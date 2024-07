User:in "404 the postingname was not found" möchte diese Frage mit der STANDARD-Community diskutieren

Hallo,

ich bin der Meinung/bilde mir ein, dass, wenn eine Gesellschaft sozial gerecht ist (also das Vermögen gerecht verteilt ist, die Preise und Löhne in Einklang sind, entsprechende Bildung und medizinische Versorgung es gibt), dass das eine Stütze für die Demokratie ist. In einem Podcast, ich weiß nicht mehr welchen, ich glaube aber "Erklär mir die Welt" (kann mich aber auch täuschen), dass der:die Expert:in gemeint hat, dass, wenn sich die Menschen das Leben nicht mehr leisten können, dass denen die Demokratie egal ist.

Nun zu meiner Frage: Bin ich richtig der Annahme? Was ist eure Meinung? Was können wir als Gesellschaft tun (auf die Politik ist kein Verlass mehr, Politikverdrossenheit grüßt), damit dass alles halt passt. Gibt es vielleicht wissenschaftliche Belege? Haben die älteren unter euch schon ähnliche Sachen miterlebt?

LG

