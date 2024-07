So groß das Entsetzen über das Attentat auf Donald Trump in den US-Medien und der Bevölkerung auch ist – politische Gewalt ist in den USA kein Einzelfall. Zahlreiche Politikerinnen und Politiker wurden in den vergangenen Jahren attackiert und haben oft nur knapp überlebt. Und die Zahl der Drohungen hat deutlich zugenommen. "Wir erleben einen zutiefst verstörenden Anstieg von Drohungen gegen jene Menschen, die der Öffentlichkeit dienen", sagte Justizminister Merrick Garland schon vor einigen Monaten.

Im März 1981 wurde Präsident Ronald Reagan vor einem Hotel in Washington Opfer eines Schussattentats, das er mit schweren Verletzungen überlebte. AP/Ron Edmonds

Zu den Opfern von Gewalt gehört etwa die frühere demokratische Kongressabgeordnete Gabby Giffords, die im Jahr 2011 ein Attentat, bei dem ihr in den Kopf geschossen worden war, überlebte. "Politische Gewalt ist erschreckend, ich weiß", sagte sie nun als Reaktion auf das Trump-Attentat. 2017 entkam der republikanische Abgeordnete Steve Scalise nur knapp einer Massenschießerei während eines Baseballspiels seiner Parteifreunde in der Nähe von Washington. 2022 wurde der Ehemann von Nancy Pelosi, damals die demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses, in seinem Haus von einem rechtsradikalen Einbrecher, der eigentlich Pelosi als Geisel nehmen wollte, mit einem Hammer schwer verletzt.

Und für viele Amerikaner ist der Sturm auf das Kapitol am 6. Jänner 2021 durch hunderte Trump-Anhänger das ultimative Beispiel für politische Gewalt, für das sie das nunmehrige Gewaltopfer, den Ex-Präsidenten, verantwortlich machen. Damals kamen fünf Menschen ums Leben. Seither ist die Zahl politisch motivierter Anschläge auf dem höchsten Stand seit den 1970er-Jahren gestiegen, hat die Nachrichtenagentur Reuters im vergangenen Jahr dokumentiert.

Das Attentat auf Trump

Drohungen gegen Trump-Richter

Die Richter und Staatsanwälte, die an den verschiedenen Prozessen gegen Trump beteiligt sind, wurden alle Zielscheibe teils sehr konkreter Drohungen. Und auch die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, die als mögliche Alternative der Demokraten zu US-Präsident Joe Biden gilt, falls dieser seinen Kampf um die Wiederwahl aufgeben sollte, war 2020 das Ziel einer Entführung durch rechtsextreme Milizen. 13 Männer wurden damals vom FBI verhaftet, der Plan dadurch vereitelt.

Die in den USA leicht verfügbaren Schusswaffen, darunter auch halbautomatische Gewehre, mit denen am Samstag auf Trump geschossen wurde, machen Anschläge wahrscheinlicher und zwingen die Behörden zu aufwendigen Sicherheitsmaßnahmen. Auch die politische Polarisierung, die von sozialen Medien und der Radikalisierung der Republikanischen Partei befeuert wird, trägt dazu bei. Aber politische Gewalt hat in den USA insgesamt Tradition.

Vier Präsidenten wurden ermordet

Im 19. Jahrhundert wurden zwei Präsidenten durch Attentate getötet – 1865 Abraham Lincoln, der als einer der größten Männer im Weißen Haus gilt, und 1881 der wenig bekannte James Garfield, der nach nur vier Monaten im Amt ermordet wurde. Im 20. Jahrhundert waren es William McKinley 1901 und im November 1963 John F. Kennedy – die Ermordung des Letzteren eine Tragödie, die als historischer Wendepunkt gilt. 1968 starben die Bürgerrechtsikone Martin Luther King Jr. und der aussichtsreiche Präsidentschaftskandidat Robert Kennedy, der Bruder von JFK, durch die Kugeln von Attentätern. Und Ronald Reagan wurde bei einem Anschlag im März 1981, wenige Monaten nach seiner Angelobung, schwer verletzt. Der Attentäter John Hinckley wurde als geisteskrank diagnostiziert und war 35 Jahre lang in einer psychiatrischen Anstalt untergebracht.

Das Attentat auf Reagan war der Auslöser für eine heftige Debatte über die Verschärfung der Schusswaffengesetze, die zwölf Jahre später in ein entsprechendes strikteres Bundesgesetz mündete. Die Brady Bill war nach James Brady benannt, Reagans Pressesprecher, der beim Attentat ebenfalls getroffen wurde und seither gelähmt ist. Dass der Anschlag auf Trump eine ähnliche Entwicklung auslösen wird, ist allerdings höchst unwahrscheinlich. Die Republikaner lehnen jede Einschränkung des Waffenbesitzes ab, und die erzkonservative Mehrheit im Obersten Gerichtshof hat in den vergangenen Jahren zahlreiche restriktive Regeln, die Bundesstaaten erlassen hatten, als verfassungswidrig aufgehoben. (Eric Frey, 15.7.2024)