Der ehemalige Videoproduzent hat seinen Instagram-Account inzwischen gesperrt. Screenshot/ Instagram Moiskid

"Mois", ein einst sehr erfolgreicher Youtuber und Rapper, misshandelte seine Ex-Frau Anys laut ihren Angaben über Jahre hinweg sowohl psychisch als auch physisch. Nach ihrer Trennung startete er online eine Hetzjagd und setzte ein Kopfgeld auf sie aus. Anys sah sich gezwungen, ihre Sicht der Dinge darzustellen, und teilte ihre Geschichte auf ihrem Instagram-Kanal. Ihre Aussagen stützt sie durch zahlreiche, teils polizeiliche Belege. Statt über die Gewalt an sich wird nun auf Social Media viel darüber diskutiert, ob sie ihren Ex-Partner betrogen hat.

Jahrelange Gewalt und Isolation

Im Juni bestätigte Mois, der mit bürgerlichem Namen Zelemkhan Arsanov heißt, dass die siebenjährige Beziehung zwischen ihm und Anys beendet sei. Zu diesem Zeitpunkt ließ er verlauten, dass er zwar weiterhin für seine Kinder da sein, jedoch seine Ex-Partnerin nie wieder sehen wolle. Kurze darauf warf er ihr vor, ihn mit dem Rapper "Sun Diego" betrogen zu haben. Er schwor Rache, sprach davon, dass sie sein Eigentum sei und zu ihm zurückzukehren habe. Über Tage hinweg sprach er Drohungen gegen sie und die gemeinsamen Kinder aus, veröffentlichte ihre Adresse und ihr Gesicht, welches sie auf Social Media stets verbarg.

Anys entschied sich, ebenfalls an die Öffentlichkeit zu gehen, und erzählte die Geschichte ihrer gewaltvollen Ehe. Um sich zu schützen, wie sie sagt. Ihr graue selber davor, dass ihre Kinder das eines Tages sehen würden. In den insgesamt zehn Videos berichtet sie detailliert von der Gewalt, die Arsanov ihr über die Jahre hinweg angetan hat, es geht um Erniedrigung und absolute Isolation. Auch dementiert sie ausführlich die Vorwürfe ihres Mannes, fremdgegangen zu sein. Wie diese verschiedenen Darstellungen zusammenpassen und ob oder wann Treffen mit dem besagten Rapper stattgefunden haben, wird hier nicht weiter Thema sein, weil es für den Tatbestand nicht von Belang ist.

Durch all die sieben Ehejahre zog sich ein Freiheitsentzug, der zunächst mit Drohungen und später mit ausgeführter körperlicher Gewalt durchgesetzt wurde. Nachdem Anys aus Arsanovs Elternhaus geflohen ist, in dem sie nach eigenen Angaben wie eine Sklavin behandelt worden war, soll er zu ihr gesagt haben: "Wegen dem, was du getan hast, dass du dich getraut hast, wegzulaufen, hast du nie wieder was zu melden und wirst nie wieder irgendwas sagen. Du hast kein Recht, du hast gar nichts. Du bist ein Niemand." Nachdem sie gemeinsam von Wien nach Deutschland umgezogen waren, soll sie die Wohnung nicht mehr alleine verlassen haben dürfen. Immer wieder sei es zu Gewaltausschreitungen gekommen, Arsanov sei "auf sie losgegangen, hat Sachen und Türen kaputt geschlagen".

Eine Situation eskalierte derartig, dass die Nachbarn die Polizei verständigten. Nachdem Anys eines von Arsanovs Videos kritisiert hatte, soll er sie gewürgt und ihren Kopf auf den Boden geschlagen haben. Als Begründung sagte er: "Wie kannst du es wagen, mir zu widersprechen?" Obwohl beide damals gegenüber den Beamten beteuerten, dass nichts passiert sei, wurde Arsanov aufgrund der sichtbaren Verletzungen kurzzeitig mitgenommen. Derartige Situationen gab es vermehrt, frühere Fluchtversuche seien etwa dadurch unterbunden worden, dass ihr Ehemann Anys an den Haaren zurück in die Wohnung zog. Auch gegen Anys Cousine, die nach der finalen erfolgreichen Flucht einige Habseligkeiten aus der Wohnung abholen wollte, soll "Mois" Gewalt angewandt und sie eingesperrt haben.

"Ich habe sie geschlagen"

Bemerkenswert ist: Mois gibt zu, seine Frau geschlagen zu haben. Nach der Veröffentlichung der Statements redete er sich in einem Interview absolut in Rage. "Ich habe sie geschlagen, und ich bin Gott dankbar, dass ich sie nicht getötet habe!", sagt er da. Sie solle sich freuen, dass sie nicht tot sei. "Aber ich hab's nicht getan. Weil ich mich kontrolliere. Aber es ist schwer, sich zu kontrollieren", lobt er sich selber darin, keinen Femizid begangen zu haben. In einem anderen Video wiederholt er am laufenden Band die Worte "Du Kahba" ("Du Hure"), es wirkt manisch. Kurzzeitig stellt er auch ein Video online, in dem er private Chats zwischen den beiden veröffentlicht. In diesen kommt er jedoch selber nicht gut weg – er droht ihr, prahlt mit seinem Geld und spricht davon, "Zeit zu opfern", um seine Kinder zu sehen. Diese hätte sie ihm, hieß es später in dem Interview, "mit einem dreckigen Juden weggenommen". Was genau er mit dem antisemitischen Satz meint, bleibt offen.

"Erstmal gegen Frauengewalt. Aber ..." – so fangen viele der Sätze an, die der Interviewer "Abu Fitna" versucht loszuwerden, während Arsanov ihn immer wieder lautstark unterbricht. "Das tut sehr, sehr weh", zeigt Abu Fitna für sein Gegenüber Verständnis in Bezug auf die vermeintlichen Lügen, die Anys ihrem Mann erzählt haben soll. Auch auf Social Media erfährt Arsanov zumindest anfänglich einiges an Unterstützung. Fans versprechen in den Kommentaren, "dass sie sich der Sache annehmen werden". Zwar gibt es auch eine Welle der Solidarisierung mit Anys, und es wird sich um ihre Kinder gesorgt. Gleichzeitig bekunden Fans von Mois jedoch ihr Mitleid angesichts des Leids, das ihm angetan worden sei. In den Kommentarspalten gerade auf Tiktok werden seine Taten damit gerechtfertigt oder zumindest abgeschwächt. Viele andere machen Späße über die massive Aggressivität des Youtubers – die zu den Krankenhausaufenthalten seiner Frau führte.

Anys dokumentierte die Geschehnisse über die Jahre weg kontinuierlich. Genau so, wie es Betroffenen von häuslicher Gewalt geraten wird. Auf Instagram postete sie Fotos von Verletzungen, Selfies aus dem Krankenhaus, Polizeiakten, Zeugenaussagen und Arztbriefe. Denn am gefährlichsten wird es für Frauen nach einer Trennung: Das Hauptmotiv für Femizide ist das Ende der Beziehung, weswegen viele Frauen sich diese auch nicht zu beenden trauen. Online dienen diese Beweise vor allem dazu, zu diskutieren, wie viel Wahrheitsgehalt ihre Aussagen haben. Es wird von emotionaler Kränkung gesprochen und davon, ob sie denn schon einen Neuen habe. (hlk, 16.7.2024)