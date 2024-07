Der französische Nationalfeiertag am 14. Juli ist an sich ein unveränderliches Ritual: Die blitzende Truppenparade auf den Pariser Champs-Élysées schmeichelt dem Nationalstolz; mit Empfängen, Bällen und Feuerwerken im ganzen Land wird die patriotische Einheit gefeiert – und zum Schluss entlässt der Staatspräsident seine Mitbürger mit ein paar gewählten Worten in die wohlverdiente Sommerpause.

Nach außen hin alles gut am Nationalfeiertag – tatsächlich hat Präsident Macron mit großen Problemen zu kämpfen. REUTERS/Kevin Coombs

An diesem "Quatorze Juillet" war aber alles anders. Und das nicht nur, weil die Militärparade wegen Olympia von den Champs-Élysées auf die benachbarte Avenue de Foch ausgelagert und um ein Drittel auf 4000 Uniformierte beschränkt werden musste: Frankreich ist zutiefst verunsichert, das politische Durcheinander nimmt zu. Hinter der Truppenparade droht eine handfeste Regierungskrise.

Ein Kontrast stach am Sonntag vor allem ins Auge: Während sich Präsident Emmanuel Macron bei der Truppenabnahme von seiner lockersten Seite zeigte, machte ihn die Pariser Presse für einen "merkwürdigen 14. Juli" verantwortlich. Denn Frankreich droht diese Woche ohne Regierung dazustehen, wenn die neu gewählte Nationalversammlung erstmals zusammentritt. Und die Neuwahlen hatte Macron ohne nennenswerten Grund angesetzt.

Niemand hat die Mehrheit

Premier Gabriel Attal und seine Minister nahmen am Sonntag zweifellos an ihrer letzten Militärparade in ihren Funktionen teil und dürften Mitte der Woche den Hut nehmen. Und ein neuer Premier ist in dem politischen Patt nicht in Sicht. Von den drei ungefähr gleich großen Links-, Rechts- und Mitte-Blöcken kommt keiner auch nur in die Nähe der Regierungsmehrheit.

Die Linke wirft Macron vor, er wolle seine Wahlniederlage nicht eingestehen und mit seiner Partei "Renaissance" eine Mitte-rechts-Koalition zimmern. Die Sozialdemokraten und die linksradikalen "Unbeugsamen" haben es allerdings trotz tagelanger Verhandlungen nicht einmal fertiggebracht, sich auf eine gemeinsame Kandidatur für den Posten des Premierministers zu einigen. Die den "Unbeugsamen" nahestehende Favoritin Huguette Bello gab am Sonntag von sich aus auf, da ihr das Gezerre um ihren Namen zu viel geworden war.

Wie groß die Spannungen in Frankreich sind, hatte sich schon am Samstag offenbart. Innenminister Gérald Darmanin gab bekannt, seine Ermittler hätten einen Minderjährigen verhaftet, der in der Stadt Angers schon sehr konkret einen Anschlag auf die Festivitäten des 14. Juli geplant habe. Mehr Details sickerten vorerst nicht durch. Darmanin hat in einem anderen Fall selbst die Polizei eingeschaltet, nachdem er recht deutliche Morddrohungen erhalten hatte, wie am Sonntag bekannt wurde.

Den Anschlag auf den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump nannte Macron eine "Tragödie für unsere Demokratien". Frankreich teile den Schock und die Empörung des amerikanischen Volkes. Seine Gedanken seien bei Donald Trump, fügte Macron an. (Stefan Brändle aus Paris, 14.7.2024)