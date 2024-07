Trotz eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs sieht die Landesregierung ihren Weg als rechtskonform an – in der Landeslegistik gibt es Bedenken

Zuletzt wurde in Rauris ein Wolf nur einen Tag nach Erlass der Abschussverordnung erlegt. Hubert Stock, der Wolfsbeauftragte des Landes, begutachtete das Tier. Land Salzburg/Hubert Stock

Nun hat es zwar zwei Tage länger gedauert als zunächst geplant, aber trotzdem unterschreibt die Salzburger Landesregierung die nächste Abschussverordnung für einen Wolf. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das zu dem Schluss kam, dass in Österreich weiterhin ein Jagdverbot für den Wolf gilt und dieser keinen günstigen Erhaltungszustand in Österreich aufweise, ist erst seit vier Tagen veröffentlicht, schon lässt das Land Salzburg den dritten Wolf abschießen. Eigentlich wollte die Landesregierung die Verordnung bereits am Samstag unterzeichnen, nachdem die Begutachtungsfrist abgelaufen war.

Doch aufgrund des EuGH-Urteils wollte die Landesregierung dann doch Rechtssicherheit haben, also ließ man eingehender prüfen. Am Sonntag teilte sie dann mit, dass alle eingegangenen Stellungnahmen zur Verordnung, das aktuelle Urteil des EuGH sowie die unterschiedlichen Rechtsansichten dazu geprüft worden seien. Das Fazit daraus: "Der Salzburger Weg, Schadwölfe, die die Almwirtschaft und die Lebensgrundlagen gefährden, als letztes Mittel, wenn alle anderen Maßnahmen nicht möglich sind, per Verordnung rechtskonform zu entnehmen, wird weiterverfolgt." Die Landesregierung werde daher am Montag die Verordnung unterschreiben, diese trete so bald wie möglich in Kraft, hieß es in einer Aussendung.

Verschiedene Rechtsauffassungen

Der Wolf, der nun zum Abschuss freigegeben ist, soll Anfang Juli auf einer Alm in Niedersill mindestens fünf Schafe gerissen haben. Das Tier wurde daher als Schadwolf eingestuft und andere Maßnahmen zum Schutz der Herde geprüft, heißt es vom Land. Es ist der dritte Wolf, der in Salzburg zum Abschuss freigegeben wird. Zuletzt erlegte ein Jäger vor einem Monat einen Wolf in Rauris, nicht einmal einen Tag nachdem er zum Abschuss freigegeben wurde.

Ganz einig dürfte man sich im Amt der Landesregierung jedoch nicht sein. Es gibt auch Stimmen in der Landeslegistik, die eine Verordnung rechtlich nicht mehr für haltbar halten. Dass es rechtlich unterschiedliche Meinungen im Haus gegeben habe, bestätigt auch der Sprecher von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP). Man habe die unterschiedlichen Rechtsauffassungen der Fachabteilung, der Landeslegistik und von Europarechtsexperten abgewogen und eine Entscheidung getroffen. Wie der STANDARD berichtete, warnen Europarechtsexperten, dass Österreich mit dem Abschuss eines weiteren Wolfs mittels Verordnung ein Vertragsverletzungsverfahren riskiere. Solange es keinen günstigen Erhaltungszustand gebe, den es laut EuGH in Österreich nicht gibt, sei ein Abschuss nicht möglich.

Regierung sieht sich nach Abwägung im Recht

"Es ist die Verantwortung der Landesregierung, die durch das jüngste Urteil aufgekommenen unterschiedlichen rechtlichen Standpunkte sorgsam zu prüfen und abzuwägen. Als Folge dieser Abwägung wird der eingeschlagene Weg im Umgang mit Schadwölfen in Salzburg im Interesse der Almbauern, der Jägerschaft und des gesamten ländlichen Raumes auch weiterverfolgt", sagt Haslauer, der selbst Jurist ist.

Aufgrund des EuGH-Urteils wollte die Salzburger Landesregierung der Jägerschaft und den Almbauern Rechtssicherheit geben. Das Urteil bestätigte, dass der Wolf in Österreich weiter nicht allgemein bejagt werden darf. "Das machen wir auch nicht, sondern wir prüfen jeden Fall einzeln, ob es alternative Maßnahmen gibt oder ob das letzte Mittel der Bejagung zum Einsatz kommen muss. Das entspricht den Vorgaben der EU-Kommission, wie uns mehrmals in Brüssel bestätigt wurde", betont Landeshauptmann-Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ), die für die Jagd zuständig ist.

Svazek hat im März, vor Beginn der Almsaison, die Gangart gegen den Wolf erneut verschärft. Seither dürfen Wölfe bereits abgeschossen werden, wenn sie Nutztiere nur bedrohen oder sich regelmäßig in Siedlungsnähe aufhalten. Ein Riss ist nicht mehr notwendig. Außerdem wurden sogenannte Weideschutzzonen ausgewiesen, in denen die Entnahme vereinfacht wurde, da in diesen Bereichen laut Svazek kein Herdenschutz möglich ist. Das Land fasst diese Zonen sehr weit und schrieb in einer Aussendung: Almen seien de facto kaum schützbar. (Stefanie Ruep, 15.7.2024)