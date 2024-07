US-Präsidentschaftskandidat wurde bei Kundgebung in Pennsylvania mit Blut am Ohr von der Bühne geholt und in Sicherheit gebracht. Der Schütze und eine weitere Person wurden laut Bezirksstaatsanwalt getötet

Donald Trump bei der Wahlveranstaltung in Pennsylvania AFP/REBECCA DROKE

Washington - Bei einer Wahlkampfveranstaltung von Ex-US-Präsident Donald Trump sind am Samstag mehrere Schüsse gefallen. Auf einer Live-Videoübertragung war zu sehen, wie der republikanische Präsidentschaftsbewerber das Gesicht verzog und seine Hand zu seinem rechten Ohr hob. Sowohl das Ohr als auch die rechte Wange waren blutverschmiert.

Nach Angaben eines Wahlkampfsprechers geht es Trump gut. Er werde in einer lokalen medizinischen Einrichtung untersucht. Der für Personenschutz zuständige Secret Service teilte mit, Trump befinde sich in Sicherheit. Ein Reporter der "Washington Post" berichtete unter Berufung auf die Bezirksstaatsanwaltschaft, dass Trump von einem Streifschuss getroffen worden sei. Der mutmaßliche Schütze sowie ein Mensch aus dem Publikum seien tot. Eine weitere Person befinde sich in kritischem Zustand. Identität und Motiv des Schützen waren zunächst nicht klar.

Die Schüsse fielen kurz nachdem Trump unter freiem Himmel mit seiner Wahlkampfrede in der Kleinstadt Butler im Bundesstaat Pennsylvania etwa 50 Kilometer nördlich von Pittsburgh begonnen hatte. Trump und andere Teilnehmer warfen sich sofort auf den Boden. Rasch waren sie von Leibwächtern umringt. Bewaffnete Beamte gingen vor der Bühne in Stellung. Im Publikum brach Panik aus. Trump verschwand für etwa eine Minute hinter dem Podium, dann wurde er zu einem wartenden Fahrzeug gebracht. Dabei reckte er wiederholt seine Faust in die Höhe.

Ein Augenzeuge sagte, er habe zunächst ungefähr vier Schüsse gehört. Dann habe er gesehen, wie Beamte in Uniform einem Mann hinterhergejagt seien. Er habe weitere Schüsse gehört, aber er wisse nicht, wer sie abgegeben habe. Zu dem Zeitpunkt seien bereits Scharfschützen auf dem Dach einer Lagerhalle hinter der Bühne in Stellung gegangen.

"Präsident Trump dankt den Strafverfolgungsbehörden und den Ersthelfern für ihr schnelles Handeln bei dieser abscheulichen Tat. Es geht ihm gut und er wird in einer lokalen medizinischen Einrichtung untersucht. Weitere Einzelheiten werden folgen", erklärte Trump-Sprecher Steven Cheung.

US-Präsident Joe Biden erklärte, er sei dankbar, dass Trump in Sicherheit sei. Derartige Gewalt habe keinen Platz, teilte der demokratischen Präsidentschaftsbewerber weiter mit. Sie müsse als eine Nation geeint verurteilt werden. Auch der ehemalige Präsident Barack Obama wünschte Trump eine schnelle Genesung. "Es gibt absolut keinen Platz für politische Gewalt in unserer Demokratie", so der Demokrat.

Die Wahlkampfveranstaltung fand in der Kleinstadt Butler in Pennsylvania statt. Der US-Staat ist einer der Swing States, in dem sich Demokraten und Republikaner häufig sehr enge Rennen liefern und die daher wahlentscheidend sind. Die US-Präsidentschaftswahl findet am 5. November statt.

Trump erhob noch die Faust, bevor er in Sicherheit gebracht wurde. AP/Evan Vucci

Mehrere hochrangige Kongressabgeordnete der Demokraten und der Republikaner verurteilten mittlerweile den mutmaßlichen Angriff auf Trump. Darunter ist auf dem Kurznachrichtendienst X der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer. Der Minderheitsführer der Republikaner in der Kammer, Mitch McConnell, erklärte, Gewalt habe keinen Platz in der US-Politik.

Tesla-Chef Elon Musk sprach sich kurz nach dem Vorfall für Trump als Präsidenten aus. Die in den USA geläufige formelle Erklärung im Wahlkampf - ein "endorsement" - wird auf Musks Kurznachrichtendienst X von einem Video des Vorfalls begleitet, auf dem Trump mit Blut im Gesicht die Faust hochreckt. (APA, AFP, Reuters, red, 14.7.2024)