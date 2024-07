1886 fuhr das erste Automobil vor, der "Benz Patent-Motorwagen Nummer 1". Schon rasch war klar: Mit den knatternden Kisten lassen sich Rennen noch besser bestreiten als mit dem Pferd. IMAGO/Foto: Sabine Brose/galoppf

Gleich nachdem das Automobil erfunden worden war, entdeckte der neugierige Mensch, dass man damit auch um die Wette eifern kann. Und das sogar viel besser als mit Pferd oder Kamel. (Der Esel lässt sich dafür nicht missbrauchen und wird deshalb für dumm gehalten.)

So ist das Wettrennen und also der Sportwagen schon in die Gene des Automobils einprogrammiert. Man könnte fast sagen, noch bevor man entdeckte, dass man mit Autos sehr viele vernünftige Dinge machen kann, hatte man sie schon als Rennsportgeräte benutzt. Kein Wunder, die Motorkraft hebt uns auf ein höheres Energieniveau und bewegt uns so schnell und weit und zugleich autark wie nie zuvor.

Was das Tempo bewirkt

Um die Geschwindigkeit bewältigen zu können, verengt es unseren Blickwinkel optisch wie geistig. Steinzeitlich konzentriert aufs Überleben im Tempotaumel, vergessen wir vorübergehend die anderen Sorgen und lassen uns von der körpereigenen Bewegungssensorik in Kurven und beim Beschleunigen wohlig kitzeln – und dies auch noch, ohne selbst nennenswert Energie zu verbrauchen.

Das Auto und die Sportlichkeit sind also siamesische Zwillinge, das wird sich auch unter dem Blickwinkel der Umweltschonung nicht ändern – und muss es auch nicht. Unser Alltag bietet für Wettrennen außerhalb von Nostalgiereservaten namens Rennstrecke ohnehin keinen Platz mehr.

Ein bisschen Maskerade darf sei, und ein kleines Brummbrumm im Herzen tut niemandem weh. Für mit Geld Gesegnete mag das ein aufgedonnerter Supersportwagen sein, für herkömmlich Glückliche ein hübsch frisiertes Kompaktwagerl. (Rudolf Skarics, 3.7.2024)