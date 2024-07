Die israelische Armee hatte Al Mawasi als Schutzzone deklariert – und bombardierte sie dennoch. Die Hamas will an den Verhandlungen festhalten. Ein Bericht aus Jerusalem

Die Angriffe der israelischen Armee im Gazastreifen gehen weiter – am Samstag fielen Bomben in unmittelbarer Nähe des Flüchtlingslagers Al Mawasi, wo Topterroristen vermutet wurden. AFP/Israeli Army

Die Explosionen am Samstagvormittag waren deutlich lauter als das, was die Bewohner von Khan Younis seit Monaten gewohnt sind. Auch die 70 Meter hohe Rauchwolke, die der israelische Luftangriff unmittelbar beim westlich der Stadt liegenden Flüchtlingslager Al Mawasi hinterließ, trieb viele Menschen aus Angst vor weiteren Einschlägen in die Flucht. Die Suchtrupps von Freiwilligen und Nachbarn bargen in den nächsten Stunden mit ihren bloßen Händen mindestens 71 Tote. 289 Verletzte wurden in die nahe gelegenen Krankenhäuser von Al Nasser und Amal eingeliefert.

Al Mawasi ist eine von der israelischen Armee (IDF) ausgewiesene humanitäre Schutzzone, in die sich Palästinenser und Palästinenserinnen aus anderen Teilen des Gazastreifens gerettet hatten. Mit fünf 1000-Kilo-Bomben hatte die IDF in dem zwölf Kilometer langen Küstenstreifen zwischen Rafah und Khan Younis ein Ziel ins Visier genommen, das ihr wichtiger erschien als der selbst ausgerufene Schutzstatus.

Hamas-Anführer tot?

Inmitten der Zelte von Al Mawasi sollen sich im Moment des Angriffs auch Mohammed Deif, der Militärchef der Hamas, und seine Entourage befunden haben. "Der Angriff hat in einem eingezäunten Gebiet stattgefunden, das von der Hamas kontrolliert wird", hieß es in einer israelischen Armee-Erklärung am Samstag. Keines der Opfer sei Zivilist gewesen. Israels Premierminister Benjamin Netanjahu rechtfertigte den Angriff: Es sei dabei jedenfalls Rafa Salama, ein prominenter Hamas-Kommandant, getötet worden, so Netanjahu während einer Pressekonferenz der israelischen Armee in Tel Aviv. Das räumte auch die Hamas ein. Das Schicksal von Mohammed Deif sei hingegen ungewiss. Die weiterhin zahlreichen Vermissten und der metertiefe Einschlagskrater in Al Mawasi lassen jedoch vermuten, dass Deif wohl keine Überlebenschance hatte, sollte er sich tatsächlich in der Nähe befunden haben.

Deif hat nach israelischen Angaben bisher von dem Tunnelsystem unter dem Gazastreifen aus die Hamas-Operationen organisiert und sei kurz vor dem Einsatz in das Radar des Geheimdienstes Shin Bet geraten. Er gilt wie Salama als strategischer Planer des Hamas-Angriffs auf Israel am 7. Oktober 2023.

"Egal wie, wir werden die gesamte Führung der Hamas zur Strecke bringen", fasste Netanjahu die Strategie seiner Regierung in Gaza zusammen. Netanjahus kritische Haltung gegenüber einem Waffenstillstand stößt im eigenen Land auf immer mehr Gegnerschaft. Der Angriff von Al Mawasi sei nur wegen seiner Weigerung möglich gewesen, den Krieg – wie von seinen Kritikern gefordert – "zu früh" zu beenden, so Netanjahu.

Die Hamas verkündete am Samstag über ihre sozialen Kanäle, dass Deif noch lebe. "Das Massaker von Al Mawasi geschah in einem Gebiet mit 80.000 Vertriebenen", so eine Hamas-Erklärung. Und weiter: "Der Angriff ist ein klarer Beweis dafür, dass die zionistische Regierung ihre Auslöschungskampagne gegen die palästinensische Bevölkerung fortsetzt." Zuletzt hatte es in Al Mawasi Ende Mai beim Einschlag einer Rakete 21 Tote und 64 Verletzte gegeben. Die israelische Regierung bestritt damals, für den Angriff verantwortlich zu sein.

Netanjahu rechtfertigt sich

Der mögliche Tod der beiden hochrangigen Hamas-Vertreter spaltet aber nicht nur, wie von Netanjahu behauptet, die Hamas-Führung. Auf seiner Pressekonferenz trat Netanjahu erstmals ohne Verteidigungsminister Joav Galant oder andere Minister seines Kabinetts auf. Galant hatte in den vergangenen Wochen mehrmals eine politische Alternative zu der Herrschaft der Hamas in Gaza gefordert. Beobachter sehen darin einen Affront gegenüber Netanjahu, der schon im Frühjahr versprochen hatte, man sei nur noch einen "Schritt von einem militärischen Sieg entfernt". Den Angriffsbefehl auf Al Mawasi habe er erst gegeben, als es ausreichend Geheimdienstinformationen über Mohamed al Deifs Aufenthaltsort gegeben habe und die Gefahr für die Zivilbevölkerung gering gewesen sei, so Netanjahu.

Zehntausende Israelis gingen am Samstagabend in Tel Aviv wieder auf die Straßen. Sie forderten das Ende des Krieges und ein Abkommen zur Rückkehr der noch bis zu 120 in den Gazastreifen entführten israelischen Geiseln. "Stoppt den Wahnsinn", stand auf Plakaten der Demonstranten.

Offenbar will die Hamas trotz des Angriffs auf Al Mawasi die laufenden Waffenstillstandsverhandlungen fortsetzen. Der Chef des Politbüros der Hamas, Ismail Haniyyeh, hatte zunächst in der Nachrichtenagentur AFP über "die mangelnde Ernsthaftigkeit Israels" und wegen der "Massaker an der Zivilbevölkerung" über einen Abbruch spekuliert. In den Vermittlerdelegationen aus Katar und Ägypten hatte es in der vergangenen Woche Anlass zur Hoffnung gegeben. Izzat el-Reshiq, ein Politbüro-Vertreter des Hamas, sagte am Sonntag, man werde an den erstmals erfolgsversprechenden Verhandlungen festhalten – "trotz der israelischen Versuche, diese mit Massakern zu behindern". (Mirco Keilberth aus Jerusalem, 14.7.2024)