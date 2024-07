Stimmen

Luis de la Fuente (Spanien-Teamchef): "Ich könnte nicht glücklicher sein. Ich sehe die Fans, ich sehe die Spieler - ein echtes Team, die Europameister. Ich habe schon gesagt, dass ich stolz bin, und heute bin ich sogar noch stolzer. Es bestätigt, wer wir sind. Für mich sind sie das beste Team der Welt, und heute bestätige ich diese Definition."

Nico Williams (Spanien-Torschütze/Spieler des Spiels): "Wunderbar, ich bin sehr froh darüber, dass wir hier gewonnen haben. Es ist toll für unsere Eltern, für unsere Fans - sie haben uns immer unterstützt. Wir haben sehr gelitten gegen eine gute Mannschaft. Wir mussten 100 Prozent spielen und haben es geschafft. Jetzt sind wir Europameister."

Mikel Oyarzabal (Spanien-Torschütze): "Ich habe getan, was ich konnte. Ich wollte natürlich helfen, ein bisschen Glück gehört auch dazu am Ende. Es war eine schwere Sache, wir haben uns alle reingehängt. Nach meiner Verletzung bin ich besonders froh, dass ich jetzt wieder da bin, und dass das passiert ist, was passiert ist. Ich freue mich. Ich bin natürlich wahnsinnig stolz, dass ich das Tor geschossen habe. Ich sehe, dass Cucurella hochgezogen ist. Dann habe ich geschaut, dass ich nach vorne komme, und bin an den Ball gekommen, und der ist reingegangen."

Lamine Yamal (Spanien-Spieler/bester junger Spieler des Turniers): "Es ist ein Traum wahrgeworden. Ich freue mich schon darauf, wenn wir nach Spanien zurückkommen. Am Anfang war es sehr schwierig, wir hatten nicht viel Raum. Aber unsere Mannschaft hat es geschafft, wir haben weiter gekämpft. Ich bin sehr froh, dass wir alle zusammengespielt und zusammen gewonnen haben."

Dani Olmo (Spanien-Spieler/geteilter Torschützenkönig): "Es ist eine großartige Mannschaft, wir sind so stolz darauf. Wir haben eine tolle Reise hingelegt. Wir haben in Berlin begonnen und wollten es in Berlin beenden und so ist es auch. Ich war absolut voller Zuversicht - während des gesamten Turniers. Es ist schön, das Turnier hier in Deutschland gespielt zu haben. Hier in Berlin zu gewinnen ist der Gipfel."

Gareth Southgate (England-Teamchef): "Ich bin sehr stolz auf meine Spieler, sie haben im Turnier alles gegeben. Wir waren nicht gut genug, um das Spiel zu gewinnen. Spanien war das beste Team. Kleine Fehler, ein guter Abschluss - das sind die Unterschiede in solchen Spielen."

Harry Kane (England-Kapitän): "Das ist schwer, in Worte zu fassen. Es ist sehr schmerzhaft - so schmerzhaft, wie es in einem Fußballspiel sein kann. Wir haben es gut geschafft, ins Spiel zurückzukommen. Wir hatten das Momentum, aber wir konnten den Ball nicht halten und wurden dafür bestraft. So ist das Finale. Es ist nicht leicht, in diese Endspiele zu kommen. Du musst zugreifen, wenn es so kommt, und wir haben es wieder nicht gemacht. Das wird eine ganze Zeit lang wehtun."

König Charles III. (Britischer Regent): "Alle, die auf irgendeinem Level an sportlichen Aktivitäten teilgenommen haben wissen, wie völlig zum Verzweifeln sich so ein Ergebnis anfühlen kann, wenn der Preis so nah ist. Und alle werden sich mir anschließen und herzliche Sympathie bekunden, auch wenn wir Spanien gratulieren."

