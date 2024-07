Wie bei jedem Attentat stellen sich bei dem auf Donald Trump Fragen über Fragen, und wie meist sind fundierte Antworten rar. Was ging in Thomas Matthew Crooks vor, was hat ihn angetrieben? Niemand weiß es. Wenn es aber stimmt, dass der Mann in Personalunion eingetragener Republikaner und linksradikal war, ließe das auf ein beträchtliches Ausmaß an charakterlicher Konfusion schließen.

Verursachendes Element?

Das Video zum Attentat auf den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, übertragen auf einem Screen in Peking. AFP / Greg Baker

Sollte man spekulieren, ob Trumps Brutalsprache ein mitverursachendes Moment bei dem Attentat war? Die meisten US-Medien haben das nicht getan, und zu Recht. Von der womöglich psychotischen Disposition des Täters abgesehen, sind auch schon Anschläge auf etliche US-Präsidenten und Präsidentschaftsanwärter verübt worden, die sich einer weit zivileren Sprache bedient haben als Trump. Allein als Boomer hat man drei "live" mitbekommen: John F. Kennedy, Robert Kennedy, Ronald Reagan.

Elon Musk ist mit dabei

Wer hat die unangenehmsten Reaktionen auf das Attentat geliefert? Das ist eine der wenigen Fragen, die sich bereits jetzt klar beantworten lassen: Elon Musk ist mit dabei. Er nutzt den Anlass und die Möglichkeiten seiner ins Trudeln geratenen X-Bude, um sich bei Trump einzuschleimen und an dessen Stilisierung zum Märtyrer mitzuwirken. Dass ein Privatunternehmer die Affekte von Millionen Menschen ungestraft hochreizen kann, ist ein Unding, das bei der politischen Aufarbeitung des Attentats nicht unter den Tisch fallen sollte. (Christoph Winder, 14.7.2024)