Man erhofft sich neue Erkenntnisse. REUTERS/Stefano Rellandini

Trient/Rom – Die Staatsanwaltschaft der norditalienischen Stadt Trient hat Ermittlungen im Fall des verstorbenen Radstars Marco Pantani im Zusammenhang mit dem Giro d'Italia 1999 aufgenommen. Laut Medienangaben wird wegen des Verdachts auf einen angeblichen, illegalen Wett-Ring ermittelt. Dieser soll mit der Camorra, der Mafia in der Region Neapel, in Verbindung gestanden und darauf abgezielt haben, den Sieg des "Piraten" zu verhindern.

Der Kletterspezialist war 1999 nach seinem vierten Etappensieg wegen Dopingverdachts aus dem Rennen genommen worden. Nach den Enthüllungen einiger abtrünniger Camorra-Mitglieder wollte das auf Wetten spezialisierte organisierte Verbrechen verhindern, dass der "Pirat" das Rosa Trikot nach Mailand bringt. Aus diesem Grund wurde der Radprofi vor der Etappe in Madonna di Campiglio Dopingkontrollen unterzogen, lautet der Verdacht. Die Kontrollen ergaben einen Hämatokritwert von 52, der über dem zulässigen Grenzwert von 50 lag. Dieser Test führte zum Ausschluss Pantanis.

Pantani, der 1998 Giro und Tour gewann, geriet nach dem Giro-Ausschluss in den Sog einer persönlichen und beruflichen Krise. Zunehmende Manipulationsvorwürfe und mehrere Gerichtsverfahren zerstörten dann seine Karriere bis zu seinem tragischen Tod 2004 in einem Hotelzimmer in Rimini an einer Drogen-Überdosis.

Der Startschuss für die neue Untersuchung kam auf Druck der Anwälte der Familie Pantanis, die seit Jahren Klarheit über die Umstände verlangen, die zu seinem Tod führten. Die Staatsanwaltschaft hat bereits mehrere Personen befragt und wird weitere anhören müssen, um den mutmaßlichen geheimen Wett-Ring zu rekonstruieren, berichteten italienische Medien. (APA, 14.7.2024)