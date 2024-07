Wäre es nicht tragische Realität, dann hätte es eine Inszenierung von Donald Trumps Wahlkampfteam sein können: Der Ex-Präsident wird angeschossen, kommt relativ glimpflich davon – und schafft es mit seinem großen politischen Instinkt, aus seiner Verletzung am Ohr ein ikonisches Bild zu schaffen: Das Foto mit dem blutüberströmten Gesicht, der geballten Faust und seinem Ruf "Kämpft, kämpft, kämpft" an seine Fans wird in die Geschichtsbücher eingehen.

Donald Trump war in bester Stimmung auf seiner Wahlkampfrally in Butler, Pennsylvania, kurz bevor die Schüsse auf ihn abfeuert wurden. EPA/DAVID MAXWELL

Alles, was diesen Mann als Politiker und Kandidaten ausmacht, ist in diesem Moment eingefangen: Verfolgt von der gewaltbereiten Linken, die der amtierende Präsident Joe Biden anführt, ruft er das wahre Amerika zum Krieg gegen diese Feinde auf und lässt keinen Zweifel daran, dass er diesen Kampf gewinnen wird. Trump, das Opfer. Trump, der Kämpfer. Trump, der Sieger.

Wie schwach wirkt im Vergleich Bidens erste Reaktion: "Es gibt in Amerika keinen Platz für diese Art von Gewalt", sagte er. Doch, die gab es immer schon – vier US-Präsidenten wurden durch Attentate getötet und zwei verletzt. Und diesen Platz gibt es heute mehr denn je, dank der lockeren Schusswaffengesetze und der aufgeheizten politischen Rhetorik. Zu beidem haben die Republikaner und Trump selbst am meisten beigetragen.

Öl ins Feuer

Kaum waren die Schüsse verhallt, gossen Trumps engste Vertraute weiter Öl ins Feuer, indem sie Biden die Schuld für den Anschlag zuschoben – lange bevor etwas über den Schützen bekannt wurde. Zweifellos wird es auf dem Parteitag der Republikaner, der am Montag beginnt, in dieser Tonlage weitergehen: Das Attentat sei nur die Fortsetzung der Strafprozesse, die ebenfalls von Biden persönlich in Auftrag gegeben worden seien, und des großen Wahlbetrugs bei der letzten Präsidentenwahl. Trump ist Märtyrer und Erlöser in einem. Auf nationale Einigkeit zu hoffen, wie sie Biden beschwor, ist illusorisch.

Das Attentat auf Trump

afp

Ob das Attentat tatsächlich Trumps ohnehin schon gute Wahlchancen weiter erhöht, was zahlreiche Beobachter vermuten, bleibt offen. Die Basis wird wohl weiter angefeuert, aber die ist Trump ohnehin schon ganz verfallen. Wer Trump als gefährlichen Demagogen und Autokraten sieht, wird sich durch dieses Verbrechen nicht umstimmen lassen.

Bidens Kritiker zögern

Aber der Vorfall könnte Biden eine Atempause gewähren im Kampf gegen die parteiinternen Kritiker, die den 81-Jährigen nach dessen katastrophalem Auftritt bei der TV-Debatte gegen Trump zum Ende seiner Kandidatur drängen. Nach den echten Schüssen werden die politischen Schwergewichte bei den Demokraten noch mehr davor zurückschrecken, ihren Hoffnungsträger metaphorisch abzuschießen. Und je näher der Parteitag Ende August rückt, auf dem Biden offiziell zum Kandidaten gekürt werden soll, desto schwieriger wird es, ihn durch eine Bewerberin oder einen Bewerber mit besseren Siegeschancen zu ersetzen.

Das ist – abgesehen von seinem persönlichen Überleben – die beste Nachricht für Trump vom gestrigen Anschlag: Bleibt Biden Präsidentschaftskandidat, dann dreht sich der Wahlkampf vornehmlich um dessen Alter und den Zweifeln an dessen geistiger Kompetenz – und nicht um die Taten und Pläne des strafrechtlich verurteilten Herausforderers. Besseres kann sich Trump gar nicht wünschen. Ein Albtraum – von der politischen Gewalt – ist am Samstag wahr geworden, ein für viele noch größerer ist noch eine Spur realer geworden. (Eric Frey, 14.7.2024)