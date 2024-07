Seit 5. Juli sind die umstrittenen EU-Strafzölle auf chinesische E-Autos wirksam, vorläufig – und vor dem Hintergrund, dass weiter verhandelt wird. Die Zölle können wieder wegfallen. Zur Erinnerung: Zusätzlich zum Standardsatz von zehn Prozent wird ein Ausgleichszoll zwischen 17,4 und 37,6 Prozent erhoben. Die Abgabe-"Sicherheitsleistung" fällt an, wenn ein E-Auto in einem europäischen Hafen ankommt.

Noch hofft die deutsche Bundesregierung, dass die EU-Kommission in den nächsten Monaten mit China eine Einigung erzielt und dass aus den bis zu vier Monaten, die die vorläufigen höheren Zölle gelten, nicht fünf Jahre werden. Bis zum 2. November muss darüber entschieden werden. EU-intern werden aber im Beratungsverfahren im Rahmen des Trade Defence Instruments Committee (TDIC) bereits Stellungnahmen der EU-Länder eingesammelt. Bis Montag sind sie zu liefern. Die Abstimmung erfolgt in einfacher Mehrheit, und die Kommission ist bei der Abstimmung zu vorläufigen Maßnahmen nicht an die Mitgliedsstaaten gebunden.

Der Umbruch in der Autowelt hin zur E-Mobilität ist gewaltig. Die chinesischen Hersteller sind - gut subventioniert - mit verdammt hohem Tempo unterwegs. AP

Die deutsche Regierung wird sich laut Reuters wohl enthalten. Auch Österreich wird am Montag fristgerecht seine Stellungnahme übermitteln. Und auch Österreich wird sich – "mit konstruktivem Ansatz" – enthalten, wie es aus dem Wirtschaftsministerium heißt. Auch hier hofft man auf eine Verhandlungslösung, um eine "protektionistische Spirale zu verhindern".

Faires Spiel

Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) verweist auf die Bedeutung der Autobranche und der Zulieferbetriebe in Österreich. "Die Untersuchung zeigt, dass rechtswidrige Subventionen Chinas den Wettbewerb in Europa verzerren. Angesichts dieser Ergebnisse muss die Kommission tätig werden. Denn wir müssen dafür sorgen, dass wir ein faires Spielfeld im Binnenmarkt haben. Sonst gibt es ungleiche Voraussetzungen für europäische und chinesische Hersteller. Gleichzeitig fordert Österreich die EU-Kommission dazu auf, alle Anstrengungen zu unternehmen, um ein Verhandlungsergebnis zu erzielen".

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz zeigt sich laut Reuters aber ohnehin höchst zuversichtlich, wie er am Freitag gewohnt umständlich erklärte: "Wir gehen davon aus, dass die Zielsetzung der Europäischen Kommission gelingen wird, zu einer Verständigung in China über die Frage der Elektromobilität zu kommen." Deutsche E-Autos bräuchten weltweit ohnehin keinen Wettbewerb zu scheuen, ist Scholz überzeugt.

Ob er recht behält, wird sich weisen. Derzeit zeigt sich, dass sich die Gewichte in der globalen Autoindustrie dramatisch verschieben. "Die Automobilindustrie erlebt angesichts der Branchentransformationen eine Phase paradigmatischen Wandels, die auch zu weitreichenden Veränderungen der Innovationsstärke von Automobilunternehmen führen", urteilte jüngst der deutsche Autoexperte Stefan Bratzel. Im Ranking der innovationsstärksten Autobauer, das Bratzels Center of Automotive Management (CAM) regelmäßig erstellt, zeichnen sich drastische Umbrüche ab.

Autos als Computer auf Rädern - da sind die chinesischen Hersteller ganz vorne dabei. IMAGO/CFOTO

Unter den Top Ten der innovationsstärksten Autobauer finden sich erstmals fünf chinesische Autokonzerne. Mit BMW behauptet sich nur ein deutscher Hersteller ganz an der Spitze – knapp vor den chinesischen Konzernen Geely (Volvo-Mutter) und SAIC (VW-Partner). Mercedes-Benz rangiert am fünften Platz, gefolgt von der VW-Gruppe. Unter den Top Ten befanden sich mit BYD, Xiaopeng und GAC drei weitere Autobauer aus China.

Es ist nicht so, dass die Deutschen untätig wären, bloß die Chinesen sind emsiger – und schneller. Die deutschen Hersteller steigerten laut der CAM-Analyse die Zahl ihrer Innovationen im Vergleich zum Vorjahr um acht Prozent, die chinesischen um 32 Prozent.

Tektonische Verschiebung

Bratzel warnt: "Wir erleben in der globalen Automobilindustrie eine tektonische Verschiebung der Machtbalance zugunsten chinesischer Automobilunternehmen, die immer stärker an der Innovationsstärke abgelesen werden kann." Für die deutschen Autobauer gelte: Sie müssen mindestens so viel innovativer sein, wie sie teurer sind." Ein schwacher Trost: Die amerikanischen Hersteller verlieren noch stärker an Innovationskraft. (Regina Bruckner, 15.7.2024)