Plateau de Beille – Tour-de-France-Dominator Tadej Pogacar hat sich den nächsten Etappensieg bei der Rundfahrt, seinen insgesamt 14. gesichert. Der Slowene setzte sich am französischen Nationalfeiertag auf den beschwerlichen 198 km von Loudenvielle nach Plateau de Beille mit fünf Bergankünften durch und festigte damit das Gelbe sowie das Bergtrikot. Für Pogacar, der Jonas Vingegaard vom Team Visma um 1:08 Minuten distanzierte, war es der dritte Etappensieg bei der diesjährigen Tour.

Da der Belgier Remco Evenepoel (Soudal) Dritter wurde, war das Podium bei der zweiten Bergankunft in den Pyrenäen exakt das gleiche wie am Samstag bei der ersten. Der Österreicher Felix Gall (Decathlon) ließ auf dem letzten Anstieg der 15. Etappe abreißen und belegte mit 5:57 Minuten Rückstand den zehnten Platz. In der Gesamtwertung liegt er als Elfter 17:01 Minuten hinter Pogacar.

Pogacar, der Vingegaard beim Kletterspektakel am Sonntag deutlich distanzierte und dem Titelverteidiger weitere 68 Sekunden abnahm, liegt in der Gesamtwertung nun 3:09 Minuten vor dem Dänen. Der dritte Tour-Sieg dürfte dem Mann vom UAE Team Emirates in der entscheidenden Woche der Rundfahrt nach der Gala nur noch schwer zu nehmen sein – und damit auch das Double aus Sieg beim Giro d'Italia und der Frankreich-Rundfahrt.

"Ich konnte mir fast nicht vorstellen, dass es so kommt – es war ein unglaublicher Tag. Es sieht jetzt gut aus, aber wir müssen in der letzten Woche konzentriert bleiben", sagte Pogacar im Ziel: "Ich war durchaus am Limit, als Jonas attackiert hat, aber mit meiner Form bin ich super zufrieden."

Für Vingegaard, der auf den letzten Metern den Kopf hängen ließ, rückt das Tour-Triple nach 2022 und 2023 hingegen in weite Ferne. "Wir hatten den Plan, Pogacar zu attackieren. Aber er war immer noch zu stark. Wir wussten, dass es so laufen kann, aber wir mussten es versuchen", sagte Grischa Niermann, Sportlicher Leiter bei Vingegaards Team Visma-Lease a bike.

Attacke fünf Kilometer vor dem Ziel

Dabei hatte der Däne 10,5 Kilometer vor dem Ende zunächst die Initiative ergriffen. Mit seinem Antritt sprengte er die Gruppe der verbliebenen Topfahrer um den Gesamtdritten Remco Evenepoel aus Belgien (Soudal Quick-Step/+ 5:19) – doch Pogacar wurde er damit nicht los. Im Gegenteil. Fünf Kilometer vor dem Ende setzte der Slowene seinen Konter und flog im Anschluss seinem dritten Etappensieg bei der 111. Tour entgegen. "Ich habe gemerkt, dass er doch nicht ganz die Beine hat", sagte Pogacar.

Tags zuvor hatte der 25-Jährige bereits ein Statement gesetzt und den überraschenden Tagessieg seines großen Rivalen am Mittwoch gekontert. Der Slowene sicherte sich auf der 14. Etappe mit einer taktischen Meisterleistung den Tagessieg und nahm Vingegaard 39 Sekunden ab. Evenepoel bekam beim Ausscheidungsrennen mit drei Anstiegen, darunter der legendären Col du Tourmalet, sogar 1:10 Minuten aufgebrummt.

Bereits auf dem Heimweg befand sich zu diesem Zeitpunkt der Brite Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers). Der Mountainbike-Olympiasieger war einen Tag nach der Aufgabe von Pogacar-Helfer Juan Ayuso der nächste prominente Corona-Fall der Tour.

Comeback der Masken

Aufgrund steigender Corona-Fälle haben die Organisatoren erneut eine Maskenpflicht in bestimmten Bereichen eingeführt. Es habe keine Bitte der Teams gegeben, aber man sehe nahezu täglich Corona-Fälle und führe deshalb die Maßnahmen ein, sagte ein Tour-Sprecher.

Die Organisatoren der Tour teilten mit, dass bis zum Ende der Rundfahrt am 21. Juli in Nizza Masken getragen werden müssen, wenn man in Kontakt mit den Fahrern kommt. Das betrifft den jeweiligen Busparkplatz, den Bereich hinter der Ziellinie und die zwei für Medienvertreter eingerichteten Mixed-Zonen.

Offiziell hat es bisher nur wenige Corona-Fälle gegeben, allerdings wird nicht mehr in jeder Mannschaft getestet. Die Dunkelziffer ist deshalb vermutlich deutlich höher. Titelverteidiger Vingegaard muss auf seinen Edel-Helfer Sepp Kuss wegen einer Covid-Erkrankung verzichten. Zeitfahr-Weltmeister Evenepoel und Vingegaard trugen in Bereichen mit vielen Menschen in den ersten beiden Tour-Wochen bereits konsequent Masken. Pogacar war in der Vorbereitung an Corona erkrankt.

Am Montag steht der zweite und letzte Ruhetag der Tour auf dem Programm. Ende der dritten Woche fällt dann die Entscheidung um den Toursieg in und um Nizza, wo die Rundfahrt erstmals endet. (APA, sid, red, 14.7.2024)