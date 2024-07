Deva Schuberts "Glitch Choir" leidet unter anderem an unterkomplexem Tanz. Impulstanz/Sperling

Was verbindet die belgische Pop-Art-Feministin Evelyne Axell mit der deutschen Avantgarde-Tänzerin Valeska Gert? Seit dem Wochenende wissen wir das: Es ist Reappearance, das erste Filmwerk der aus Ungarn stammenden Choreografin Eszter Salamon. Drehort dafür war das Graubündener Muzeum Susch der Mäzenin und Unternehmerin Grażyna Kulczyk, während in dessen teils unterirdischem Bau eine Axell-Ausstellung lief.

Am Freitag wurde Reappearance (2022) von Impulstanz zum Auftakt seines diesjährigen Programms im Wiener Filmmuseum gezeigt. Im Lauf der nächsten Wochen werden dort unter anderem noch Robert Dornhelms Porträt She Dances Alone von Vaslav Nijinskys Tochter Kyra oder Jonas Åkerlunds DuEls mit Arbeiten von Damien Jalet und Erna Ómarsdóttir präsentiert.

Weibliche Sprengkraft

Für die präzise und exzellent kühle Kameraführung bei Reappearance zeichnet die in Wien geborene Marie Zahir verantwortlich. Kein Wunder, dass Salamon abermals mit ihr kooperiert hat – für ihre zweite Filmarbeit Sommerspiele (2023), die an diesem Abend ebenfalls zu sehen war. Dort wie da tanzt Eszter Salamon expressiv, absurd und ironisch als nackte Wiedergängerin von Valeska Gert, bei Sommerspiele allerdings im leeren Berliner Olympiastadion, diesem unheimlichen architektonischen Relikt aus der NS-Zeit.

In beiden Filmen subvertiert die Sprengkraft des weiblichen Körpers die fragwürdigen patriarchalen Systeme Kunst und Sport in ihren unterschiedlichen historischen Zusammenhängen. Die Tänzerin bricht die nüchtern kontemplative Architektur des Muzeum Susch mit Verrenkungen und Grimassen. Und sie konterkariert den martialischen Olympia-Propagandabau mit ähnlichen Mitteln. Beides funktioniert perfekt.

Trancehaft unter den Erwartungen

Kontrastprogramm: Ebenfalls ins Filmmuseum tanzte am Samstag die Popkultur mit den beiden Programmen Into the Groove und Padam. Insgesamt zu sehen sind 28 aktuelle Musikvideos, die auf unterschiedlichen Ebenen Tanz und Choreografie enthalten. Künstlerisch überzeugend dabei waren Thomas Russell Jenkinsons Wendorian (Scope Vid) zum Sound von Squarepusher, eine wilde oszillografische Abstraktion von Tanz. Und Fleur Adderleys Maybe It's Not Our Time Yet mit Musik von Will Silver ist videotechnische Tanz-Trance vom Allerfeinsten.

Trancehaft verläuft auch Clara Fureys Quartett Unarmoured, mit dem Impulstanz im Odeon sein Performanceprogramm startete (das Stück ist bis Montag zu sehen). Der elektronische Sound von Fureys Bruder Tomas geht unter die Haut, und der Tanz beschwört in Paul Chambers' schattigem Lichtdesign reichlich ozeanische Stimmung mit etlichen Fitnessübungen und allzu viel Beckenarbeit als Andeutung von Geschlechtsverkehr.

Unter den Erwartungen am Impulstanz-Wochenende blieb auch der Auftakt der diesjährigen Jungchoreografie-Reihe 8:tension im Mumok: Deva Schuberts Glitch Choir leidet an unterkomplexem Tanz, schwachem Gesang und einem nicht ausgereiften visuellen Konzept. Aber schon am Montag wird 8:tension mit dem Solo Groove von Soa Ratsifandrihana aus Madagaskar fortgesetzt, und im Mumok sind zwei Live-Arbeiten von Eszter Salamon im Rahmen eines vom Museum gemeinsam mit Impulstanz kuratierten Performance-Festivals-im-Festival mit dem Titel nowhere / now here zu sehen. (Helmut Ploebst, 14.7.2024)