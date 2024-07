Die Regierung hat die OeNB-Führungsjobs und jene in der Finanzmarktaufsicht frühzeitig ausgeschrieben. APA/HARALD SCHNEIDER

Sehr eilig hatte es die schwarz-grüne Koalitionsregierung bei der Ausschreibung der Chefposten in der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) und der Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA. Weit vor der Zeit wurde das Auswahlverfahren fürs Direktorium der OeNB und den freiwerdenden FMA-Vorstandsjob in Gang gesetzt. Der Vertrag von OeNB-Gouverneur Robert Holzmann (FPÖ) etwa läuft noch bis nächsten August, der von FMA-Vorstandsdirektor Eduard Müller (ÖVP) noch bis Juni 2025.

Die Koalition wollte aber nichts dem Zufall, konkret der nächsten Regierung, überlassen, machte sich also auf die Suche nach Kandidaten, die Gouverneur Holzmann, Vizegouverneur Gottfried Haber (ÖVP) und den beiden einfachen Direktoriumsmitgliedern Thomas Steiner (ÖVP) und Eduard Schock (FPÖ) in der Notenbank sowie dem früheren Sektionschef im Finanzministerium Müller nachfolgen sollen. Das Mandat in der FMA besetzt das Finanzministerium, die OeNB-Chefs werden auf Vorschlag des OeNB-Generalrats von der Regierung bestellt und vom Bundespräsidenten ernannt.

ÖVP-Junktim EU-Kommissar

Tatsächlich ist sich mit den Hearings und dem Vorschlag des Generalrats unter Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer (ÖVP) alles ausgegangen – nur: Entscheidungen gibt es noch immer nicht. Die ÖVP ziert sich und will das Paket erst dann zuschnüren, wenn eine Einigung auf alle derzeit zu vergebenden Posten auf dem Tisch liegt – sogar jener des EU-Kommissars soll dazugehören. Da geht es ja um die Nachfolge von Johannes Hahn (ÖVP), und die ÖVP beruft sich auf ihren berühmt-berüchtigten und einst geheimen Sideletter mit den Grünen, wonach sie den Kommissar nominieren darf. Sie will den jetzigen Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) nach Brüssel schicken.

Die Grünen scheinen sich an die Abmachung aber nicht mehr gebunden zu fühlen; sie erwärmen sich – wie die SPÖ und Neos – für Othmar Karas. Der ÖVP-kritische ÖVPler ist ja nach 25 Jahren aus dem EU-Parlament, dessen Erster Vizepräsident er zuletzt war, ausgeschieden – aber dass die Nehammer-ÖVP den von ihr recht Ungeliebten akzeptiert, ist höchst unwahrscheinlich. Säumig ist die Regierung auch noch mit der Nominierung, einer Richterin oder eines Richters für den Europäischen Gerichtshof (EuGH). Auch da gibt es keine Einigung, auch diese Personalie will die ÖVP in der Paketlösung sehen.

Zu viele Jobs und Aufsichtsmacht für ÖVP?

Dabei sind sich ÖVP und Grüne bei den OeNB-Spitzenposten einig. Der derzeitige Wirtschaftsminister Martin Kocher (war von der ÖVP nominiert) soll Gouverneur werden, AWS-Chefin Edeltraud Stiftinger (SPÖ) Vizegouverneurin, Notenbanker Josef Meichenitsch (Grüne) soll ins Direktorium einziehen und Thomas Steiner noch einmal ins Gremium einziehen. Die von der ÖVP präferierte künftige Geschäftsverteilung erzeugt aber Stirnrunzeln bei den Grünen und in der OeNB, aus der sich etliche Expertinnen und Experten vergeblich für die Führungsfunktionen beworben haben. Die ÖVP will, dass Steiner (derzeit fürs Treasury der hochdefizitären OeNB zuständig) die Bankenaufsicht bekommt; das würde auch dem Raiffeisen-Sektor sehr gefallen. Den Grünen weniger, kommt Meichenitsch doch aus der FMA und hätte entsprechende Expertise.

Zu viel schwarze bzw. türkise Aufsichtsmacht wäre das, wie es heißt – umso mehr, als die ÖVP ja auch Mariana Kühnel im FMA-Vorstand installieren will. Die ehemalige Leiterin des Vorstandsbüros des früheren Erste-Group-Chefs Andreas Treichl und frühere türkise Bezirksrätin in Wien-Innere Stadt ist derzeit stellvertretende Generalsekretärin der Wirtschaftskammer Österreich. Aufsichtserfahrung hat sie wie berichtet nicht, anders als hochrangige FMA-Experten, die sich ebenfalls um den Job beworben haben. Immerhin sei sie eine Erste- und keine Raiffeisen-Frau, ätzen Kritiker der geplanten Besetzung.

Haber geht Ende November

Bis zur Einigung könnte es also noch etwas dauern – wobei ein Posten um acht Monate früher als gedacht frei wird: jener des OeNB-Vizegouverneurs. Denn Haber, der ja nicht mehr zur Verfügung steht, wird das Haus schon Ende November verlassen, wie DER STANDARD erfahren hat. Er wird 2025 höchstwahrscheinlich Aufsichtsratschef der Erste Group Bank und wappnet sich für ein etwaiges Cooling-off in der Privatwirtschaft. Der Vizechefposten in der OeNB muss also schon per Dezember nachbesetzt werden. (Renate Graber, 15.7.2024)