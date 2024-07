19.40 REPORTAGE

Re: Die Klima-Aussteiger – Leben ohne Strom und fließend Wasser Ob allein auf einer Insel oder im ländlichen Raum in Wales: Briten kämpfen mit ihrem Lebensmodell gegen den Klimakollaps. Bis 20.15, Arte

20.15 SATIRE

Das Privatleben des Sherlock Holmes (The Private Life of Sherlock Holmes, GB 1970, Billy Wilder) Billy Wilders (Boulevard der Dämmerung) heiter-melancholischer Blick auf den Meisterdetektiv Sherlock Holmes gilt als einer der persönlichsten Filme des großen Regisseurs und führt ins schottische Hochland zum Loch Ness. Bis 22.15,_Arte

20.15 KABARETT

Wir Staatskünstler – Zur Lage der Nation Die "Staatskünstler" Florian Scheuba, Thomas Maurer und Robert Palfrader sind zurück im ORF ­– mit einem eigenen Programm, das natürlich die aktuellen Geschehnisse der ­österreichischen Innenpolitik ins Visier nimmt. Bis 21.30, ORF 3

20.15 KRIMI

Columbo – Wein ist dicker als Blut (Columbo – Any Old Port in a Storm, USA 1973, Leo Penn) Donald Pleasance greift als Winzer zu unlauteren Mitteln, um sein Weingut vor dem Verkauf zu schützen. Inspektor Columbo (Peter Falk) heftet sich an seine Fersen. Köstliche Vintagefolge der dritten Columbo-Staffel, Jahrgang 1973. Bis 22.05, ATV 2

21.05 MAGAZIN

Thema Graue Scheidung: späte Trennung, neues Glück. / Frau mit 35 Hunden spurlos verschwunden. / Endometriose: Schmerzen sind nicht die Regel. / 25 Millionen: Wer bekommt Engelhorns Erbe? 77 gemeinnützige Organisationen profitieren. Bis 22.00, ORF 2

21.30 REPORTAGEN

Alltagsgeschichten Zwei weitere Folgen von Elizabeth T. Spiras legendärer Reportagenreihe, zuerst Am Brunnenmarkt, ein Besuch auf dem längsten Straßenmarkt Europas in Wien-Ottakring aus dem Jahr 2004, dann das Porträt Im Waschsalon (22.20) von 1996. Bis 23.10, ORF 3

22.15 KOMÖDIE

Ein Elefant irrt sich gewaltig (Un éléphant ça trompe énormément, F 1976, Yves Robert) Die Begegnung mit einer attraktiven, rot gekleideten Frau (Anny Duperey) bringt das Leben des treuen, glücklich verheirateten Familienvaters Étienne in heftige Turbulenzen. Yves Roberts famose Satire mit einem großartigen Jean Rochefort in der Hauptrolle wurde in den USA von Gene Wilder als Die Frau in Rot neu verfilmt. Bis 0.00, Arte

Weckt die Abenteuerlust eines verheirateten Familienvaters: Anny Duperey in "Ein Elefant irrt sich gewaltig" – Arte, 22.15 Uhr. © Gaumont International/La Guévi

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Dauerbrenner &_Publikums­renner Die US-Zeichentrickserie Die Simpsons feiert ihr 35-jähriges Jubiläum, das Karikaturmuseum Krems zeigt dazu die Ausstellung Hier kommt Bart. Die Bregenzer Festspiele bringen heuer Carl Maria von ­Webers Der Freischütz auf die Seebühne. Außerdem Iffland-Ring-Träger Jens Harzer im Interview. Ab 23.30 ist der dritte und letzte Teil der Doku Soundtrack of Arts 3: ­Picasso – Artpop – Lady Gaga zu sehen. Bis 0.00, ORF 2