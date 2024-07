Es sind Bilder, die wohl eine gute Chance haben, in die Geschichte einzugehen. Ein am rechten Ohr stark blutender Donald Trump wird von Mitarbeitern des Secret Service von der Bühne geleitet und reckt dem Publikum dabei kämpferisch die Faust entgegen. Erst wenige Momente davor waren mehrere Schüsse zu hören gewesen, einer davon hat den ehemaligen US-Präsidenten und republikanischen Kandidaten gestreift.

Die bisher vorliegenden, bestätigten Informationen zur Causa lassen sich Stand Sonntagmittag wie folgt zusammenfassen: Der Schütze soll laut FBI der 20-Jährige Thomas Matthew Crooks aus dem Bundesstaat Pennsylvania gewesen sein. Er feuerte vom Dach eines nahegelegenen Gebäudes auf die Bühne und wurde von einem Scharfschützen des Secret Service erschossen. Zu Tode kam aber auch eine Person aus dem Publikum. Trumps Wahlkampfteam vermeldete bald nach dem Vorfall, dass Trump gesundheitlich nicht in Gefahr sei. Der Politiker selbst bekundete wenig später über seine eigene Plattform Truth Social sein Entsetzen über das versuchte Attentat.

Bilder, die in die Geschichte eingehen könnten: Der von einem Streifschuss getroffene Trump reckt dem Publikum die Faust entgegen, während Mitarbeiter des Secret Service ihn von der Bühne führen. AFP/REBECCA DROKE

Viele Trump-Fans sehen Regierung hinter dem Anschlag

Vieles ist derweil noch unklar. Die Behörden versuchen nun, das Motiv hinter dem Mordanschlag, den Tathergang und etwaige Mittäter zu ermitteln. Diese oft langwierigen Untersuchungen hinterlassen freilich ein Informationsvakuum. Und dieses wird auf Plattformen wie X (vormals Twitter), Instagram, Tiktok und auch einschlägigen Portalen wie Parler, Gab und Truth Social bereits fleißig durch Verschwörungserzählungen gefüllt. Besonders oft wird der Angriff auf Trump dabei als von langer Hand durch die Regierung von Joe Biden geplant dargestellt.

Für die Ausführung wurden dabei der "deep state" oder staatliche Organisationen wie das FBI oder die Gesundheitsbehörde CDC verantwortlich gemacht. Diese Darstellungen kursierte schon Minuten nachdem über die Schüsse berichtet worden war, lange bevor erste Medien berichteten, dass der Schütze ein registrierter Republikaner sei, der aber vor kurzem an eine demokratische Wahlkampforganisation gespendet haben soll.

Screenshot

Politiker mischen mit

Auch manche hochrangige Politiker verbreiteten unbewiesene Behauptungen mit für sie passendem Narrativ. So etwa der republikanische Kongressabgeordnete Mike Collins. "Joe Biden hat den Befehl gegeben", schrieb er auf X. Dabei teilte er den Beitrag eines Trump-Anhängers, der sich einen Ausschnitt aus einer Rede von Joe Biden herausgepickt hatte. "Wir haben genug über die Debatte (gemeint ist die erste TV-Debatte zwischen Biden und Trump, Anm.) geredet, es ist Zeit, Trump ins Visier zu nehmen", hatte der amtierende Präsident am 8. Juli erklärt und sich dabei freilich auf die politische Auseinandersetzung bezogen. Collins Kollegin, Marjorie Taylor Greene, unterstellte den Demokraten, "zu allem bereit" zu sein, um Trump loszuwerden.

Ein Trump-Anhänger mit über einer Million Abonnenten mutmaßte auf Tiktok, dass die Demokraten nun wohl zu anderen Mitteln griffen, weil die Gerichtsverfahren gegen Trump nicht so gut liefen. Die Schlagrichtung der Verschwörungserzählungen ließ sich auch an den Trends ablesen. So stieg etwa der Begriff "Antifa" auf X zwischenzeitlich zu einem der meistgenutzten Schlüsselwörter auf. Der Begriff bezeichnet an und für sich linke Gruppierungen – sowohl friedlicher als auch gewaltbereiter Natur –, die sich dem Kampf gegen den Faschismus verschrieben haben. Trump selbst stellte "die Antifa" aber immer wieder als eine einheitliche, linksradikale Organisation dar. Eine solche wurde nun auch von vielen Nutzern als verantwortlich für den Anschlag gesehen.

Screenshot

Zum unfreiwilligen Handkuss kam in diesem Kontext auch ein italienischer Youtuber namens Marco Violi. Sein Foto machte in Verschwörungsbotschaften die Runde. Ihm wurde unter dem Namen "Mark Violets" zugeschrieben, ein Antifa-Aktivist und für die Schüsse verantwortlich zu sein. Diese Falschbehauptung verlor erst an Momentum, nachdem das FBI den Namen des tatsächlichen Täters bekanntgegeben hatte. Bis dahin war sie aber auch schon von einigen Blogs und Onlineportalen im rechtsextremen Spektrum aufgegriffen worden.

Behauptungen bar jeder Grundlage gab es aber auch aufseiten der Trump-Gegner zu lesen. Hier schien die populärste Verschwörungserzählung zu sein, dass das Attentat inszeniert worden war, um dem Ex-Präsidenten im Wahlkampf Aufwind zu geben. Es sei gar keine normale Waffe, sondern ein Luftdruckgewehr zum Einsatz gekommen, hieß es unter anderem.

Von einigen Trump-Gegnern wurde behauptet oder zumindest in den Raum gestellt, dass das Attentat inszeniert war. DER STANDARD/Pichler

Erwartbare Entwicklung

Ganz überraschend kommt die Flut an Verschwörungserzählungen im Netz nicht. Auch in der Vergangenheit wurden rund um solche Vorfälle schnell unbewiesene Behauptungen verbreitet. Dementsprechend reagierten auch verschiedene Experten.

"Wir werden eine Menge Desinformation darüber sehen, wer hinter dem Anschlag steckt, wer ihn ausgeführt hat und über die Ereignisse, die dazu geführt haben", prognostizierte Roberta Braga, Gründern des Digital Democracy Institute of the Americas, bereits kurz nach den Schüssen auf X. Sie riet dazu, besonderes Augenmerk auf emotionalisierende Sprache zu legen. Auch Graham Brookie vom Atlantic Council warnte, dass mit einem hohen Aufkommen "falscher oder nicht verifizierter Informationen" zu rechnen sei. "Bitte üben Sie sich in Empathie und Vorsicht, während sich die Lage entwickelt." (gpi, 14.7.2024)