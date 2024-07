Benjamin Netanjahu rechtfertigt bei jeder Pressekonferenz wortreich seine Kriegsstrategie. IMAGO/Nir Elias

Noch zu unklar sind die Umstände des israelischen Angriffs in Khan Younis im Gazastreifen am Samstag, um ein Resümee zu ziehen. Das von Premier Benjamin Netanjahu bei seiner Pressekonferenz danach erklärte konkrete Ziel der Operation – die Tötung von Hamas-Militärchef Mohammed Deif –, für das Dutzende anderer Menschenleben geopfert wurden, wurde offenbar nicht erreicht. Wobei sich die Hamas widerspricht, wenn sie einerseits behauptet, die Opfer seien allesamt Zivilisten und Zivilistinnen gewesen, und gleichzeitig den Tod ihres lokalen Kommandanten Rafah Salameh meldet. Was tat er dort?

Es ist seit Kriegsbeginn so: Die Hamas benützt die Bevölkerung von Gaza als Schutzschild, für Netanjahu ist sie bestenfalls Kollateralschaden. Der Angriff ist auch eine weitere Demonstration dafür, dass die israelischen Geiseln in Hamas-Hand für die israelische Regierung keine Priorität haben. Die Gelegenheit, Deif zu töten, war wichtiger als alles andere.

Dass Israel ihn liquidieren will, hat aber nicht nur mit Rache für den 7. Oktober zu tun: Die unangenehme Wahrheit ist, dass es Deif gelungen ist, die Hamas trotz des monatelangen Kriegs, der ihr massive Verluste zugefügt hat, auch militärisch operativ zu halten und sich etwa in Gaza-Stadt neu zu gruppieren.

Verhandlungen gefährdet

Auch ohne Mohammed Deif wäre die Hamas nicht am Ende. Aber zweifellos wäre Deifs Wegfall ein harter Schlag für die Terrororganisation, militärisch und moralisch. Ob jedoch sein Tod – oder auch der des Hamas-Politchefs im Gazastreifen, Yahya Sinwar – mehr oder weniger Hoffnung für die Geiseln und für den Waffenstillstand, den die palästinensische Zivilbevölkerung so dringend braucht, bedeuten würde, darüber scheint auch in der israelischen Führung keine Einigkeit zu herrschen. Die Verhandlungen sind jedenfalls einmal mehr gefährdet.

Vor allem aus Ägypten, einem der Vermittler zwischen Israel und der Hamas, kamen zuletzt immer mehr Vorwürfe an Netanjahus Adresse, dass er die Verhandlungen bewusst unterminiere. Den Geiseln und ihren Familien würde die israelische Regierung gerade nach dem jetzt veröffentlichten Bericht über das Versagen der israelischen Armee am 7. Oktober besondere Sorgfalt schulden. Und um sicherzustellen, dass auch nach dem Zerschlagen der operativen Fähigkeit der Hamas keine Gefahr mehr von ihr ausgeht, braucht es, neun Monate nach Kriegsbeginn, endlich einen politischen Plan. Das gilt, falls Deif doch getötet worden sein sollte, und es gilt, wenn er noch lebt. (Gudrun Harrer, 14.7.2024)