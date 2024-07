Die Sicherheitsvorkehrungen wurden nach dem Angriff auf Präsidentschaftskandidat Donald Trump massiv verschärft. AP/Don Wright

Jener Mann, der laut dem FBI den "Mordversuch" an Ex-US-Präsident Donald Trump verübt hatte und infolge des Angriffs getötet wurde, konnte laut den Ermittlern identifiziert werden. Laut dem FBI handelt es sich um Thomas Matthew Crooks, einem 20-Jährigen aus einer Vorstadt von Pittsburgh, knapp 70 Kilometer entfernt vom Tatort. Crooks habe zwar keinen Ausweis bei sich gehabt, mit "anderen Methoden" habe man den mutmaßlichen Schützen identifiziert.

Zum Motiv des mutmaßlichen Schützen gibt es aktuell keine Details. Zu seinem politischen Hintergrund gibt es bisher nur widersprüchliche Informationen: Medienberichten zufolge war er als Republikaner registriert, spendete zuletzt aber eine kleine Summe an eine den Demokraten nahestehenden Organisation.

Das Attentat auf Trump

afp

Wohnort hermetisch abgeriegelt

Die Ermittlungsbehörden rund um das FBI und die Staatsanwaltschaft versuchen neben der Frage, warum der Täter auf Donald Trump geschossen hat, herauszufinden, ob es etwaige Mitwisser oder Komplizen gab. Diesbezüglich gibt es bis dato keine Informationen. Der US-Sender CNN hat versucht, mit dem Vater von Thomas Matthew Crooks zu sprechen. Dieser wolle aber zuerst mit den Ermittlungsbehörden in Kontakt treten. Er selbst wisse aber nicht, "what the hell is going on".

Eine Reaktion vonseiten der Behörden war es, den Luftraum über Bethel Park, dem Wohnort des Verdächtigen und dessen Familie, aus Sicherheitsgründen zu sperren. Auch die Straßen rund um das Haus der Familie wurden abgesperrt. Laut New York Times hat der mutmaßliche Schütze offenbar keine kriminelle Vergangenheit, sein Name taucht nicht in den öffentlichen Gerichtsakten Pennsylvanias auf.

Neben dem Angreifer wurden laut Behördenangaben bei der Trump-Veranstaltung ein Zuschauer getötet und zwei weitere schwer verletzt. Offizielle Bestätigungen gibt es von Behörden bis dato noch nicht, aber auf Videos und Rekonstruktionen mehrerer internationaler Medien wird gezeigt, dass die Opfer auf einer Tribüne im Schussfeld hinter dem Redepult von Trump standen. (balm, 14.7.2024)