Shelley Duvall 1983 in Los Angeles. Duvall wurde von Robert Altman endeckt und durch Stanley Kubricks "The Shining" berühmt. Sie wurde 75 Jahre alt. AP/Doug Pizac

Mit schreckensgeweiteten Augen und einem Messer in der Hand wurde die texanische Schauspielerin Shelley Duvall einst zur Legende. An der Seite von Jack Nicholson spielte sie 1980 die Ehefrau des morddurstigen Autoren in Stanley Kubricks The Shining. Eine Rolle, mit der sie eigenen Aussagen nach an die Grenze ihrer Belastbarkeit ging.

Entdeckt wurde die aus Houston stammende Studentin der Ernährungswissenschaften auf einer Party von Regisseur Robert Altman. Dieser war so angetan von der schlacksigen, originellen Schönheit, dass er die 20-Jährige 1970 in der schwarzen Komödie Brewster McCloud und bis 1980 in sechs weiteren seiner Filme besetzte. Für die Rolle der Millie im Freundinnenthriller Three Women gewann sie 1977 den Darstellerinnenpreis in Cannes.

Zuletzt spielte sie bei Altman Olive Oyl, die Frau Popeyes in Popeye – Der Seemann mit dem harten Schlag und man hätte sich keine andere Darstellerin in dieser Rolle vorstellen können. Das habe in ihr die Lust an der Komödie entfacht, sagte sie damals. Eine Leidenschaft, die sie bei Woody Allen und Terry Gilliam weiter ausleben konnte und die ihr von Filmkritikerin Pauline Kael den Spitznamen "female Buster Keaton" einbrachte.

Wiederentdeckt

Mit den 1980ern zog sie sich aus dem Kino zurück und setzte ihr komödiantisches Talent als Produzentin, Gastgeberin und Darstellerin in Kindersendungen ein. Dafür erhielt sie zwei Emmy-Nominierungen. 2002 spielte sie in Gabrielle Burtons Manna from Heaven ihre vorerst letzte Rolle, bevor sie 2022 mit einem Kurzauftritt im Horror-Thriller The Forest Hills noch einmal zu sehen war.

Eine jüngere Generation entdeckte das texanische Ausnahmetalent über seine früheren Rollen und Auftritte wieder. Der Podcast Texas Twiggy widmet sich ganz Duvalls Leben zwischen Kino und persönlichen Schicksalsschlägen, insbesondere der umstrittenen Legende, dass Kubrick die psychisch labile Schauspielerin gebrochen habe. Und auch auf Instagram findet man Fanaccounts, für die Shelley Duvall ein unversiegbarer Quell an Inspiration darstellt.

Duvall hatte in den letzten Jahren mit Krankheiten physischer und psychischer Natur zu kämpfen und lebte abgeschieden in einem kleinen Ort in Texas. Am Donnerstag starb die Ausnahmedarstellerin laut Angabe ihres langjährigen Ehemanns Dan Gilroy mit 75 Jahren an den Folgen ihrer Diabetes-Erkrankung. (diva, 13.7.2024)