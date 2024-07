Hier sind die Mediennews vom Sonntag:

Radio-Tagebuch Nehammer auf Ö3: Kein Klimaschutzgesetz, "weil die Grünen so schwierig sind" Für den Kanzler ist die Stimmung in der Koalition "immer noch in der Mitte". Bei "Frühstück bei mir" wettet der ÖVP-Spitzenkandidat auf sich als nächsten Regierungschef

Pries Liste Von "Ted Lasso" bis "Glow": Zum EM-Finale die besten Coaches in Serien Bis Sonntagabend ist noch Zeit: Welche Serien Sie bis zum Finale der Fußball-EM schauen können – und danach

Gute Laune mit Jason Sudeikis und Hannah Waddingham in "Ted Lasso" von Apple TV+. REUTERS

Nationalratswahl Gerangel um TV-Duelle vor der Wahl: "Alles wird sich nicht ausgehen" Der ORF plant zehn ausführliche Zweierkonfrontationen. Elefantenrunden gibt es bei Servus, Puls 4 / Krone.TV und ORF. Oe24 hat angefragt

Medienglosse Doskozil und die Memoiren eines Elitenschrecks im "Blattsalat" Burgenlands Landeshauptmann hat also wieder einmal abgerechnet und bedient auch das Lieblingsklischee aller Rechtsextremisten

Switchlist "Die Waffen der Frauen", "Brüno": TV-Tipps für Sonntag "Widows - Tödliche Witwen", "Ein Sommer am See", "Kick It Like Beckham" - Mit Radiotipps

Publikumsrat "Report"-Redaktion soll sensibler mit Mahrer als ÖVP-Sinnbild umgehen Beschwerdeausschuss des ORF-Publikumsrats stuft Beitrag "Wohin steuert die ÖVP?" als "objektiv" ein, zeigt aber Verständnis für Beschwerde über Kontextualisierung

