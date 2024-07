Wiens ÖVP-Obmann Karl Mahrer bei der Orientierung auf dem Wiener Viktor-Adler-Markt diente der "Report"-Redaktion Anfang Mai 2023 als Sinnbild für die Frage "Wohin steuert die ÖVP?". Die Wiener ÖVP beschwerte sich beim mehrheitlich ÖVP-nah besetzten ORF-Publikumsrat über den aus ihrer Sicht unfairen und unangemessenen Beitrag. Der Beschwerdeausschuss des Gremiums beurteilte den Beitrag als "objektiv und völlig in Ordnung", die Beschwerde über Mahrers Kontextualisierung fand die Mehrheit dort aber berechtigt.

Wiens ÖVP-Chef Karl Mahrer, hier im Frühjahr 2024 auf dem Reumannplatz in Wien-Favoriten. Christian Fischer

Das ORF-Magazin zeigte Mahrer in dem Beitrag auf dem Viktor-Adler-Markt mit dem O-Ton "Geh, ma do oder geh, ma do – OK – geh ma da." Im Interview habe das "Report"-Team den Wiener ÖVP-Chef "ausführlich zum Thema befragt", heißt es in der Beschwerde: "Die Redaktion zog es vor, Mahrer verloren in der Richtungssuche zu zeigen." Die Antwort auf die Frage im Beitragstitel habe die Redaktion im Off-Text gegeben.

Der ORF-Publikumsrat teilte nun mit der internen Geschäftszahl des Vorfalls und "Objektivitätsgebot verletzt" im Betreff des E-Mails der Wiener ÖVP wörtlich dazu mit :

"Ihre Kritik hat in der Sitzung des Beschwerdeausschusses zu einem angeregten Gedankenaustausch geführt, der im Wesentlichen in zwei Resultaten mündete:

Mahrer lässt zu diesem Befund des Beschwerdeausschusses, den die Wiener ÖVP zunächst etwas missverständlich als "Urteil" bezeichnete, verlauten: "Vor einem Jahr wurde versucht, meine Kritikpunkte von linken Meinungsmachern ins Lächerliche zu ziehen." Er spricht von einer "Gegenkampagne". "Und jetzt wurde festgestellt: Der ORF hat im Report vom Mai 2023 gegen das Objektivitätsgebot verstoßen", ist Mahrer überzeugt – auch wenn der Beschwerdeausschuss den Beitrag explizit als "objektiv" bezeichnet hat. (fid, 13.7.2024)