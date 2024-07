Spanien strich, sehr spät, aber doch, die Mehrwertsteuer auf Olivenöl vollends. Bis zuletzt war der Mehrwertsteuersatz für das "grüne Gold", dessen globaler Löwenanteil aus den Früchten der Ölbäume in den schier endlosen Monokulturen Andalusiens und allen voran der Provinz Jaén (neben Córdoba, Sevilla, Granada) produziert wird, bei vier Prozent gelegen. Um knapp 50 Cent sank der Literpreis mit dem Beschluss. Eine deutliche Entlastung der Haushaltsbudgets der hier lebenden – und aktuell en masse urlaubenden – Menschen.

Der Olivenölkonsum der Haushalte war wegen des Preisanstiegs durch die anhaltenden Krisen im Zuge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und deutlicher dürrebedingter Ernteeinbußen der vergangenen drei Jahre drastisch gesunken. Über die Hälfte der Spanier senkten den Konsum von Olivenöl deutlich, knapp ein Drittel verzichtete darauf vollends.

Die Dürre sorgte in den vergangenen Jahren für drastische Ernteeinbußen. Mancherorts, unter anderem in der Tabernas-Wüste Almerías, werden Olivenbäume mit Grundwasser bewässert. AFP/JORGE GUERRERO

Und was lange undenkbar, ja fast ein Sakrileg war in der "mediterranen Küche" – ein Unesco-Weltkulturerbe, an dem Spanien einen beachtlichen Anteil hat –, es wurde immer mehr mit weit billigerem Öl aus Raps frittiert. Dieses hat wegen eines für die Gesellschaft überaus traumatischen Pansch-Skandals Anfang der 1980er-Jahre, der knapp 5000 Todesopfer und 20.000 Geschädigte forderte, keinen guten Ruf. Aber man erhält den Liter ab 1,20 Euro. Konventionelle Olivenöle kosteten indes knapp das Zehnfache – spezielle Öle des aktuellen Jahrgangs, reinsortige aus besonderen Lagen, von steinalten Bäumen oder "Cuvée"-Sortenmischungen in Bio- oder Demeter-Qualität natürlich deutlich mehr.

Der aktuelle Literpreis sank nun flächendeckend erstmals unter die Zehn-Euro-Schwelle für das aus erster und kalter Pressung stammende Olivenöl in "Virgen Extra"-Qualität – wohlgemerkt für die Eigenmarken der dominierenden Supermarktketten Spaniens.

Die Maßnahme für ein "gesundes Lebensmittel, das sich stark verteuert hat", wie die Linksregierung aus Sozialdemokratischer Arbeiterpartei (PSOE) und dem moderaten Linksbündnis "Sumar" (dt. "Summieren") bereits am 25. Juni im Ministerrat beschlossen hatte, gilt vorerst bis 30. September.

Am Ziel vorbei

Doch komme sie, wie die Konsumentenschützer von der Verbraucherschutzorganisation Facua kritisieren, spät und gehe nicht zuletzt am Ziel vorbei. Im April kostete der Liter fast 14 Euro, und, wie Facua-Präsident Ruben Sánchez in einer Pressekonferenz unterstrich, es handle sich bei der Null-Mehrwertsteuer um "Kosmetik, die die Tatenlosigkeit der Regierung gegenüber illegalen Manipulationen in den Preisspannen kaschiert". Facua bedauert, dass die Regierung auf mehr als zwei Milliarden Euro an Mehrwertsteuer-Einnahmen aus Lebensmitteln verzichte und gleichzeitig keinerlei Maßnahme setze, um zu verhindern, dass sich Zwischen-, Groß- und Einzelhandel an den Preissteigerungen bereicherten. "Beim Olivenöl zeigt sich eine immense Kluft zwischen dem Herstellerpreis, dominiert von großen Kooperativen, die wie Deoleo in der Hand von Risikokapitalfonds wie CVC (vormals Blackstone) sind, und dem Ladenpreis", kritisiert Sánchez.

Olivenöl konnten oder wollten sich zuletzt auch viele Spanier und Spanierinnen nicht mehr leisten. AP/Emilio Morenatti

Konkret gilt die Null-Mehrwertsteuer seit 1. Jänner 2023 auf essenzielle Grundnahrungsmittel wie Brot, Milch und Milchprodukte, Eier, frisches Obst und Gemüse, darunter Knollen wie Kartoffeln, Süßkartoffeln, Yucca, Maniok, Hülsenfrüchte wie Linsen, Kichererbsen und Bohnen sowie Getreide, Reis und Mehle.

Teigwaren wie Nudeln und andere Speiseöle werden weiterhin mit dem stark reduzierten Satz von fünf Prozent besteuert. Fisch, Fleischwaren und -erzeugnisse, Meeresfrüchte und Konserven bleiben mit zehn Prozent Mehrwertsteuer belegt – trotz der wiederholten Forderungen der rechtskonservativen Opposition der Volkspartei (Partido Popular).

Einkommensunabhängige Entlastung

Ökonomen erachten die Maßnahme, die die Bevölkerung unabhängig vom Einkommensniveau als Ganzes entlastet – wie der Benzin- und Dieselzuschuss von zehn Cent, der bis Mitte des Vorjahres vom Staat finanziert wurde –, als zielführend. Vor allem, um die weiterhin hohe Inflation temporär zu stabilisieren und einzudämmen. Im Juni sank der Verbraucherpreisindex auf 3,4 Prozent, primär wegen der Treibstoffpreise. Lebensmittelpreise stiegen im selben Monat um 4,2 Prozent – auch weil der Olivenölpreis seit einigen Monaten vom "Peak" sinkt, im Juni immerhin um 2,4 Prozent. Im Jahresvergleich liegt der Preis aber immer noch fast 54 Prozent über dem vom Juli 2023.

Dass Olivenöl in Supermärkten in Österreich oder Deutschland billiger ist als im Herstellerland Nummer eins weltweit, liegt vor allem auch in der Qualität begründet: Aktuelle Jahrgangsernten werden, wenn überhaupt, mit Lagerbeständen gemischt. Hinzu kommt oft auch die Beimischung von Importölen aus Nordafrika, etwa Marokko und Tunesien.

Doch zurück zu den Entlastungsplänen in Spanien: Als weitere soziale Maßnahme wurde fortgesetzt, dass Strom- und Wasseranschlüsse für bedürftige und sozial schwache Haushalte bis Jahresende nicht gekappt werden dürfen. Die Mehrwertsteuer auf Strom liegt bis dahin noch bei reduzierten zehn Prozent. Und über eine Anhebung der Gehälter um zwei Prozent darf man sich im öffentlichen Dienst freuen, für den 40.000 zusätzliche Stellen ausgeschrieben werden – ein Allzeitrekord. (Jan Marot aus Granada, 15.7.2024)