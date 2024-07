Die Fanmeilen, wie hier am Brandenburger Tor in Berlin, waren voll. IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

Es lief gut, das Team konnte viele Sympathiepunkte sammeln, aber es hätte noch glanzvoller laufen können. Diese Bilanz der EM gilt nicht nur für die österreichische Mannschaft, die sich im Achtelfinale der Türkei geschlagen geben musste, sondern auch fürs Gastgeberland Deutschland. Die Elf von Trainer Julian Nagelsmann musste bekanntlich nach dem Viertelfinale Tschüss sagen.

Abgerechnet wird nach dem Großereignis mit 51 Spielen von 24 Nationalmannschaften aber nicht nur sportlich, sondern auch in anderen Bereichen. Und hier zeigt sich grundsätzlich Zufriedenheit, wenngleich auch Kritik zu hören ist. "Wir sind sehr, sehr zufrieden, wie das Turnier abgelaufen ist. Die Organisation war sehr, sehr gut. Die Spiele waren gut. Es hat wenig Überraschungen gegeben", sagte Uefa-Wettbewerbschef Martin Kallen.

Die Uefa rechnet mit Einnahmen in Höhe von 2,4 Milliarden Euro und einem Gewinn von 1,2 Milliarden. Zwei Wermutstropfen allerdings trüben die Bilanz des Schweizers Kallen: die "Flitzer" während der Spiele, die er "sehr nervig" fand. "Der andere Teil war die Ronaldomanie, wo ein Ronaldo als Superstar einfach die Leute so elektrisiert hat, dass die unbedingt mit ihm ein Selfie machen wollten."

Puffer bei Bahnfahrten

Kallen verriet auch, dass er persönlich bei seinen täglichen Bahnfahrten immer drei Stunden Puffer eingebaut habe, da man ja seit langem um die Schwierigkeiten der Deutschen Bahn wisse. Verspätete oder volle Züge waren während dieser EM immer wieder Thema.

Ausländische Zeitungen berichteten ausführlich. Viele Fans staunten, dass in Deutschland, dem Land der Effizienz und Ingenieurskunst, die Bahn so anfällig für Pannen ist. So musste etwa das niederländische Team zum Halbfinale von Wolfsburg mit dem Flieger nach Dortmund, weil der Zug wegen eines "Tierunfalls" (Deutsche Bahn) nicht eingesetzt werden konnte und so schnell kein Ersatzzug da war.

Nicht nur der Dortmunder Hauptbahnhof erlebte einen Ansturm der Fans, auch in den Zügen war es voll. IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Und vor der ersten Partie der Österreicher gegen Frankreich waren hunderte Fans aus Österreich auf dem Weg nach Düsseldorf in Bayern gestrandet. "Wir sind in der Tat nicht ganz auf der Höhe gewesen", räumte eine Bahn-Sprecherin ein.

Während der EM hat die Bahn zwölf Millionen Reisende befördert und täglich 14 Sonderzüge eingesetzt. Von Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) bekam der Staatskonzern dennoch einen Tadel. "Was den Fans teilweise widerfahren ist, entspricht nicht dem Anspruch Deutschlands und nicht dem Anspruch, den ich an unsere Verkehrsinfrastruktur habe", sagte er der Welt am Sonntag und kritisierte: "Mit der Ankündigung, während der EM täglich 10.000 zusätzliche Sitzplätze im Zugverkehr zur Verfügung zu stellen, hat sich die Deutsche Bahn übernommen."

Regen und Infrastruktur

Diese rechtfertigt, dass nicht alles glatt gelaufen sei, auch mit dem Starkregen während der ersten Phase des Turniers. Zwischen Würzburg und Nürnberg sei ein Damm regelrecht weggespült worden. Man will sich jetzt, nach dem Fußballfest, wieder verstärkt um die Erneuerung der Infrastruktur kümmern.

Aber es gab auch Erfolgserlebnisse: Der EM-Pokal etwa kam pünktlich in Berlin an, er durfte auch erster Klasse fahren. Und die Bahn erklärte, es sei während der EM in puncto Sicherheit zu "keinen nennenswerten Vorfällen in den Zügen und an den Bahnhöfen" gekommen.

Die Polizei war während der EM im Dauereinsatz, es blieb weitgehend friedlich. IMAGO/Noah Wedel

Positiv bilanzierte auch die deutsche Innenministerin Nancy Faeser (SPD): "Die Polizei der Länder und die Bundespolizei tragen ganz entschieden dazu bei, dass wir bisher ein ganz überwiegend friedliches Turnier erlebt haben. Für ein Sportereignis dieser Größe hat es bisher nur wenige sicherheitsrelevante Vorfälle gegeben. Deutlich weniger, als wir vorher erwartet hatten." Vor dem Turnier hatte es bei den Sicherheitsbehörden geheißen, dass es keine "konkreten Anschlagspläne" gebe, aber eine "abstrakte Gefährdung". Insgesamt waren bei der EM 7,5 Millionen Menschen in den Stadien und Fanzonen.

Schlimmer Albärt

Ein paar Zwischenfälle werden dennoch manchem in Erinnerung bleiben: Beim Eröffnungsspiel in München hatte sich ein Youtuber im Kostüm des Maskottchens Albärt auf den Rasen geschmuggelt, beim Achtelfinale Deutschland gegen Dänemark war ein Mann unter das Dach des Dortmunder Stadions geklettert. Außerhalb der Stadien gerieten englische und niederländische sowie serbische und englische Fans aneinander. Vielleicht lag es auch am Alkohol. Der floss allerdings generell nicht so in Strömen, wie es sich die Bierbrauer erhofft hatten. "Die Achterbahnfahrt der Temperaturen und die Unwetter haben vielen Wirten das Geschäft verhagelt, so manche Gartenparty fiel ins Wasser", bilanziert der Hauptgeschäftsführer des Brauer-Bundes.

Gut gelaufen ist die EM aus Sicht der Sender, die sich die Übertragungsrechte gesichert hatten. Sie verzeichneten großes Interesse, vor allem an den Deutschland-Spielen. So erklärte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky dem Sport-Informations-Dienst: "Man hat nicht nur an der Stimmung im Land, sondern auch an den Einschaltquoten gemerkt, dass mittlerweile die deutsche Nationalmannschaft das Publikum, und das über alle Altersgruppen hinweg, wieder begeistert."(Birgit Baumann aus Berlin, 15.7.2024)