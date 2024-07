Der Yppenplatz ist großräumig abgesperrt. APA/EVA MANHART

Wien – Am Yppenplatz in Wien-Ottakring ist es am Sonntagabend zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Eine Sprecherin der Landespolizeidirektion bestätigte der APA einen entsprechenden Online-Bericht der Tageszeitung "Heute". Wie ein Sprecher der Wiener Berufsrettung, die ebenfalls im Einsatz war, der APA mitteilte, soll es Verletzte geben. Der Yppenplatz sei großräumig abgesperrt, hieß es seitens der Polizei. Über die Hintergründe gab es vorerst keine gesicherten Informationen.

Zeugenangaben zufolge sollen Schüsse gefallen sein. Das konnte bzw. wollte die Polizeisprecherin zunächst nicht bestätigen. Anrainer teilten der APA telefonisch mit, Hubschrauber würden über dem Platz kreisen. Auch die Wiener Berufsrettung sei mit zahlreichen Einsatzfahrzeugen vor Ort. (APA, 14.7.2024)