Der Spanier wiederholt seinen Titel aus dem Vorjahr. Nur im Finish des dritten Satzes geriet der 21-Jährige in Bedrängnis

Carlos Alcaraz siegte in London. REUTERS/Hannah McKay

Carlos Alcaraz hat das Traditionsturnier in Wimbledon gewonnen. Der 21-Jährige ließ am Sonntag im Finale dem Serben Novak Djokovic keine Chance und siegte nach zweieinhalb Stunden mit 6:2, 6:2, 7:6(4). Es ist der vierte Grand-Slam-Titel für den Spanier. Vier Grand-Slam-Titel in seinem Alter hatten zuvor einzig die deutsche Ikone Boris Becker und die schwedischen Heroen Björn Borg und Mats Wilander errungen.

Im 14 Minuten langen Auftaktgame wehrte Djokovic zunächst noch vier Breakchancen ab, die fünfte nutzte dann aber Alcaraz. Als der Spanier mit einem Zu-Null-Servicespiel auf 3:1 stellte und danach dem "Djoker" erneut den Aufschlag zum 4:1 abnahm, war der erste Satz vorentschieden. Djokovic war ungewöhnlich oft ans Netz gekommen und machte dort auch nur vier von zwölf Punkten. Nach Abwehr einer Rebreakmöglichkeit des Serben stellte Alcaraz nach 41 Minuten die 1:0-Satzführung zum 6:2 her.

Der der siebenfache Wimbledonsieger Djokovic gab gleich zum Auftakt des zweiten Satzes seinen Aufschlag ab. Damit geriet das Unternehmen 25. Major-Sieg für Djokovic zur "Mission Impossible". Zum 2:5 verlor er erneut sein Service und Alcaraz nutzte dann den ersten Satzball zum neuerlichen 6:2.

Nerven im Finish

Den dritten Durchgang hielt Djokovic, der mit einem Sieg auch mit Roger Federer (acht Wimbledontitel) hätte gleichziehen können, etwas offener. Allerdings erst, nachdem er im dritten Game nicht weniger als vier Breakbälle abgewehrt hatte. Alcaraz legte aber einen Gang zu und mit einem überzeugenden Break zum 5:4 schien alles klar. Noch viel mehr als Alcaraz bei 40:0 nach 2:07 Stunden drei Matchbälle vorfand.

Doch der Spanier zeigte Nerven, wurde nervös und Djokovic spielte stabil die Bälle zurück. Dem Weltranglisten-Zweiten gelang so mit großer Hilfe von Alcaraz noch das Rebreak zum 5:5 und in der Folge die 6:5-Führung. Alcaraz servierte sich danach ins Tiebreak.

Das Match erreichte endlich die Spannung, die in den ersten beiden Sätzen völlig gefehlt hatte. Als Alcaraz bei 6:4 dann seinen vierten Matchball hatte, behielt er die Nerven und servierte aus. Viertes Major-Finale, vierter Sieg hieß es am Ende für Alcaraz, der dafür einen Siegerscheck in Höhe von umgerechnet 3,21 Millionen Euro kassierte. (luza, APA, 14.7.2024)

Am Netz gab sich Djokovic einmal mehr als äußerst fairer Verlierer. AFP/BEN STANSALL

Tennis-Ergebnisse der All England Championships in Wimbledon (Grand Slam, 50 Mio. Pfund, Rasen)

Männer-Finale: Carlos Alcaraz (ESP-3) - Novak Djokovic (SRB-2) 6:2,6:2,7:6(4)

Frauendoppel-Finale: Katerina Siniakova/Taylor Townsend (CZE/USA-4) - Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe (CAN/NZL-2) 7:6(5),7:6(1)