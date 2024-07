Mehdi Taremi hat seit 2020 in 182 Pflichtspielen für Porto 91 Tore erzielt. AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA

Mailand - Inter Mailand hat einen neuen Stürmer verpflichtet. Der Iraner Mehdi Taremi kommt ablösefrei vom FC Porto und erhielt einen Dreijahresvertrag, gab der italienische Fußball-Meister am Samstag bekannt. Der 31-Jährige ist ein weiterer Konkurrent von ÖFB-Rekordnationalspieler Marko Arnautovic, der bei den Mailändern in der vergangenen Saison zumeist nur in der Joker-Rolle zum Einsatz kam. Die Topkräfte im Angriff der "Nerazzurri" sind Kapitän Lautaro Martinez und Marcus Thuram.

Laut italienischen Medienberichten soll sich Inter vor der EM in Deutschland um mögliche Abnehmer für Arnautovic umgeschaut haben. Der 35-Jährige will seinen noch eine Saison laufenden Vertrag in Mailand aber erfüllen. Sein neuer Konkurrent hat seit 2020 in 182 Pflichtspielen für Porto 91 Tore erzielt, gegen Ende der vergangenen Saison verlor er aber seinen Stammplatz. Für den Iran hat Taremi in 85 Länderspielen bisher 50 Mal getroffen. Bei Inter gilt er als Ersatz für den Chilenen Alexis Sanchez, dessen ausgelaufener Vertrag nicht verlängert wurde. (APA, 13.7.2024)