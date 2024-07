Während eines Aufenthalts in Wien findet Commerzbank-Vorstandschef Manfred Knof Zeit für ein Interview in der STANDARD-Redaktion. Der 58-Jährige spricht über die Zinsentwicklung, Künstliche Intelligenz und die Auswirkungen der Fußball-EM auf Deutschland – und warum viele ausländische Gäste das Land als rückständig wahrnehmen.

In Österreich will Commerzbank-Chef Manfred Knof das Firmenkundengeschäft vorantreiben. Filialen für Privatkunden wird es hierzulande auch künftig keine geben.

STANDARD: Wie steht es um den Standort Deutschland? Ist das Land wirtschaftlich auf dem Weg zum Ramschladen, wie es der Deutsche-Börse-Chef Theodor Weimer bezeichnet hat?

Knof: Davon kann nicht die Rede sein. Deutschland ist immer noch besser als sein Ruf. Aber es ist richtig, dass es strukturelle Themen gibt in Deutschland, die angepackt werden müssen.

STANDARD: Was soll geschehen?

Knof: Wir brauchen wieder eine Wachstumsagenda, die die großen Themen Entbürokratisierung, Digitalisierung und grüne Transformation adressiert. Ich würde sagen, dass das Glas nicht halb leer, sondern halb voll ist. Deutschland ist nicht in eine Rezession gekommen, aber wir sind auch nicht in einer dynamischen Wachstumsphase.

STANDARD: Österreicher sind erstaunt über die Diskussion um die Schuldenbremse in Deutschland. Das Land hat kein Schulden-, sondern ein Wachstumsproblem.

Knof: Ja, deshalb fordere ich seit geraumer Zeit eine Zukunfts- und Wachstumsagenda für Deutschland. Es müssen Zukunftstechnologien zurückgeholt werden, es muss viel stärker in die Branchen IT, Pharma und Energieversorgung investiert werden.

STANDARD: Viele ausländische Besucher der Fußball-EM wundern sich über die Rückständigkeit, was Bahnverbindungen, Infrastruktur, Netzabdeckung oder Bezahlen mit Karte betrifft. Muss Deutschland in diesen Bereichen Gas geben?

Konf: Absolut. Vor allem Infrastruktur ist ein Thema. Bei der Bahn und auch auf der Straße gibt es einen riesigen Sanierungsrückstau. Und die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung kommt auch nur schleppend voran. Insofern verstehe ich schon, dass viele Besucher über Deutschland manchmal verwundert sind.

STANDARD: Kann die EM dem Land einen Schub geben?

Knof: Keine Frage, das ist für Deutschland und die Stimmung im Lande ein sehr wichtiges Ereignis. Die Pandemie, die Energiekrise, der Krieg in der Ukraine – all das war und ist unserer Gemütslage nicht zuträglich. Jetzt nehme ich zum ersten Mal seit langem wieder eine positive Stimmung wahr, Menschen aus europäischen Ländern feiern friedlich zusammen und haben Spaß. Mit positiver Energie und Freude lassen sich die strukturellen Themen auch besser angehen.

STANDARD: Wie stehen Sie zu den Zöllen auf chinesische E-Autos?

Knof: Als Bürger eines Landes, das wie kein anderes von Export und Freihandel lebt, bin ich überhaupt kein Freund von Zöllen und Handelshemmnissen.

STANDARD: Wäre die deutsche Autoindustrie ohne Zölle konkurrenzfähig gegenüber chinesischen Mitbewerbern?

Knof: Ich glaube, dass die Automobilindustrie technologieoffen bleiben muss: 100 Prozent E-Autos werden am Weltmarkt nicht funktionieren, weil in vielen Teilen der Welt noch immer Verbrennungsmotoren verkauft werden. Man muss mit China Gespräche führen und bilaterale Lösungen finden. Denn wenn wir in eine Spirale der Handelshemmnisse eintreten, dann setzt sich das in anderen Branchen fort. Tarife und Zölle führen dazu, dass die eigenen Innovationen gebremst werden. Das wäre fatal.

STANDARD: Wie geht es mit den Zinsen und der Inflation weiter?

Knof: Natürlich sind wir froh, dass wir keine Nullzinsen mehr haben. Die EZB hat bei der Bekämpfung der Inflation sehr entschieden gehandelt. Wir sind davon überzeugt, dass es zwar weitere Zinssenkungen geben wird. Aber sie werden nicht so kräftig ausfallen, wie es vor Monaten noch prognostiziert wurde. Ich rechne damit, dass sich der Leitzins irgendwo bei drei Prozent einpendeln wird. Das wäre nicht schlimm, damit könnten alle gut leben.

STANDARD: Wird der Preisdruck in diesem Jahrzehnt höher bleiben, als wir zuvor gewohnt waren?

Knof: Es gibt noch einige treibende Faktoren wie Demografie, Dienstleistungspreise, Energiekosten, Löhne oder auch Verteidigung, die für fortgesetzten Preisdruck sorgen werden.

STANDARD: Der derzeitige Hype um Künstliche Intelligenz (KI) an der Börse rund um den Chiperzeuger Nvidia erinnert viele an die Technologieblase der Jahrtausendwende. Wie schätzen Sie das ein?

Knof: Es steht außer Frage, dass diese Technologie vieles von Grund auf verändern wird. Manche Abläufe und Prozesse im Bank- und Finanzwesen, aber auch in anderen Unternehmen werden durch KI sicherlich auf den Kopf gestellt werden. Insofern ist die Begeisterung der Börse nachvollziehbar.

STANDARD: Was passiert mit Unternehmen, die sich nicht mit KI beschäftigen?

Knof: Unternehmen, die die Effekte aus der KI nicht nutzen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten oder zu verbessern, werden zwangsläufig zurückfallen.

STANDARD: Wird KI bald auch über Kreditvergaben entscheiden?

Knof: Bei den großen Entscheidungen wird immer noch der gesunde Menschenverstand zählen. Die letzte Entscheidung wird ein Mensch treffen, das wird sich nicht ändern.

Manfred Knof (58) ist seit Jänner 2021 Vorstandsvorsitzender der Commerzbank. Zuvor hatte der studierte Jurist mehrere Positionen im Allianz-Konzern inne, zuletzt als Chef von Allianz Deutschland. Später wurde er auch bei der Deutsche- Bank-Tochter DB Privat- und Firmenkundenbank kurzfristig Vorstandschef. Knof ist verheiratet und Vater von zwei Söhnen. IMAGO/Sepp Spiegl

STANDARD: Sie wollen in Österreich Ihr Geschäft weiter ausbauen. Machen unsere Banken etwas falsch, denn Österreich gilt ja schon als "overbanked"?

Knof: Wir konzentrieren uns in Österreich auf das Firmenkundengeschäft für den exportorientierten Mittelstand. Wir verstehen uns als internationale Hausbank und begleiten unsere Kunden in die Welt hinaus. Wir haben im letzten Jahrzehnt unser Geschäft in Österreich vervierfacht mit jährlich zweistelligen Wachstumsraten im Finanzierungsgeschäft. Auch im Kapitalmarktgeschäft kommen wir gut voran. Aber wir machen hier kein Privatkundengeschäft und treten nicht gegen die österreichischen Heimatbanken an.

STANDARD: An der Börse ist es mit der Commerzbank zuletzt stark nach oben gegangen. Wie oft sehen Sie nach dem Aktienkurs?

Knof: Ich schaue jeden Tag auf den Kurs und freue mich meistens.

STANDARD: Sie sind 58 Jahre alt – was wollen Sie in Zukunft noch erreichen?

Knof: Wir haben eine ambitionierte Wachstumsstrategie. Die möchte ich umsetzen, um die Commerzbank weiter zu stärken und die Wachstumsziele zu erreichen.

STANDARD: Ist die Pension eine Karotte vor der Nase?

Knof: An die Pension denke ich keine Sekunde. (Alexander Hahn, 14.7.2024)