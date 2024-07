Wien – Nähe zu rechtsextremen Medien, zu rechtsextremen Gruppierungen und die Übernahme rechtsextremer Ideologieelemente: ein Dossier der Menschenrechtsorganisation SOS Mitmensch berichtet über "200 Verflechtungspunkte der FPÖ" zur rechtsextremen Szene ab dem Jahr 2014. Es sei ein erschreckendes Bild, welches die Freiheitlichen abgeben, kritisiert Sprecher Alexander Pollak in der Zeit im Bild.

Es handle sich um eine Zusammenstellung aller Fälle in den letzten zehn Jahren – neue Vorkommnisse sind in dem Dossier nicht enthalten. Laut SOS Mitmensch zeige die Zusammenstellung bereits bekannter Fälle aber, "wie sehr sich die FPÖ und ihre Parteiführung radikalisiert haben". DER STANDARD berichtete vergangenen Monat über rechtsextreme Entgleisungen innerhalb der FPÖ, seit Herbert Kickl die Partei anführt.

Die FPÖ unter Parteichef Herbert Kickl will von einer Nähe zur rechtsextremen Szene nichts wissen. APA/ALEX HALADA

SOS Mitmensch kritisiert unter anderem den Auftritt des rechtsextremen Publizisten Götz Kubitschek im November 2023 auf den Stiegen der Uni Wien. Am selben Tag trat Kubitschek dann noch in den Klubräumlichkeiten der FPÖ bei einer nicht medienöffentlichen Veranstaltung auf. In Deutschland steht Kubitschek unter Beobachtung des Verfassungsschutzes.

Die FPÖ weist wenig überraschend die Vorwürfe von SOS Mitmensch zurück. Für Generalsekretär Hafenecker ist das Dossier nichts anderes als das "Zusammenkopieren nicht beachteter Pressemeldungen der letzten zehn Jahre". Die "linkslinke NGO" versuche damit, die Freiheitlichen ins rechtsextreme Eck zu stellen und vor ihr zu warnen. Die FPÖ stehe seiner Ansicht nach vielmehr "in der Mitte der Gesellschaft". (ste, APA, 13.7.2024)