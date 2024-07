Die Polizei stand mit einem Großaufgebot im Einsatz. AFP/SYLVAIN THIZY

Clermont-Ferrand – Bei einer Geburtstagsfeier in einem Dorf in Frankreich hat ein Mann das Feuer auf die Anwesenden eröffnet, drei von ihnen erschossen und mehrere verletzt. Im Anschluss tötete der Schütze sich selbst, wie örtliche Behörden mitteilten. Der Vorfall ereignete sich demnach in Espinasse-Vozelle, einer Ortschaft mit rund 1.000 Einwohnern knapp 60 Kilometer von Clermont-Ferrand entfernt.

Motiv unklar

Nach Angaben des örtlichen Staatsanwalts Jérôme Piques gehörte der Angreifer nicht zu den Partygästen, wohnte aber direkt nebenan. Demnach näherte er sich am späten Samstag dem Nachbarhaus und feuerte seine Waffe ab. Zuvor hatte er Behördenangaben zufolge bereits auf fahrende Autos geschossen.

Zu den Opfern zählten laut Piques auch der 20-jährige Gastgeber sowie dessen Vater. Die vier Verletzten seien in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte er weiter mit. Ihre Verletzungen seien jedoch nicht lebensbedrohlich. 15 weitere Gäste würden psychologisch betreut.

Die Polizei sei immer noch dabei, das "Wie und Warum" des Angriffs zusammenzusetzen, hieß es vonseiten der Behörden. Der Schütze sei Anfang 50 und offenbar nicht vorbestraft, erklärte die Polizei. (APA, 14.7.2024)