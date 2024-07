Wer war es? Eine Frage, die sich nach dem Attentat auf Ex-US-Präsident Donald Trump naturgemäß viele Menschen stellten. Der republikanische Kandidat kam mit einem Streifschuss glimpflich davon. Die Auswirkungen auf die USA, wo in knapp vier Monaten die Präsidentschaftswahl stattfindet, könnten aber gewaltig sein.

Das FBI lieferte wenige Stunden nach dem fehlgeschlagenen Mordversuch die Antwort. Der von einem Schützen der Polizeibehörde niedergestreckte Täter ist Thomas Matthew Crooks, ein 20-jähriger aus der Kleinstadt Bethel Park in Pennsylvania. Er war eingetragener Republikaner, soll aber zuletzt eine Kleinspende an eine Wahlkampforganisation der Demokraten geleistet haben. Schon vor Bekanntwerden des Namens kursierten aber schon Namen durch soziale Medien.

Trump-Attentat: Was wir über den Täter wissen

afp

Verschiedene Personen, die mit dem Attentat nichts zu tun haben, wurden von Verschwörungserzählern als Täter benannt, teilweise sogar mit dem Hinweis, dass die Angabe von den Behörden stamme. Eine - unvollständige - Auswahl.

Marco Violi (Mark Violets)

Unfreiwillig zum Handkuss kam etwa Marco Violi. Der Italiener ist eigentlich Sportjournalist mit Fokus auf den Fußballklub AS Roma. Er berichtet Marca, dass er mitten in der Nacht von einer Flut an Benachrichtigungen auf Instagram und X (vormals Twitter) aufgeweckt wurde. Dabei entdeckte er, dass ein Foto von ihm mit der Behauptung, er sei der "antifaschistische Attentäter, der auf Trump geschossen" habe, verbreitet wurde und viel Aufmerksamkeit erhielt. Zunächst bemühte sich Violi, dessen Name in "Mark Violets" umgedichtet worden war, darum, diese Behauptungen zu dementieren und aufzuklären. Seine angebliche Täterschaft war da aber schon von manchen Medien und selbst der staatlichen iranischen Nachrichtenagentur IRNA aufgegriffen worden.

Letztlich legte er aber sein Konto auf X still. Auf Instagram veröffentlichte er eine Story zur Klarstellung, dass er mit dem Attentat nichts zu tun habe. Violi vermutet, dass die Lüge von einer Gruppe an Leuten in die Welt gesetzt wurde, die schon seit 2018 versuchten, ihm das Leben schwer zu machen und hat Klage gegen die Inhaber zweier X-Konten angekündigt. Einer der Ausgangspunkte der Falschebehauptung war der mittlerweile gelöschte Account "moussolinho".

Der Fake-Ausweis mit Sam Hyde als "Semen Hydenko". Screenshot/X

Sam Hyde (Semen Hydenko)

Eine gewisse Bekanntheit als angeblicher Attentäter bekam auch eine fiktive Person namens "Semen Hydenko". Hier lautet die Behauptung, dass das FBI am Körper des Attentäters einen Ausweis gefunden hatte, der auch prompt als Foto in schlechter Qualität fleißig geteilt wurde. Besagter Hydenko soll demnach ukrainischer Staatsbürger sein. Dass das Foto auf dem Ausweis einen Mann mit freiem Oberkörper sowie eine ausschließlich aus Nullen bestehende Passnummer zeigt, tat der Viralität wenig Abbruch. Immerhin passt das Narrativ des ukrainischen Täters gut in das Weltbild vieler Trump-Fans, die sich vehement gegen eine Unterstützung des von Russland überfallenen Landes aussprechen.

Die Erzählung hat allerdings einen gewaltigen Haken. Die Person auf dem Bild ist der umstrittene US-Comedian Sam Hyde. Er wird seit 2015 von Internettrollen regelmäßig als Täter bei Amokläufen und anderen Ereignissen ins Spiel gebracht. 2022 etwa nach der Ermordung des ehemaligen japanischen Premiers Shinzo Abe als "Samzuki Hydaiko". Im gleichen Jahr feierten auch "Semen Hydenko" nebst Fake-Ausweis Premiere. Nämlich als Verantwortlicher für einen Sprengstoffanschlag auf die Kertsch-Brücke zwischen dem russischen Festland und der Krim, weswegen Sam Hydes Gesicht damals auch durch russische Propagandakanäle schwirrte.

Das Polizeifoto von Yearick nach seiner Festnahme 2016. Pittsburgh Police Department

Maxwell Yearick

Während die Quantität der Falschebehauptungen rund um Violi und Hyde nach der Bekanntgabe der Identität von Crooks durch das FBI drastisch abnahm, hält sich ein Name nach wie vor recht wacker in der Verschwörungsblase: Maxwell Yearick. Das hat drei Gründe: Erstens ist er eine reale Person. Zweitens sieht er dem eigentlichen Attentäter zumindest ähnlich. Und drittens ist er ein amtsbekannter, linker Aktivist. Sein Name tauchte in der breiteren Öffentlichkeit 2016 auf, nachdem er infolge einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit einem Polizisten im Rahmen einer Demonstration gegen Donald Trump zu einer Haftstrafe auf Bewährung sowie 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden war.

Yearick landete in weiterer Folge in der Datenbank der von Rechtsradikalen betrieben "Antifa Watch". Und diese verhalf ihm nach dem Attentat auf Trump zu erneuter Prominenz. Die Falschbehauptung wurde auch dankend von reichweitenstarken Verschwörungserzählern wie dem Ex-Trump-Berater Roger Stone aufgegriffen. Dem folgten diverse andere Rechtsaußen-Accounts und Onlineportale. Und für einen Teil dieser Blase steht weiterhin fest: Der "Deep State" verschleiert die Identität von Yearick und präsentiert Crooks als Täter, um Donald Trump zu schaden. Denn immerhin war Crooks eingetragener Republikaner.

"Jewgazing" gab sich als Thomas Matthew Crooks aus. Screenshot/X

Ein Internettroll

Eine etwas andere Art der Verwechslung betrifft einen Online-Troll, der unter dem Pseudonym "Jewgazing" auftritt. Auch er sieht dem Täter leicht ähnlich. Nachdem das FBI Crooks' Namen bekannt gegeben hatte, stellte er auf X ein Video ins Netz. "Mein Name ist Thomas Matthew Crooks", erklärte er in dem Clip. "Ich hasse Republikaner. Ich hasse Trump. Und wisst ihr was? Ihr habt den falschen Kerl."

Der kurze Auftritt mit der Insinuierung, das FBI hätte entweder die falsche Person erschossen oder den falschen Namen genannt, entfaltete nicht nur virale Qualität, sondern wurde ebenfalls von manchen Medien aufgegriffen. Wenige Stunden später hatte er die Aufnahme wieder gelöscht, schmückt sich aber seitdem mit dem Lob von anderen Nutzern, die seine Aktion feiern. Wieviel Humor die US-Behörden diesem "Streich" entgegen bringen, wird sich zeigen. (gpi, 14.7.2024)