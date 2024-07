Tadej Pogacar lieferte am Sonntag erneut eine Machtdemonstration ab. REUTERS/Stephane Mahe

Plateau de Beille – Tour-de-France-Dominator Tadej Pogacar hat sich den nächsten Etappensieg bei der Rundfahrt, seinen insgesamt 14. gesichert. Der Slowene setzte sich am französischen Nationalfeiertag auf den beschwerlichen 198 km von Loudenvielle nach Plateau de Beille mit fünf Bergankünften durch und festigte damit das Gelbe sowie das Bergtrikot. Für Pogacar, der Jonas Vingegaard vom Team Visma um 1:08 Minuten distanzierte, war es der dritte Etappensieg bei der diesjährigen Tour.

Da der Belgier Remco Evenepoel (Soudal) Dritter wurde, war das Podium bei der zweiten Bergankunft in den Pyrenäen exakt das gleiche wie am Samstag bei der ersten. Der Österreicher Felix Gall (Decathlon) ließ auf dem letzten Anstieg der 15. Etappe abreißen und belegte mit 5:57 Minuten Rückstand den zehnten Platz. In der Gesamtwertung liegt er als Elfter 17:01 Minuten hinter Pogacar.

Last Km - Stage 15 - Tour de France 2024

In der Gesamtwertung liegt Pogacar nun mehr als drei Minuten vor dem Dänen Vingegaard. Damit ist der dritte Tour-Triumph nach 2020 und 2021 für den 25-Jährigen greifbar nah. Nach den zwei harten Pyrenäen-Etappen legen die Radprofis am Montag eine Pause ein. Danach steht noch eine Sprint-Etappe in Nimes an, ehe sich der Tour-Tross langsam auf den Weg in Richtung Alpen macht. Die Rundfahrt endet am 21. Juli mit einem Einzelzeitfahren in Nizza.

Pogacar fuhr der Konkurrenz um Jonas Vingegaard (re) und Co. wieder einmal davon. AFP/MARCO BERTORELLO

Aufgrund steigender Corona-Fälle haben die Organisatoren erneut eine Maskenpflicht in bestimmten Bereichen eingeführt. Es habe keine Bitte der Teams gegeben, aber man sehe nahezu täglich Corona-Fälle und führe deshalb die Maßnahmen ein, sagte ein Tour-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Comeback der Masken

Die Tour teilte mit, dass bis zum Ende der Rundfahrt am 21. Juli in Nizza Masken getragen werden müssen, wenn man in Kontakt mit den Fahrern kommt. Das betrifft den jeweiligen Busparkplatz, den Bereich hinter der Ziellinie und die zwei für Medienvertreter eingerichteten Mixed-Zonen.

Offiziell hat es bisher nur wenige Corona-Fälle gegeben, allerdings wird nicht mehr in jeder Mannschaft getestet. Die Dunkelziffer ist deshalb vermutlich deutlich höher. Titelverteidiger Vingegaard muss auf seinen Edel-Helfer Sepp Kuss wegen einer Covid-Erkrankung verzichten. Zeitfahr-Weltmeister Evenepoel und Vingegaard trugen in Bereichen mit vielen Menschen in den ersten beiden Tour-Wochen bereits konsequent Masken. Pogacar war in der Vorbereitung an Corona erkrankt.

Am Montag steht der zweite und letzte Ruhetag der Tour auf dem Programm. Ende der dritten Woche fällt dann die Entscheidung um den Toursieg in und um Nizza, wo die Rundfahrt erstmals endet. (APA, sid, red, 14.7.2024)