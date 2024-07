Es gab zumindest versuchte Einflussnahme auf Strafverfahren und Informationsabflüsse in der Justiz, sagte Kommissionsleiter Kreutner am Montag

Er sei von der ÖVP bedrängt worden, Ermittlungen und Hausdurchsuchungen "abzudrehen", habe das nie gemacht und sei auch deshalb im Stich gelassen worden: So bitterlich beschwerte sich Christian Pilnacek im Juli 2023 über den Umgang der Kanzlerpartei mit ihm. Die ÖVP solle froh sein, wenn er nicht "auspacke", sagte der langjährige Justiz-Sektionschef, der seit Februar 2021 suspendiert war. Als einen jener Politiker, die immer wieder interveniert hätten, nannte er Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, der das vehement von sich wies.

Der damalige Sektionschef Christian Pilnacek und Justizministerin Alma Zadic im Frühjahr 2020. HELMUT FOHRINGER / APA / picture

Wenige Wochen nachdem Pilnacek im Oktober 2023 überraschend gestorben war, gelangte das heimlich aufgezeichnete Gespräch an die Öffentlichkeit. Justizministerin Alma Zadić (Grüne) setzte daraufhin eine Kommission unter der Leitung des Antikorruptionsexperten Martin Kreutner ein, um die Vorwürfe zu klären. Sie sollte prüfen, ob sachfremde Einflussnahme auf Strafverfahren erfolgt oder versucht worden sei, ob Infos aus der Justiz abgeflossen seien und ob es anderweitige Unvereinbarkeiten gegeben habe.

Interventionen festgestellt

Am Montag präsentierte Kreutner nun die wichtigsten Ergebnisse aus dem 230 Seiten langen Bericht, der in wenigen Tagen online abrufbar sein soll.

Es habe in all den geprüften Bereichen Interventionen und Informationsabflüsse gegeben, sagte Kreutner. Die Befunde der Kommission: Das österreichische Justizsystem ist, auch im internationalen Vergleich, ein gutes – es gebe viel Kompetenz. Aber in Einzelfällen gebe es eine hochproblematische Zwei-Klassen-Justiz, die schon in der Rechtslage angelegt sei. Auch die Distanz zwischen Politik und Justiz fehle, das betreffe auch einzelne Justizbeamte und deren Beziehung zu Parteien. Es gehe vor allem um die ÖVP, aber es gebe auch Hinweise auf Einflussnahme anderer Parteien. "Es gibt keine Exklusivverfehlungen nur einer Partei", sagte Kreutner.

Es gebe einen bedenklichen Umgang der Justiz mit den Medien, teils seien manche Angehörige der Justiz im Speziellen zu eng mit einzelnen Medien verbandelt. Außerdem sei der Arbeitsaufwand belastend, was Berichte an Oberbehörden betreffe. Es gebe zudem einen "Verantwortungsnebel" und eine oft fragwürdige Fehlerkultur. Sehr wesentlich sei auch ein "Rechtsgrundlagennebel" und allfällige Rechtslücken für jenen Abschnitt des strafprozessualen Verfahrens, der dem Justizminister oder der Justizminister zugeordnet sei.

Weiters gebe es ungelöste Themen im Spannungsfeld zwischen Dienst- und Fachaufsicht. Auch im Weisungswesen gebe es Verbesserungsbedarf. Zudem gebe es konkrete Vorhaben im Bereich der Politik zur Schwächung und Zerschlagung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA).

Kreutner betonte, dass dieser Befund für den Untersuchungszeitraum ab 2010 gilt und nicht zwingend die letzten Jahre betreffe. Die Kommission habe Werturteile treffen müssen, diese seien aber fundiert.

Martin Kreutner im Dezember 2023 APA/EVA MANHART

Sein Team bestand aus mehreren Expertinnen und Experten, zwei davon waren bei der Pressekonferenz dabei: Angelika Prechtl-Marte, Leiterin des Landesgerichts Feldkirch, sowie Peter Küspert, früherer Präsident des bayrischen Verfassungsgerichtshofs und des Oberlandesgerichts München. Die Kommission studierte Akten, führte Interviews und hatte eine eigene Meldestelle eingerichtet, bei der sich Hinweisgeber auch anonym melden konnten. Es habe teils sehr bewegende Gespräche gegeben, sagte Kreutner, der die Freiwilligkeit der Mitwirkung betonte.

Treffen nicht im Akt

Küspert sollte quasi den "Blick von außen" liefern. Er beschrieb die Organisationskultur der österreichischen Justiz mit einem Zitat von Oscar Wilde: "Es gibt zwei Klassen von Menschen: die Gerechten und die Ungerechten. Die Einteilung wird von den Gerechten vorgenommen." Ab 2010 habe es intern an "Checks and Balances" gemangelt. Damals war Pilnacek zum Chef der "Supersektion" geworden, der über Legistik und Strafverfahren wacht. Pilnacek sei damals quasi zum Gesicht der Justiz nach außen geworden, und das habe die Möglichkeit der Intervention begünstigt, sagte Küspert. Im Jahr 2020 hatte Zadić diese Sektion wieder aufgetrennt, zum großen Ärger von Pilnacek.

Der Kommission sei mitgeteilt worden, dass sich Pilnacek immer wieder mit Beschuldigten oder deren Umfeld getroffen habe und dass diese Treffen nicht veraktet worden seien. Damit seien "beträchtliche Risiken" verbunden, betonte Küspert. In der sogenannten Inseratenaffäre habe Pilnacek ein Treffen mit jemandem aus der ÖVP durchgeführt und ihm Interna und den Verfahrensstand offenbart, sagte Küspert.

"Politische Anbiederung"

Es seien Regeln missachtet worden, zum Beispiel bei Gesprächen zwischen Pilnacek und Beschuldigten in der Causa Casag. Das gelte auch für Verfahren gegen hochrangige Justizbeamte selbst, diese seien oft mit aus Sicht der Kommission nicht nachvollziehbaren Gründen eingestellt worden.

In einem weiteren Sinn liege Korruption vor, wenn man die eigene Stellung nutze, um sich selbst oder anderen Vorteile zu verschaffen. Auch das habe man gefunden: etwa bei der Weitergabe von Informationen an politische Repräsentanten; bewusst heimlich über Messenger-Dienste. Gemeint sei hier etwa die Nachricht von Pilnacek an den damaligen Kabinettschef von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP), nachdem dessen Wohnung durchsucht worden war. Pilnacek schrieb damals von einem "Putsch" und fragte, "wer vorbereitet Gernot". Es gebe eine Art "pseudo-amikale" Kultur im Justizsystem, und es komme zu "Verklumpungen".

Küspert verwies auch auf die Chats zwischen OGH-Vizepräsidentin Eva Marek und Justizminister Wolfgang Brandstetter, wo sich Marek über mangelnde Unterstützung bei einer Bewerbung beschwerte.

Einflussnahme über Verfahrensdauer

Prechtl-Marte betonte bei ihrem Statement, dass der Großteil der Verfahren in Österreich gut ablaufe. Man habe sich naturgemäß auf clamorose Fälle konzentriert; also auf jene von großem öffentlichen Interesse. Hier stellte die Kommission fest, dass Einflussnahme über die Verfahrensdauer erfolgt sei. Sie verwies auf die Causa Stadterweiterungsfonds, wo ein rasches Anklagevorhaben der WKStA jahrelang verzögert wurde. Es habe hier zwei Dienstbesprechungen und eine Weisung gegeben. Die Sinnhaftigkeit davon sei von Auskunftspersonen angezweifelt worden. Worum es aber ging: die Anklage sei durch die Weisung nicht genehmigt worden. Die Koalitionsräson habe hier womöglich Einfluss auf den Zeitpunkt einer Anklage genommen, so Prechtl-Marte.

Die Ressourcendecke in der Justiz sei "zu dünn", sagte die Präsidentin des Landesgerichts Feldkirch. Gerade in großen Verfahren seien Staatsanwälte allein gelassen worden, es habe keine personelle Unterstützung gegeben. Es sei Aufgabe der Dienst- und Fachaufsicht, hierfür Sorge zu tragen, sagte Prechtl-Marte mit Verweis auf die Causen Eurofighter und Meinl Bank. Man habe das zumindest gebilligt und zugeschaut, womöglich sei es auch ein "Phänomen der Verfahrenssteuerung".

Eine weitere Form der Einflussnahme seien "informelle Rechtsmeinungen", die von Vorgesetzten geäußert werden. Schriftliche, offizielle Weisungen stellten kein Problem dar, aber "Empfehlungen" und "Anregungen" ohne Eingang in den Akt hingegen schon. Das sei eine "Handreichung, um es vorsichtig zu formulieren", sagte Prechtl-Marte. Sie verwies auch hier auf den Stadterweiterungsfonds, wo sich die damalige Chefin der Oberstaatsanwaltschaft (OStA) Wien, Eva Marek, zunächst für befangen erklärt, dann aber ihre Rechtsmeinung geäußert habe. Der STANDARD und der Podcast "Die Dunkelkammer" hatten darüber ausführlich berichtet.

Prechtl-Marte sprach auch die Causa "Chalet N" an, wo René Benkos Verteidiger direkt bei der OStA Wien und somit bei Marek vorstellig wurde. Die Schriftsätze der Anwälte wurden der WKStA nicht zur Verfügung gestellt, stattdessen verfügte die OStA per Weisung über eine Einstellung. Auch darüber hatten Der STANDARD und "Die Dunkelkammer" berichtet.

Kreutner plädiert für unabhängige Weisungsspitze

Was leitet die Kommission daraus ab? Kreutner stellte die wichtigsten Empfehlungen vor und plädierte für die Einführung einer Generalstaatsanwaltschaft, die statt der Justizministerin die Weisungsspitze darstellen soll. Derartige Pläne verfolgt auch Zadic, die ÖVP sperrt sich derzeit jedoch. Die Kanzlerpartei will etwa eine Einzelperson an der Spitze und zudem Berichtspflichten an das Parlament.

Wichtig seien zudem eine Beschränkung des staatsanwaltschaftlichen Instanzenzuges auf zwei Instanzen, stärkere richterliche Kontrolle und weniger Berichtspflichten. Die Strafprozessordnung müsse konkretisiert werden, was die Entscheidungsfindung in der sogenannten Weisungskette im Justizministerium betreffe. Eine Verwaltungsbehörde - das Ministerium - treffe hier strafrechtliche Entscheidungen; das sei nicht klar geregelt.

WKStA schützen

Die Dienst- und Fachaufsicht müsse klarer getrennt werden, Anscheinsbefangungen seien zu vermeiden. Vor allem bei hochrangigen Beschuldigten aus dem Justizsystem sei mit sehr viel "Flexibilität und Gestaltungsfreude" vorgegangen worden, sagte Kreutner. Die WKStA müsse gestärkt und deren Existenz außer Frage gestellt werden, zudem solle sie nicht mehr zur Oberstaatsanwaltschaft Wien zu ressortieren. Diese sei ein "Nadelöhr".

Die Medienarbeit solle gestärkt werden, um das Verständnis für staatsanwaltschaftliche Tätigkeit in der Öffentlichkeit zu verbessern - ein Vorhaben, das Zadic bereits umsetzt, etwa mit speziellen Posten bei WKStA und Staatsanwaltschaft Wien. Kreutner lud auch alle Standesvertreter auf, eine gemeinsame Erklärung für Distanz zur Politik abzugeben.

Es habe in den letzten Jahren viele Verbesserungen gegeben, sagte Kreutner. Er betonte auch, dass die große Mehrheit der Staatsanwälte höchst integer sei und auch eine Großzahl von Verfahren unproblematisch laufe. Sobald eine Politiknähe bestehe, werde es aber problematisch.

Zu den Todesumständen rund um Pilnacek, wo Kreutners Kommission eine Sachverhaltsdarstellung rund um ungeklärte Aktionen der Staatsanwaltschaft eingereicht hatte, wollte man sich nicht äußern. "Wir sind keine Tatortgruppe", sagte Kreutner. Ebenso sei die Kommission auf die Arbeit der Staatsanwaltschaften beschränkt gewesen und habe nicht Ereignisse im Bereich der polizeilichen Ermittlungen geprüft, wenngleich es hier Auffälligkeiten gebe, räumte Kreutner auf Nachfrage von Ex-Abgeordneten Peter Pilz (Zackzack) ein.

Kreutner dankte dem Justizministerium für die Einsetzung der Kommission und wies auf deren Unabhängigkeit hin. Man habe den Bericht am Sonntag ans Justizministerium übermittelt und halte nun schon Montagfrüh eine Pressekonferenz dazu ab; das sei bemerkenswert, gerade "als gelernter Österreicher". (Fabian Schmid, 15.7.2024)