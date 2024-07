Ein Abschnitt der Autobahn wurde gesperrt (Symbolbild). Christoph Hardt via www.imago-images.de/Future Image

Übelbach – Schwere Gewitter haben am späten Sonntagabend in der Steiermark zu kleinräumigen Überschwemmungen und neuerlichen Hangrutschungen auf die Pyhrnautobahn (A9) nördlich von Graz geführt. Bereits vor einigen Wochen hatte es wegen Murenabgängen eine Sperre der A9 gegeben, nun musste die Autobahn in Fahrtrichtung Süden abermals zwischen dem Knoten St. Michael und Deutschfeistritz gesperrt werden, teilten die Autobahngesellschaft Asfinag sowie der ÖAMTC mit.

Verkehr umgeleitet

Laut Asfinag seien wieder zwei Hangbereiche in Bewegung geraten, die bereits im Juni betroffen waren. In Fahrtrichtung Süden wird der komplette Verkehr daher seit Sonntagabend über die Semmering-Schnellstraße (S6) und die Brucker Schnellstraße (S35) umgeleitet. Montagfrüh wurde entschieden, dass ab elf Uhr wieder eine Fahrspur in Richtung Süden freigegeben werden soll. Möglicherweise kann am Dienstagabend auch die zweite Spur wieder befahren werden, hieß es seitens der Asfinag.

GKB-Schienenersatzverkehr noch bis Dienstagabend

Auch der Bahnverkehr im Westen der Steiermark bleibt weiter beeinträchtigt: Während nach den heftigen Gewittern vom Freitag in der Steiermark die Südbahn im Bereich des Neumarkter Sattels (zwischen Unzmarkt und Friesach) am Sonntagabend wieder freigegeben wurden, bleibt die Strecke der Graz-Köflacher Bahn (GKB) zwischen Söding-Mooskirchen und Köflach bis voraussichtlich Dienstagabend unterbrochen. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet, hieß es am Montag.

Die Behebung der Gleisschäden auf der GKB-Bahnstrecke werde laut ÖBB voraussichtlich bis in die Nacht auf Mittwoch dauern. Ab Mittwochfrüh sollten die Züge wieder laut Plan verkehren, hieß es vonseiten der ÖBB auf Anfrage der APA.

Auch auf der Südbahnstrecke zwischen der Steiermark und Kärnten war es nach den Unwettern am Freitag zu Gleisschäden und Schäden an den Oberleitungen gekommen. Diese seien bereits behoben und der Bahnverkehr wurde wieder aufgenommen. (APA, 15.7.2024)