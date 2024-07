Ralf Schumacher machte die Beziehung zu einem Mann öffentlich. IMAGO/Eibner

Ralf Schumacher hat am Sonntag in einem Instagram-Posting die Beziehung mit einem Mann öffentlich gemacht. Der ehemalige Formel-1-Fahrer teilte ein gemeinsames Foto der beiden, wie sie bei Sonnenuntergang aufs Wasser blicken, mit der Bildunterschrift: "Das Schönste im Leben ist, wenn man den richten (sic!) Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann."

Schumacher war zwischen 1997 und 2007 als Pilot in der Formel 1 tätig. Der heute 49-Jährige brachte es auf sechs Grand-Prix-Siege bei 180 Starts, 27 Mal fuhr er auf das Podest. In den Saisonen 2001 und 2002 wurde er jeweils WM-Vierter.

Zwischen 2001 und 2015 war er mit Cora Schumacher verheiratet, zum Zeitpunkt der Scheidung waren die beiden schon mehrere Jahre kein Paar mehr gewesen. Sie haben einen gemeinsamen Sohn: David ist selbst Rennfahrer und seit 2022 in der DTM tätig. Outings im männlichen Spitzensport, auch von bereits zurückgetretenen Profis, sind nach wie vor äußerst selten. Auch im Formel-1-Paddock gibt es nur wenige geoutete Personen, darunter etwa der Pressesprecher Matt Bishop. (luza, 14.7.2024)