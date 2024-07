Zweieinhalb Stunden nach dem Moment, der das aufgewühlte Land endgültig an den Rand der Explosion bringt, meldet sich Donald Trump endlich auf seiner Social Media-Plattform "Truth Social" zu Wort. "Ich wurde von einer Kugel getroffen, die den oberen Teil meines rechten Ohrs durchschlug", berichtet der Ex-Präsident. Es habe viel geblutet. Ansonsten aber, versichert sein Kampagnen-Management, gehe es dem 78-Jährigen gut.

Supporters of Republican presidential candidate former President Donald Trump wait for him to speak at a campaign event in Butler, Pa., on Saturday, July 13, 2024. (AP Photo/Gene J. Puskar) AP/Gene J. Puskar

Wenigstens das. Der mutmaßliche Attentäter hat sein Ziel nicht erreicht. Der Nominierungsparteitag der Republikaner, bei dem Trump am kommenden Donnerstag offiziell zum Präsidentschaftskandidaten gewählt werden soll, soll wie geplant stattfinden. Aber ansonsten, das ahnt man, wird in dem ohnehin schon aberwitzigen Kampf um das Weiße Haus nach diesem Samstagabend nichts mehr so sein wie zuvor.

Es war 18.15 Uhr in Butler County – einem tiefkonservativen Landstrich nördlich von Pittsburgh im Bundesstaat Pennsylvania – als Amerikas Trauma eines gewaltsamen Anschlags auf einen führenden Politiker plötzlich real wurde. Trump hatte gerade eine Wahlkundgebung unter freiem Himmel begonnen. Es sollte die letzte vor dem am Montag beginnenden Parteitag in Milwaukee sein.

Auf Aufnahmen der Szene hört man plötzlich drei Knallgeräusche, die aus einer Waffe oder von einem Feuerwerk herrühren könnten. Auch Augenzeugen waren sich zunächst nicht sicher. Dann aber fasst sich der Ex-Präsident ans rechte Ohr und duckt sich sofort hinter das kugelsichere Rednerpult. Derweil hört man eine Reihe weiterer Knallgeräusche, während bewaffnete Mitarbeiter des Secret Service blitzschnell Trump abschirmen.

Kurz darauf ist klar: Es waren Schüsse. Man sieht, wie Trump am Ohr blutet. Nach Angaben der Personenschützer, die auch ehemalige Präsidenten rund um die Uhr begleiten, stammte die erste Salve aus dem halbautomatischen AR-15-Gewehr eines Schützens, der offenbar auf einem Dach außerhalb des abgesperrten Kundgebungsgeländes gestanden hatte. Ein Zuschauer wurde getötet, zwei weitere schwer verletzt. Der mutmaßliche Attentäter wurde von einem Scharfschützen getötet.

"Kämpft! Kämpft!"

Trump wirkt zunächst verständlich mitgenommen, als ihn vier Personenschützer aufrichten. "Lasst mich meine Schuhe anziehen", hört man ihn in Filmaufnahmen der Szene sagen. Doch sehr schnell findet der medienbewusste Politiker seine Fassung zurück. "Wartet, wartet!" ermahnt er die Secret-Service-Agenten, die ihn eilig von der Bühne schieben wollen. Kämpferisch reckt er mehrfach die geballte rechte Faust in die Kameras. Seinen Anhängern ruft er zu: "Kämpft! Kämpft!"

Millionen US-Bürger und -Bürgerinnen verfolgen diese schockierenden Bilder live im Fernsehen. In normalen Zeiten wären sie für eine Nation vielleicht Anlass, erschrocken innezuhalten, politische Streitereien beiseitezuschieben und zusammenzukommen. Doch in dem vergifteten Klima der bis zum Anschlag polarisierten amerikanischen Gesellschaft scheinen sie die wahnwitzige Spirale des Hasses nur weiter anzutreiben.

Wüste Beschuldigungen

Keine halbe Stunde nach dem dramatischen Vorfall postet der republikanische Kongressabgeordnete Mike Collins auf X (vormals Twitter): "Joe Biden hat den Auftrag gegeben!" Der Hinterbänkler aus Georgia bekommt bald Gesellschaft. "Die Demokraten wollten, dass das passiert", behauptet die rechtsradikale Abgeordnete Marjorie Taylor Greene. Und Ex-Botschafter Richard Grenell, der in einer Trump-Regierung gerne Außenminister werden möchte und deshalb in den Online-Medien immer die schamlosesten Kommentare absondert, macht den demokratischen Präsident Joe Biden direkt für die Tat verantwortlich. Er zitiert dessen eindeutig metaphorische Aufforderung an die Demokraten, ihre internen Personaldebatten zu beenden und stattdessen den Herausforderer Trump "ins Visier" zu nehmen und fügt hinzu: "Fünf Tage später ist jemand Bidens Rat gefolgt."

Zu diesem Zeitpunkt ist nichts über die Identität des Schützens, geschweige denn über sein Motiv bekannt. Medienberichte, denen zufolge es sich um einen 20-jährigen Mann aus Pennsylvania handeln soll, werden nicht bestätigt.

Es hilft auch nichts, dass führende Demokraten früh unmissverständlich den Angriff verurteilen – ganz anders übrigens als bei anderer Gelegenheit Trump, der sich seinerzeit nach der Hammerattacke auf den Ehemann der Ober-Demokratin Nancy Pelosi über das Opfer lustig machte und bei seinen Kundgebungen regelmäßig den rechten Mob der Kapitolstürmer – die seinen damaligen Stellvertreter Mike Pence aufhängen wollte – als "politische Gefangene" verklärt. In kürzester Zeit wird der Vorfall, bei dem immerhin zwei Menschen – der mutmaßliche Attentäter und ein Zuschauer – ums Leben kam, in allen Ecken des Internets auf übelste Weise politisch instrumentalisiert.

Biden-Reaktion

Biden selber befindet sich in Delaware in der Kirche, als sich die Bluttat ereignet. Um kurz nach 20 Uhr tritt er im blauen Sakko mit offenem Hemdkragen vor die Kameras. Er habe versucht, Trump telefonisch zu erreichen und werde das weiter tun, berichtet er. Entschieden verurteilt er das Geschehene: "Es gibt keinen Platz in Amerika für diese Art von Gewalt. Das ist krank. Das ist krank", sagt der Präsident: "Jeder muss das verurteilen." Wenig später gelingt ihm die Kontaktaufnahme mit seinem politischen Gegner und er spricht mit ihm am Telefon.

Doch das alles stoppt den Wahnsinn nicht. In den Köpfen der rechten Verschwörungspropagandisten ist Biden ein ruchloser Verbrecher. Der verurteilte Straftäter Trump aber mutiert endgültig zum Märtyrer und übermenschlichen Helden. "Sie versuchen ihn ins Gefängnis zu werfen. Sie versuchen ihn zu töten. Es wird nicht funktionieren. Er ist unbezwingbar", sondert der texanische Gouverneur Greg Abbott ernsthaft ab. Und Tesla-Eigner Elon Musk, der schon lange mit Trump sympathisiert, gibt 30 Minuten nach der Tat auf seinem Kurznachrichtendienst X eine "volle Wahlempfehlung" für den Republikaner ab. Zu seinem Post setzt Musk einen Screenshot der Anschlags-Szene auf der Bühne.

Instrumentalisierung

Man braucht keine große Phantasie, um sich vorzustellen dass das Bild des blutenden Präsidentschaftskandidaten mit der hochgereckten Faust und einer US-Flagge im Hintergrund zum ikonographischen Werbemotiv von Trump im Wahlkampf wird. "Er wird niemals aufhören, für die Rettung Amerikas zu kämpfen", verkündet sein Sohn Donald Junior. Derweil haben die Demokraten, wie man das bei nationalen Tragödien in früheren Zeiten einmal tat, ihre Werbekampagne sofort gestoppt. Eigentlich wollten sie nach Wochen der Selbstbeschäftigung nun massiv auf die Gefahr hinweisen, die von Trump für die Demokratie ausgeht und den Möchtegerndiktator härter angehen.

Das können sie nun zumindest vorerst vergessen. In seiner kurzen Fernseh-Ansprache am Abend nennt Joe Biden seinen Herausforderer zweimal beinahe freundschaftlich beim Vornamen: Donald. (Karl Doemens aus Washington, 14.7.2024)