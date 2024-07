Ich habe heute jemanden Saxophon spielen hören und habe so vor mich hin philosophiert und gemerkt, dass ich relativ ahnungslos bin, deswegen frage ich die Massenintelligenz.

Wie musikalisch seid ihr? Spielt ihr ein Musikinstrument oder wollt eins können? Spielt ihr sogar im Musikverein oder private Musikgruppierung/Band mit?

Was denkt ihr, wie wichtig ist Musik in der Gesellschaft (nicht nur auf Österreich bezogen) und wie kann die Politik Musik fördern (wer und wie)?

Gebt her eure Erfahrungen, Ratschläge und Appelle!

