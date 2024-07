Vom GR Yaris gibt es noch verschärfte Versionen, etwa die Special Edition Ogier, oder, hier im Bild und noch radikaler, die Special Edition Rovanperä. Am Steuer der Autor des Beitrags. Toyota

Mittlerweile sind vier Jahre vergangen, und im Kalender ist ein Facelift vermerkt, der auch die erste Automatikversion mit sich bringt. Sicher keine blöde Entscheidung, wenn man bedenkt, dass Toyota schon vierzigtausend von den Dingern verkauft hat, über die Hälfte davon in Europa. Jetzt, wo sie weit über das Homologationsziel von 2500 Stück hinaus sind und die letzten beiden Jahre die World Rally Championship gewonnen haben, gibt’s wieder was für den zivilen Markt.

Überraschenderweise hat sich Toyota bei der neuen Automatik gegen ein Doppelkupplungsgetriebe entschieden, schaltet aber trotzdem gefühlt sehr schnell. Auf den Downshift sind sie besonders stolz im Hause Gazoo Racing, wofür GR ausgeschrieben steht, und sie reden von einer Zeit von unter 300 Millisekunden.

Und hier die "normale" Version des überarbeiteten Yaris GR. Öko-Musterknabe Toyota kann sich solch Spaßgerät ohne Strafzahlungen leisten. Noch. Toyota

Im Sportmodus lässt einen die Automatik wirklich jeden Gang voll auskosten, und man scheut sich nicht, bis an die Redline vorzustoßen, verweilt dort auch manchmal für einen Augenblick. Ich vermute, dass das dem Turbolader zugunsten getan wird.

Wer glaubt, es besser zu machen, kann natürlich auch manuell schalten. Wie gewohnt kann man mit den Wippen durch die acht Gänge blättern oder von D auf M wechseln. Mein Sitznachbar Keke Platzer, selber im Rennsport tätig, lobt die korrekte Orientierung des Schalthebels: nach vorne runter, nach hinten rauf. Mir wäre das noch nie negativ aufgefallen, aber ich sehe den Zweck dieses Schaltmodus sowieso nicht. Ich mag die Paddles.

Am besten Handarbeit

Der manuelle GR Yaris wird selbstverständlich auch weiterhin angeboten, Enthusiasten würden ihn sonst gar verschmähen, und als zertifizierter Automatikgenießer muss ich sagen, dass ich das auch voll und ganz verstehen kann. Dieses Auto gehört einfach mit der Hand geschaltet, und glücklicherweise ist diese Schaltung exzellent. Der Hebel geht schnell und butterweich in die Gänge, und dank der "Intelligent Manual Transmission" ist Zwischengas geben nicht nur den Profis vorbehalten. Laut Toyota ist die Beschleunigung mit 5,2 Sekunden von null auf hundert auch genau gleich wie mit dem Automatikgetriebe.

Technisch hat der GR praktisch nichts mit dem normalen Yaris zu tun: Um Allrad darstellen zu können, musste die Frontantriebsarchitektur (GS-B-Plattform) mit Hinterachskomponenten von Corolla und C-HR (GA-C) kombiniert werden, besonderes Augenmerk wurde auf Leichtbau gelegt. Toyota

Ein Kritikpunkt des GR Yaris war bisher eine merkwürdig hohe Sitzposition. Das war aus sicherheitstechnischen Gründen zum Schutz vor einem Seitenaufprall notwendig, aber die Ingenieure haben es trotzdem geschafft, noch 25 Millimeter nach unten rauszuholen.

Klingt nicht enorm, macht aber tatsächlich einen merkbaren Unterschied. In ein bis zwei Generationen kann man dann vielleicht den Horizont durch Innenspiegel und Heckfenster sehen, derweil nur circa zwanzig Meter zurück, abhängig von der Körpergröße.

Nüchterner Arbeitsplatz, alles konzentriert auf den Haupteinsatzzweck. Toyota

Beide Versionen freuen sich auch über eine gesteigerte Leistung: 280 PS kitzelt Toyota aus dem 1,6-Liter-Turbo-Dreizylinder, Prä-Facelift waren es noch 261. An die 300 Pferde in einem Auto, das gerade mal so viel wiegt wie zwei, das ist schon eine potente Kombination, und die fehlende Trägheit ist sehr gut spürbar, wenn man den GR Yaris über kurvige Straßen jagt. Genau das ist sein Forte. Gibt es stärkere Autos? Sicherlich, auch für weniger Geld. Aber nicht in einem solchen kompakten und wendigen Paket.

280 PS holt Toyota neuerdings aus dem 1,6-Liter-Dreizylinder heraus, 19 mehr als bisher schon. Toyota

Falls Sie sich jetzt kaum zurückhalten können, gibt es beim Kauf nicht allzu viele Optionen zu beachten. Das Technikpaket, in dem sich die Parksensoren verstecken, gibt’s für 950 Euro. Geschmiedete Felgen kosten 2000, die Automatik 6100 zusätzlich zum Basispreis von 57.490 Euro. Kein Schnäppchen, nein, aber so ein Karbondach ist halt nicht gratis. (Felix Pisecker, 12.7.2024)