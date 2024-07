Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Secret Service schirmen Donald Trump ab und drängen ihn in seinen Wagen. REUTERS/Brendan McDermid

Auch wenn es seine Bezeichnung wortwörtlich nahelegt: Der US Secret Service (USSS) ist kein Geheimdienst im klassischen Sinn. So umfasst zwar die United States Intelligence Community, ein Zusammenschluss von 18 Nachrichtendiensten der Vereinigten Staaten, die unterschiedlichsten Behörden – vom Auslandsgeheimdienst CIA über die Geheimdienste diverser Armeeteile bis hin zur Cyber-Security-Einheit NSA. Der Secret Service allerdings fehlt auf der Liste.

Vielmehr handelt es sich beim USSS um eine dem Heimatschutzministerium unterstellte Bundesbehörde, die vor allem für eines bekannt ist: die Zuständigkeit für den Schutz von amtierenden und früheren US-Präsidenten.

Dass der Secret Service darüber hinaus auch die Bekämpfung von Finanzkriminalität auf der Agenda hat, also etwa gegen Kreditkartenbetrug oder Geldfälschung ermittelt, ist der langen und komplexen Entwicklungsgeschichte US-amerikanischer Behörden geschuldet, die immer auch geprägt war von Kompetenzgerangel zwischen der föderalen Ebene und jener der einzelnen Bundesstaaten. Jedenfalls besteht der Secret Service nicht nur aus den verkabelten Männern und Frauen mit Sonnenbrillen, die im Mittelpunkt vieler Filme stehen – und manchmal auch im Mittelpunkt realer Ereignisse.

Ikonische Bilder

So wie am Samstagabend Ortszeit in Butler, Pennsylvania: Nur Sekunden nachdem der Ex-Präsident und erneute republikanische Bewerber Donald Trump von einem Scharfschützen am Ohr getroffen worden war, schirmten Secret-Service-Leute ihn ab und brachten ihn zu seinem Auto. Dabei schienen sie sogar schneller zu sein, als es Trump lieb war: Der wandte sich mit blutigem Gesicht und erhobener Faust seinen Anhängern zu und sorgte damit für jene Bilder, die den laufenden Wahlkampf prägen und auch danach ikonisch für diesen stehen dürften.

Kritik am Secret Service gab es allerdings für die Minuten oder gar Stunden zuvor. Wie konnte es dem Attentäter gelingen, sich bewaffnet auf dem Dach eines nahen Gebäudes in Schussdistanz zu Trump zu positionieren? Warum wurde Trump nicht schon vor den Schüssen in Sicherheit gebracht, obwohl Anhänger den Schützen bereits gesehen und die Sicherheitskräfte vor Ort auf ihn aufmerksam gemacht haben wollen? Ein Ausschuss des Repräsentantenhauses hat USSS-Direktorin Kimberly Cheatle bereits für 22. Juli zu einer Anhörung vorgeladen.

Detailreiche Untersuchungen

Man darf davon ausgehen, dass die Untersuchungen langwierig und detailreich sein werden. Immerhin arbeitet der Secret Service bei Großveranstaltungen wie dieser in der Regel mit lokalen Polizeieinheiten zusammen, was auch Kompetenzfragen aufwerfen könnte.

Zudem sind die Vorbereitungen vor derartigen Wahlkampfveranstaltungen, die häufig im Freien stattfinden, durchaus komplex: Vor Beginn der Veranstaltungen wird das Areal stets nach Bomben durchsucht, auch andere mögliche Gefahrenquellen werden unter die Lupe genommen. Der ehemalige Secret-Service-Mitarbeiter Paul Eckloff sagte der Nachrichtenagentur Reuters, dass der USSS routinemäßig auch alle Dächer in Sichtweite überprüft.

Schutz von Großveranstaltungen

Bei den kommenden Untersuchungen wird der Secret Service also einige Fragen beantworten müssen. Vermutlich auch jene, ob und wie er seine Aufgaben künftig effizienter erfüllen kann. Dazu zählt neben dem Schutz aktueller und ehemaliger Präsidenten und ihrer Familien auch der Schutz des Vizepräsidenten oder der Vizepräsidentin samt Ehepartner sowie ausländischer Staatsoberhäupter in den USA. Zudem ist er für die Sicherheit von Regierungsgebäuden und diplomatischen Vertretungen in den USA sowie von Großveranstaltungen wie etwa dem Super Bowl zuständig.

Dem USSS stehen dafür etwa 8300 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Verfügung. Dazu zählen neben den Special Agents, die teils im direkten Personenschutz zum Einsatz kommen, auch technisches und administratives Personal sowie die sogenannte Uniformed Division, die sich unter anderem um den Gebäudeschutz im Weißen Haus und in anderen Regierungsobjekten kümmert. (Gerald Schubert, 14.7.2024)