Für den Kanzler ist die Stimmung in der Koalition "immer noch in der Mitte". Bei "Frühstück bei mir" wettet er auf sich als nächsten Regierungschef

Bundeskanzler Karl Nehammer war zu Gast bei Claudia Stöckl in "Frühstück bei mir" auf Ö3 am Sonntag. Ö3/Tom Wunderlich

Was frühstückt ein Bundeskanzler? Lachs und Prosecco, weil er es sich leisten kann? Cheeseburger und Coca-Cola, weil er es sich erst recht leisten kann? Weltoffen indisch, noch unter dem Eindruck des Staatsbesuchs? Basischen Brei wie FPÖ-Chef Herbert Kickl? Natürlich nicht. Am Frühstückstischlein-Deck-dich von Karl Nehammer im Hotel am Wörthersee befinden sich ganz österreichisch Kipferl, Semmerl, Brezerl, Butter, Marmelade, Schinken, Kaffeetscherl. Es ist das fünfte und letzte Frühstück bei mir-Sommergespräch mit den Spitzenkandidaten der Parteien bei Claudia Stöckl am Sonntag auf Ö3.

Das Gespräch wurde vorgestern aufgezeichnet, aktuelle Ereignisse waren kein Thema. Was hat Karl Nehammer gelernt? Traut er sich zu wetten, dass er das Rennen machen wird? Wie verändert man sich als Bundeskanzler? Claudia Stöckl hat ihren Fragenkatalog zusammengestellt. Der Wetterbericht sagt einen trockenen, sonnigen Tag voraus. 26 Grad in Hartberg, 16 Grad in Gaschurn, 33 Grad in Kärnten, die Südbahnstrecke ist bis heute 19 Uhr zwischen Unzmarkt und Friesach gesperrt. Es geht los mit Hold Me Closer von Elton John und Britney Spears. Festhalten? Nicht nötig, die Songs der nächsten zwei Stunden sind ebenso wie die Gespräche so weich wie Butter in der Morgensonne.

Was davon in Erinnerung bleiben soll, wird gleich am Anfang vermittelt: Die Funktion des Bundeskanzlers ist enorm – "extrem beeindruckend" nennt es ÖVP-Spitzenkandidat Nehammer. Wie beeindruckend er sich selbst findet, daran lässt er die Hörerinnen und Hörer immer wieder teilhaben, schließlich sei man 24 Stunden, jeden Tag Bundeskanzler.

Wett-Einsatz: Wer wird Österreichs nächster Kanzler? Er wette auf jeden Fall auf sich, sagt Nehammer. Als Einsatz bietet er "original unterschriebene Boxhandschuhe von Witali Klitschko".

Du-Wort: Herbert Kickl habe er das Du-Wort entzogen, als er "wieder einmal die Folgen und die Gefährlichkeit des Coronavirus verharmlost hat". Das "Du" mit Leonore Gewessler sei eine andere politische Ebene. Es findet im Moment offenbar ohnehin keine Anwendung, wie Nehammer zu verstehen gibt, nachdem er beschrieben hatte, mit wem er zum Grünen Ja zum Renaturierungsgesetz gesprochen habe. Gewessler kam nicht vor.

Koalition: Wie ist die Stimmung in der Koalition, fragt Stöckl – zwischen eins, sehr frostig, und zehn, sehr locker und amikal? "Immer noch in der Mitte", sagt Nehammer. Ob er seinen Kindern erklären müsse, warum es noch kein Klimaschutzgesetz in Österreich gebe? "Weil die Grünen so schwierig sind", sagt Nehammer. "Die Grünen sehen nur die Überschrift, und alle feiern sie ab in ihrer Gruppe, aber Österreich ist größer."

Work-Life-Balance: Den Grundsatz "Von nichts kommt nichts" hält Nehammer für berechtigt. In seiner 90-Stunden-Woche gönne er sich Regenerationsphasen, vor dem Schlafengehen liest er zumindest zehn Seiten eines Buchs. Zuletzt habe ihn Stefan Zweigs Die Welt von gestern begeistert: "Wenn du da hineinkippst, ist das eine großartige Erholungsmöglichkeit."

Burger-Sager: Das Video sei verkürzt gesendet worden und habe ihn "fratzenhaft und aggressiv dargestellt". "Haben Sie Kinderarmut nicht komplett kleingeredet?", fragt Stöckl. "Nein, ich habe an die Verantwortung, an die Eltern appelliert", sagt Nehammer. "In Österreich ist es möglich, dass ein Kind eine warme Mahlzeit am Tag bekommt." Das Beispiel war seiner Meinung nach "populistisch und zu hoch gegriffen": "Hätte ich gewusst, dass es so groß wird, hätte ich es sorgsamer formuliert."

Sebastian Kurz: Bei Treffen gehe es mittlerweile mehr um Themen, die den ehemaligen Kanzler betreffen, sagt Nehammer. "Was er auf seinen Reisen und mit seinen Geschäftsbeziehungen wahrnimmt. Wo glaubt er, wird es für die EU besonders fordernd." Ein Comeback sei kein Thema: "Jeder lebt gerade in seiner beruflichen Wirklichkeit."

Treffen mit Indiens Premierminister Narendra Modi: "Wir müssen auch lernen, dass wir als Europäer die Dinge kritisch sehen, aber wir müssen ein Selbstverständnis entwickeln, dass wir Partner in der Welt entwickeln", sagt Nehammer. "Wir brauchen Verbündete, die tatsächlich Einfluss haben auf Russland."

Eye of the Tiger: Zum Boxtraining "einfach großartig".

An der Sendung selbst beeindruckt, wie viel Gespräch mit dem Gast in diesen zwei Stunden enthalten ist, wie viel Musik hineinpasst, plus Werbeschaltungen, dazu Verkehrsdienste und unzählige Ankündigungen – und dass sich das trotzdem zieht. Jetzt ins Schwimmbad.

Karl Nehammers Playlist:

(Doris Priesching, 14.7.2024)