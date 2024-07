Blut im Gesicht, die Faust in den Himmel gerichtet: Die ersten Anzeichen, wie sich Trump infolge des gescheiterten Attentats inszenieren wird. AP/Evan Vucci

Am 5. November, also in rund dreieinhalb Monaten, wird in den USA ein neuer Präsident gewählt. Die erste Debatte zwischen dem amtierenden Präsidenten Joe Biden und seinem Herausforderer, Ex-Präsident Donald Trump, wurde überschattet von Bidens schlechter TV-Performance. Beobachter sahen einen aktiveren und schlagkräftigeren Trump im Aufwind. Jetzt könnte sich das Momentum endgültig zugunsten des republikanischen Kandidaten Trump gewendet haben – ausgerechnet durch ein gescheitertes Attentat bei einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat Pennsylvania.

Entscheidende Prozentpunkte

"Das Bild von Trump unmittelbar nach dem Attentat mit erhobener Faust vor der US-Flagge bringt alles auf den Punkt, wofür er in den Augen seiner Unterstützer steht: Ein Kämpfer, der von allen Seiten attackiert wird und sich in den widrigsten Situationen nicht unterkriegen lässt", sagt Christoph Hofinger, Leiter des Foresight-Instituts in Wien, zum STANDARD. "Und dem auch in solchen Ausnahmesituationen die Gefühlsverbindung zu seinen Anhängern das Wichtigste ist."

"Der Emotionalisierungs-Schub unter den Trump-Aktivisten kann die entscheidenden Prozentpunkte in den umkämpften Swing States bringen – darunter auch Pennsylvania, wo das Attentat passierte", sagt der Experte für die Bedeutung von Emotionen, Framing und Storytelling in der öffentlichen Kommunikation. Die Demokraten um Joe Biden stünden jetzt vor einem noch größeren Dilemma, da in "unsicheren, aufgewühlten Zeiten Kandidaten, die kaum bekannt sind und noch wenig Autorität haben (...), deplatziert wirken" würden. Ein allfälliger Kandidatenwechsel anstatt des altersschwachen Joe Biden werde "deutlich unwahrscheinlicher", so Hofinger. Das Resümee: "Seit gestern Nacht ist eine Trump-Präsidentschaft deutlich wahrscheinlicher geworden."

Mobilisierung unter Republikanern könnte steigen

In eine ähnliche Kerbe schlägt der einflussreiche republikanische – aber trumpkritische – Meinungsforscher Frank Luntz. Der Weg zur Präsidentschaftswahl im November sei zwar noch lange und voll möglicher Überraschungen und Wendungen. Trump-Wähler dürften nun deutlich motivierter sein tatsächlich zur Wahl zu gehen. Dies habe einen Impact, gerade in den umkämpften Swing States. Der Weg Bidens zu einer neuerlichen Präsidentschaft sei an diesem Woche deutlich länger und steiniger geworden, glaubt Luntz.

Wie Trump, der das Schussattentat sprichwörtlich um Haaresbreite überlebte, das Attentat zu seinen Gunsten verwenden will, ist noch unklar. In einer ersten Stellungnahme auf seinem Sozialen Netzwerk Truth Social sprach er davon, dass es "unglaublich" sei, dass "eine solche Tat in unserem Land geschehen kann". Spätestens am Montag wird sich zeigen, wie der Ex-Präsident infolge des Angriffs agieren wird. Dann startet der Parteitag der Republikaner, wo Trump offiziell als Präsidentschaftskandidat ins Rennen geschickt werden soll.

Seine Familie gab bereits einen Einblick, wie die Erzählung in den kommenden Tagen aussehen könnte. Sein Sohn Donald Trump Jr. postete auf "X" (vormals Twitter) nur 38 Minuten nachdem die Schüsse gefallen sind, jenes Foto, das den verwundeten Trump mit erhobener Faust, umringt von Secret Service-Mitarbeitern und einer US-Flagge zeigt. Im Postingtext steht: "Er wird nie aufhören damit, für ein sicheres Amerika zu kämpfen." (balm, 14.7.2024)