"Das Geschäft ist quasi noch ein Baby", sagt Sebastian Gansrigler über seinen Laden Softcover in der Wiener Stumpergasse. Man setzt auf Indie-Angebot. Und mit der Sitznische auf Gemütlichkeit – wie die Konkurrenz. Sebastian Gansrigler

Es ist Urlaubshochsaison, aber Reisebücher gehen seit der Pandemie nicht mehr so gut. Die Menschen hätten gelernt, dass man sich online auch sehr gut über Reiseziele informieren kann, sagt Andrea Heumann, Geschäftsführerin von Thalia Österreich. Papier mag geduldig sein, der Buchhandel aber sollte sich davon also nicht anstecken lassen! Nicht nur hat Thalia deshalb die Reiseregale dezimiert. Mit der Morawa-Filiale in der Wollzeile hat zudem eine von Wiens größten Buchhandlungen gerade umgebaut und setzt auf mehr "Wohlfühlzonen", andere Buchläden sperren sogar neu auf, etwa mit einem Special-Interest-Bonus das Softcover in der Stumpergasse. Was sagen diese Beispiele über den aktuellen Buchhandel aus? Ein Fährtenlesen bei zwei Platzhirschen und einem "Baby".

New Adult Offensichtlichster Trend ist derzeit New Adult, also gefühlvolle Liebesromane mit Akteuren zwischen 18 und 25 Jahren. "Da haben Verlage erkannt, dass es zwischen Jugend- und Erwachsenenliteratur eine Lücke gibt, und einen ganz großartigen Job gemacht", sagt Heumann. Neben dem Inhalt lockt auch die Verpackung: Farbschnitte, also bunte Seitenflächen von Büchern, noch dazu in limitierten Auflagen, machen Käufer zu wahren Jägern und Sammlern. Dass die Verlage so mit Kunden spielen, will Heumann dann doch nicht sagen, "aber man weckt ganz tolle Nachfrage". Manche Händler stellen Bücher daher bereits mit dem Farbschnitt nach vorn ins Regal. Insider kennen sich aus, der Rest wundert sich. Auch bei Morawa hat New Romance nun prominenter Platz: "Wir kriegen dadurch wieder mehr Jugend in die Geschäfte", sagt Geschäftsführer Klaus Magele. Einschlägige Bestsellerlisten sind in den Filialen jetzt gut sichtbar.

Englischsprachige Bücher Mit New Adult und Booktok einher geht auch stationär ein Boom an englischsprachigen Büchern. Denn Leser wollen nicht auf die Übersetzung warten, wenn ein Buch gerade international trendet. Thalia bezieht diese Titel daher direkt von den Originalverlagen, um sie schnell im Laden zu haben. Und Morawa hat sich an die Top-100-Titel des internationalen Marktes "drangehängt", wie Magele sagt, was bedeutet, dass die Kette diese inzwischen "quasi vollautomatisch geliefert bekommt".

Wohlfühlen "Innenstadtoase" nennt Magele den Lichthof in der Wollzeile, der nun mit Pflanzen und Sesseln für Kunden geöffnet wurde. Zudem finden sich vielerorts im Laden Polstersitzbänke. In den letzten Jahren hat man "nach und nach fast alle Buchhandlungen erneuert oder umgebaut", um Flächen zu "optimieren" und Kunden zu "inspirieren", voriges Jahr mit dem Moser in Graz auch die größte. Wie sehr sich das auszahlt? Seit Thalia in der Mariahilfer-Straßen-Filiale vor drei Jahren mehr "Verweilzonen" untergebracht hat, sei die Frequenz stets "über den Erwartungen" gewachsen, zuletzt zählte man jährlich über zwei Millionen Kunden.

Permanente Beobachtung Allgemeine Marktdaten und Trendanalysen liegen den jeweiligen Neuarrangements in den beiden Ketten ebenso zugrunde wie die Verkaufsstatistiken für jeden Standort, denn "wir dürfen nichts hinterherjagen, das nicht unseren Erfahrungen entspricht", so Heumann. Folge sei eine "kontinuierliche Sortimentsarbeit", die "permanent Regalmeter verändert" und mit wechselnden Büchertischen Trends nicht nur begegnen, sondern auch befeuern will. Die Autonomie der Filialen sei dabei groß: Aus der Zentrale würden nur "die wichtigsten Titel gesteuert", also etwa zehn Prozent.

Selbst ist der Kunde "Omnichannel" lautet das Zauberwort für Heumann: Self-Checkout-Kassen, wie sie Morawa neu installiert hat für jene, die es wollen, gibt es bei Thalia schon länger, dazu Abholstationen für nach Ladenschluss oder das Modell Scan & Go (per Smartphone im Laden selbst ein Buch scannen und bezahlen). Neueste Selbsthilfe-Idee: QR-Codes an den Regalen, die man scannen kann, um zu einer Liste aller Titel eines Autors oder einer Autorin zu gelangen. Natürlich kann man sie gleich bestellen, so sie nicht vorrätig sind.

Gebrauchtbuch Seit einem halben Jahr kann man bei Thalia gebrauchte Bücher abgeben, die dem Secondhand-Handel des tschechischen Onlinehändlers Bookbot zugeführt werden. Trends: Nachhaltigkeit, und die Menschen wollen sparen. Inzwischen langen in den Wiener Filialen wöchentlich rund 5000 Bücher ein. Dass die nun gebraucht woanders statt neu bei Thalia gekauft werden können? "Wenn wir es nicht machen, macht es jemand anders. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass es künftig ein Geschäftsmodell geben wird, das sich mit einer Kreislaufwirtschaft im Bereich Buch beschäftigt." Und: Vielleicht "bieten wir in zwei, drei Jahren neben einem Tisch neuer Bücher einen Tisch gebrauchter in den Filialen an und erreichen neue Zielgruppen".

Zeitschriften Zeitschriften sind umsatzmäßig ohnehin Marktverlierer, bei Morawa und Thalia sind sie es nun auch flächenmäßig (Magele: "Wir bevorraten weniger, schlichten aber bei Bedarf öfter nach"). Was nicht bedeutet, dass sie anderswo keine Erfolge feiern können: Letzten Dezember hat Sebastian Gansrigler den Laden Softcover aufgesperrt. "Das Geschäft ist quasi noch ein Baby." Eine Wahnsinnsidee? Offenbar nicht, wenn man auf "nischige" Themen (Indie-Magazine, Foto- und Kunstbücher) und "independent publishing" (kleine Projekte, die Künstler oder Gestalter selbst herausbringen) setzt. "Es läuft genau deswegen gut, weil wir nicht im Mainstreambereich sind." Was man hier findet, findet man bei Thalia oder Morawa meist nicht, vieles hier gibt's auch sonst wo in Österreich nicht. "Weil diese Sachen für Endkunden sehr mühsam und teuer zu bestellen sind, ist unser Angebot umso interessanter."

Community Nicht nur die hochwertige Gestaltung der Ware zieht Kunden an, um vor dem Kauf physisch zu prüfen, was der Onlineshop verspricht. "Viele Leute sagen mir, dass so ein Ort in Wien gefehlt hat", sagt Gansrigler. Softcover will neben Verkaufsraum "auf jeden Fall eine Anlaufstelle für Leute sein, die auch selbst Magazine und Bücher machen, wo man sich austauscht, Ideen entwickelt". Deshalb veranstaltet er auch Workshops und lädt internationale Gäste der Szene ein. Zu Buchpräsentation kämen meistens 30 bis 40, zu Magazin-Release-Partys bis zu 150 Personen. (Michael Wurmitzer, 15.7.2024)