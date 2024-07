Aktuell gibt es in Wien genug Plätze in den Kindergärten, das Angebot wird aber zunehmend knapp

Auch Wiener Kindergärten sehen sich durch den Familiennachzug zusehends gefordert. IMAGO/Zoonar.com/Olena Ivanova

Weil Menschen mit Asylstatus ihre Familien nachholen, sind in den vergangenen Monaten vermehrt Kinder aus dem Ausland nach Österreich gezogen. Im Innenministerium zählte man im Jahr 2023 etwa 9500 Einreisegestattungen im Zusammenhang mit Familiennachzug. Im März 2024 waren es rund 900 Einreiseanträge. Im April galt der Peak dann als erreicht, seither ist der Trend rückläufig. Der Großteil der Neuankömmlinge ist zwischen null und 13 Jahre alt, was den Druck auf die Schulen erhöht hat.

Das gilt vor allem für Wien, wo bisher in diesem Jahr über den Familiennachzug jeden Monat im Schnitt 300 Kinder und Jugendliche neu ins Schulsystem dazugekommen sind. Die Herausforderungen sind verstärkt an den Wiener Pflichtschulen groß, die ohnehin mit Personalmangel und Deutschproblemen unter Schülerinnen und Schülern konfrontiert sind. Auch einige Kindergärten in der Hauptstadt sehen sich stärker gefordert.

Platz in Kindergärten knapp

Aktuell gebe es in Wien grundsätzlich genug Plätze in den Kindergärten, das Angebot werde aber zunehmend knapp, wie die Nachrichtenagentur APA berichtet. Die Kinder, die über den Familiennachzug nach Wien kommen, bekämen nicht alle einen Platz, zitiert die APA unter anderem Natascha Taslimi vom Netzwerk Elementarer Bildung Österreichs (NEBÖ). An den Räumlichkeiten fehle es nicht, wohl aber am Personal. Die Situation sei allerdings von Bezirk zu Bezirk unterschiedlich. Gerade im innerstädtischen Bereich gebe es oft keine Plätze mehr, berichtet demnach auch Viktoria Miffek von der Kindergartenplattform Educare.

Zumal die Arbeitsbedingungen bereits schwierig seien. Der Fachkraft-Kind-Schlüssel ermögliche es jetzt schon nicht, auf Kinder individuell einzugehen, sagt Miffek der APA: In manchen Kindergärten bestehe nur noch die Hälfte des angestellten Personals aus ausgebildeten Elementarpädagoginnen, da fehle dann auch Fachwissen für den Umgang. "Das fällt einfach nicht in den Kompetenzbereich einer Elementarpädagogin, Kinder mit Traumata in ihrer Entwicklung zu begleiten. Das geht sich in dem Setting nicht aus", kritisiert auch NEBÖ-Sprecherin Taslimi.

Andere Bundesländer weniger betroffen

Gesetzte Maßnahmen wie zusätzliche Sprachförderkräfte oder regelmäßige Schulungen etwa im Bereich Traumapädagogik seien "natürlich gut", sagt Miffek, "aber ein Tropfen auf dem heißen Stein eines sehr belasteten Systems". Statt externer Sprachassistenz, die auch Taslimi kritisch sieht, bräuchte es vielmehr einen besseren Betreuungsschlüssel und einen langfristigen Stufenplan zur Verbesserung der Qualität in den Kindergärten.

Wie die Situation in anderen Bundesländern ist, also wie viele Kinder im Rahmen des Familiennachzugs jeden Monat neu hinzukommen und ob es ausreichend Kindergartenplätze für sie gibt, ist demnach unklar. Die Daten würden nicht erhoben oder bei den Trägern – oft sind das die Gemeinden – liegen, hieß es von den für die Kindergärten zuständigen Stellen der Länder.

Auch für den Schulbereich gibt es keine aussagekräftigen Zahlen aus den Bundesländern: Wie viele Kinder über den Familiennachzug eingereist sind, wird oftmals nicht gesondert erhoben. Die Lage gilt dort allerdings als weitaus weniger angespannt als in Wien. Insgesamt zählt man in den urbanen Zentren des Landes weit mehr Schülerinnen und Schüler mit nichtösterreichischer Staatsbürgerschaft als im Durchschnitt der jeweiligen Bundesländer.

Urbane Zentren vs. ländliche Regionen

Seit 2015 ist der Anteil der Kinder aus Drittstaaten in Österreich allgemein deutlich angestiegen. Kamen vor neun Jahren noch rund 7,5 Prozent aus Nicht-EU-Ländern, sind es mit dem heurigen April über zwölf Prozent. Der allgemeine Anteil aller Altersgruppen liegt bei etwa neun Prozent – ein Plus von rund drei Prozentpunkten seit 2015.

Über 890.000 Kinder im schulpflichtigen Alter zählt man in ganz Österreich. Mehr als 194.000 davon (22 Prozent) besitzen nicht die österreichische Staatsbürgerschaft, wie Daten der Statistik Austria zeigen. Mit einem Anteil von 39 Prozent (mehr als 77.200 Kinder) liegt Wien mit Abstand vorne, gefolgt von Salzburg, Vorarlberg und Oberösterreich.

Salzburg und Vorarlberg kommen mit Anteilen von über 19 Prozent bei ausländischen Kindern zwischen sechs und 15 Jahren kaum an Wien heran. Ebenso Oberösterreich mit 18 Prozent. Im Burgenland und in Tirol liegt der Anteil jeweils bei etwas über 16 Prozent, in Kärnten sind es etwa 15 Prozent. Am niedrigsten ist er in Niederösterreich mit 14 Prozent.

Linz und Graz

Allerdings gibt es auch in den jeweiligen Bundesländern Städte, die deutlich über diesen Werten liegen. So etwa die Landeshauptstädte Linz und Graz mit 36 bzw. 34 Prozent, die einen deutlich höheren Anteil als ihr Bundesland aufweisen und damit ungefähr im Bereich von Wien liegen.

Besonders stark ist auch der Kontrast zwischen dem oberösterreichischen Durchschnitt und der zweitgrößten Stadt im Bundesland: In Wels haben rund 2600 der 6500 Kinder zwischen sechs und 15 Jahren nicht die österreichische Staatsbürgerschaft. Das entspricht vier von zehn Kindern und ist damit auf Wien-Niveau. Betrachtet man lediglich die Drittstaatsangehörigen (also ohne EU- sowie EWR-Länder), liegt der Anteil immer noch bei 23 Prozent.

Ukrainische Kinder

Die Bevölkerungsdaten zeigen auch einen deutlichen Anstieg der ukrainischen Staatsbürgerinnen und -bürger seit dem Ausbruch des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022. Am 1. April gab es demnach österreichweit 13.000 ukrainische Kinder im Schulalter, mehr als 4700 alleine in der Bundeshauptstadt. Auch hier liegen die Kinder mit einem Anteil von 1,5 Prozent wieder über dem allgemeinen Anteil (0,9 Prozent).

Ukrainische Schulkinder finden sich in Wien in eher wohlhabenderen Bezirken wie der Inneren Stadt, Neubau und Wieden. Anders sieht es bei Kindern mit syrischer oder afghanischer Staatsbürgerschaft aus. Diese finden sich eher in Bezirken, wo der allgemeine Anteil an Drittstaatsangehörigen bereits hoch ist, wie unter anderem Favoriten, Ottakring oder Margareten. (giu, APA, 14.7.2024)