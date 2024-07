Die Täter waren am Sonntag kurz vor 6.00 Uhr Früh unterwegs und sprengten zwei Geldautomaten im Ortsgebiet von Drosendorf. Werner Kerschbaummayr / fotokers

Drosendorf/Thaya – In Drosendorf (Bezirk Horn) haben zumindest vier unbekannte Täter Sonntag in der Früh Bankomaten bei zwei Geldinstituten gesprengt. In beiden Fällen dürfte nichts erbeutet worden sein. Beim zweiten Versuch wurden die Täter allerdings von einem Hausbewohner gestört. Von einem Zeugen wurden Schüsse abgegeben – verletzt wurde niemand, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Abend mit.

Die Täter waren kurz vor 6.00 Uhr Früh unterwegs und sprengten zwei Geldautomaten im Ortsgebiet. Bei der Explosion in der ersten Bank wurde das Gebäude erheblich beschädigt. Sie dürften anschließend ohne Beute geflüchtet sein.

Im zweiten Fall wurden sie gestört und flüchteten ebenfalls. Bei der Flucht schoss ein Zeuge laut Polizeiangaben mehrmals. Die Unbekannten fuhren Richtung Tschechien davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen übernommen. (APA, 15.7.2024)