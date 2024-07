Der spanische Titelverteidiger bezwingt Daniil Medvedev in vier Sätzen und trifft im Endspiel auf Novak Djokovic oder Lorenzo Musetti

Hinten steht es Weiß auf Schwarz: Carlos Alcaraz gewinnt sein Halbfinale gegen Daniil Medvedev REUTERS/Paul Childs

London - Carlos Alcaraz steht wie vor einem Jahr im Finale des Grand-Slam-Klassikers in Wimbledon und könnte seinen Triumph aus dem Vorjahr wiederholen. Am Freitag setzte sich der Tennisprofi aus Spanien im Halbfinale gegen den Russen Daniil Medwedew 6:7(1),6:3,6:4,6:4 durch. Im Endspiel könnte es zum Wiedersehen mit Novak Djokovic kommen, den der 21-Jährige im Vorjahr in fünf Sätzen bezwungen hatte. Der Serbe spielte im Anschluss gegen den Italiener Lorenzo Musetti.

Der erste Satz war mit gleich vier Aufschlagverlusten und reichlich Hin und Her besonders umkämpft, Medwedew gewann das Tiebreak mit 7:1. Im zweiten Satz hielt der Widerstand des Russen an, ein Break zum 1:3 war aber zu viel gegen den immer stärker aufspielenden Spanier.

Danach schien Alcaraz das Momentum auf seiner Seite zu haben. Im dritten Satz verlor Medwedew den Aufschlag zum 1:2, dann drohte ihm im siebenten Game erneut der Verlust seines Service. Medwedew erfing sich aber zum 3:4. Mit dem ersten Break servierte Alcaraz anschließend zum 6:4-Satzgewinn aus und holte sich auch das erste Aufschlagsspiel seines Gegners im vierten Satz. Diesem gelang zwar sofort das Rebreak, das war jedoch das letzte Aufbäumen. (APA; 12.7.2024)