Die Ära des Weltraumtourismus hat begonnen. Auch wenn es im Moment noch selten vorkommt und von Unternehmen wie SpaceX, Blue Origin und Virgin Galactic auch zu PR-Zwecken ausgeschlachtet wird, haben sie bereits Privatpersonen gegen Entgelt ins All gebracht. Das bedeutet aber freilich nicht, dass es kein kommerzielles Potenzial mehr auszuschöpfen gibt. Gleich drei Start-ups versuchen sich an der Realisierung einer neuen Reiseidee. World View, Space Perspective und Zephalto wollen Touristen per Ballon in die Stratosphäre bringen.

Die Stratosphäre ist die zweite Schicht der Erdatmosphäre und erstreckt sich im Bereich von etwa 15 bis 50 Kilometer über der Oberfläche. Sie zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass es aufgrund der trockenen Luft kaum zu Wolkenbildung und aufgrund der Ozonschicht mit steigender Höhe die Temperatur - im Gegenteil zur darunter liegenden Troposphäre - zunimmt. Schwerelosigkeit erfährt man in dieser Höhe allerdings noch nicht, der Einfluss der Erdanziehungskraft lässt erst in viel größeren Höhen signifikant nach.

Kapsel mit Bar

Die Unternehmen streben Ballon-Flughöhen zwischen rund 25 und 30 Kilometern an, berichtet CNBC. Bei World View, einer Firma aus Arizone, soll am gasgefüllten Träger eine Kapsel hängen, die Platz für zwei Crewmitglieder sowie 8 Touristinnen und Touristen bietet. Im Rahmen eines solchen, sechsstündigen Ausflugs sollen die Gäste auch an einer zentral gelegenen Bar bedient werden. Von der offiziellen Grenze zum All, die viele Länder gemäß der von der internationalen Luftfahrtbehörde FAI definierten Kármán-Linie bei 100 Kilometer Höhe ziehen, bleibt man aber ein gutes Stück entfernt. Tatsächlich dient diese Einordnung primär der Unterscheidung zwischen Luft- und Raumfahrt, denn die äußerste Schicht der Erdatmosphäre, die den fließenden Übergang ins All markiert, beginnt erst bei rund 500 Kilometern Höhe.

Bei Space Perspective aus Florida versucht man aber dennoch, Weltraum-Feeling zu erzeugen. Ab 28.000 Fuß (rund 30 Kilometer) Höhe werde man reguliert, wie ein Raumschiff, sagt Firmenchefin Jane Poynter. Außerdem habe man hier in Sachen Teilchendichte 99 Prozent der Atmosphäre hinter sich gelassen, sodass außerhalb der Kapsel praktisch Vakuum herrsche.

Teure Tickets

Bei Zephalto aus Frankreich betont man wiederum die Zugänglichkeit des Stratosphärentourismus. "Es gibt keine physischen Voraussetzungen, um an Bord zu gehen", so Gründer und Chefpilot Vincent Farret d’Astiès zu CNBC. "Wenn sie mit einem normalen Flugzeug fliegen können, können sie auch mit dem Ballon reisen." Die körperliche Erfahrung soll auch in etwa mit einem Linienflug vergleichbar sein, zumal der Aufstieg am Ballon im Vergleich zu Raketentriebwerken eher gemächlich erfolgt. Zephalto ist das einzige der drei Unternehmen, das bereits bemannte Testflüge für seine Kapsel, die sechs Touristen aufnehmen soll, durchgeführt hat. Allerdings noch nicht in der anvisierten Reiseflughöhe.

Die drei Start-ups berichten aber allesamt von hohem Interesse an ihrer zukünftigen Dienstleistung. Zephalto gibt an, dass die ersten Reisen bereits ausgebucht seien, nennt aber keine genaue Passagierzahl. Ein Ticket kostet hier rund 170.000 Euro. Space Perspective verlangt etwa 115.000 Euro und kann nach eigenen Angaben bereits 1.800 Buchungen verzeichnen. Der günstigste Anbieter ist World View, aber mit 46.000 Euro ist die Reise auch hier nur etwas für besser betuchtes Publikum. Man berichtet von bislang 1.250 Ticket-Vorbestellungen. (gpi, 14.7.2024)