In Milwaukee, Wisconsin, startet am Montag der mehrtägige Nominierungsparteitag der Republikaner, an deren Ende Donald Trump gekürt werden soll. IMAGO/Tom Williams

Der US-Wahlkampf hat in der Nacht auf Sonntag (MESZ) in Butler, Pennsylvania, eine dramatische Wende genommen. Ein Attentäter hat Ex-US-Präsident Donald Trump, der sich um eine weitere Amtszeit bewirbt, "aus der Entfernung in einer erhöhten Position", wie das FBI formulierte, angeschossen und ihn am rechten Ohr getroffen.

Wer die Szenen auf CNN mitverfolgt hat, kann die Panik und das Chaos, das daraufhin ausbrach, gut nachvollziehen. Hinter Trump, der auf einem Podest stand und seine Wahlkampfrede hielt, stand eine Tribüne, diese war voll besetzt mit Trump-Anhängern, die Transparente hoch hielten. Während der Kandidat selbst nach dem Streifschuss blitzschnell reagierte und hinter dem Rednerpult in Deckung ging, bald umringt von seinen Sicherheitsleuten, waren die Menschen hinter ihm schutzlos den Schüssen ausgesetzt. Verzweifelt suchten sie Deckung, während mehrere Schüsse knallten. Dass nicht noch mehr passiert ist, grenzt an ein Wunder.

Es brauchte nicht lange, bis Trumps Umfeld, nach dem ersten Schrecken, die Biden-Kampagne und deren Rhetorik verantwortlich für das Attentat verantwortlich machte. Es geschah nahezu reflexartig. Das republikanische Lager, das Trump treu ergeben ist, findet schon lange nichts mehr dabei, dass dieser die Eskalationsstufe immer weiter anzog. Es sind dieselben, die seine Rolle bei der Stürmung des Kapitols in Washington klein redeten, als Trump, für alle Welt sichtbar, seine Wahlniederlage gegen Joe Biden nicht akzeptieren konnte und wollte und seine Anhänger immer mehr radikalisierte, bis sie zum Äußersten gingen. Es steht zu befürchten, dass Trump und seine Leute nun in dieser Tonart weitermachen werden. Obwohl der Ex-Präsident nun selbst Opfer jener Geister wurde, die er gerufen hatte.

Kein Öl ins Feuer gießen

Dabei wäre es zwingend nötig, genau das Gegenteil zu tun. Nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen, nicht immer weiter nachlegen. Sich selbst zuallererst mäßigen, bevor man es von anderen verlangt. Der Hass zwischen den beiden politischen Lagern in den USA ist mittlerweile so tief und so fundamental, wird auf Social Media in einem Ausmaß ausgelebt, das erschaudern lässt. Noch ist es kein Bürgerkrieg, aber die Folgen all dessen sind nicht abzuschätzen - umso weniger, als man auch den vergiftenden Einfluss von außen fürchten muss, etwa von Wladimir Putins Trollfabriken.

Ob die Republikaner, die Mitglieder der "Grand Old Party", wie sie immer noch heißt, diese Verantwortung einer staatstragenden Partei annehmen, ist fraglich. Ob die Demokraten, geschwächt durch die interne Debatte um die geistige Fitness von Präsident Biden, diese Kraft aufbringen, ist ebenso fraglich. Dabei gibt es keine Alternative. Die USA, die mächtigste Demokratie der westlichen Welt, steht auf dem Spiel. Das sollte allen bewusst sein. (Petra Stuiber, 14.07.2024)