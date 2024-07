Natalie Portman und Moses Ingram leben in derselben Stadt und doch in völlig verschiedenen Welten. In der Krimiserie "Lady in the Lake" werden in Baltimore zwei Frauen ermordet. Apple TV+

Gegensätzliche Ermittler gehören in Krimiserien praktisch zur Grundausstattung. Die beiden sollten sich stark voneinander unterscheiden. Das gibt die Möglichkeit, Konflikte zu verhandeln, die auf Größeres verweisen. Es geht dann gern um Spannungsfelder – etwa Weltanschauungen, Machtpositionen, Geschlechterverhältnisse oder unterschiedliche Hautfarben. Je weniger die beiden einander mögen, umso besser. Dann treten Konflikte auf, die wie das Verbrechen aufgelöst gehören. Neuere Serien wie Der Pass oder Die Brücke setzten mit besonders ausgefuchsten Fällen eins drauf. Im Idealfall erfährt man mehr über kulturelle Unterschiede, so wie zuletzt bei True Detective: Night Country.

Zwei Frauen in Baltimore

Lady in the Lake versteht sich in dieser Tradition – und ist noch viel mehr. Laura Lippmans Roman aus dem Jahr 2019 über zwei Frauen im Baltimore in den 1960er-Jahren – eine Schwarze und eine Jüdin – wird von Regisseurin Alma Har’el in einer noirhaften, vielschichtigen und aufregend inszenierten Adaption und mit einer entfesselten Natalie Portman umgesetzt. Zwei von sieben Episoden sind ab Freitag auf Apple TV+ abrufbar, weitere folgen wöchentlich. Es geht um zwei Frauen aus zwei Lebenswelten, wie sie gegensätzlicher nicht sein könnten.

Familiäre Konflikte brechen gerne zu besonderen Anlässen auf. In Lady in the Lake ist das Thanks­giving, wenn alle glücklich bei ihren Lieben sein sollten, Truthahn aufschneiden und so. Bei Maddie Schwartz fliegen die Fetzen. Der Tag war schlecht. Vom Kauf des Festtagsbratens blieb ein Blutfleck, eine neue Garderobe musste schnell her, damit die Feier ihres Mannes nicht zur Blamage wird. Am Ende zerbricht Porzellan, der Abend wird eine Katastrophe. Dazu muss man wissen: Der Grund, warum Maddie so neben der Spur ist, ist ein verschwundenes Mädchen. Die elfjährige Tessy Hurst wird seit der Thanksgiving-Parade vermisst und kurze Zeit später ermordet aufgefunden.

Wahre Geschichte

Die selbstbewusste Maddie ist fest entschlossen, den Mörder zu finden. Sie begibt sich – entgegen allen Widerständen durch ihren Mann Milton – als investigative Journalistin für die größte Zeitung des Landes auf Mörderjagd. Lippman ließ sich von wahren Ereignissen inspirieren. Kurze Zeit später passiert ein zweiter Mord. Wieder liegt die Leiche in einem See, dieses Mal ist es die schwarze Barkeeperin Cleo Sherwood.

Neben den patriarchalen Strukturen, die Macho-Gehabe, Sexismus und Rassismus beinhalten, geht es in The Lady in the Lake besonders um Baltimore. Hauptschauplatz wurde die Stadt 2008 durch den Journalisten David Simon mit reportagiger Genauigkeit in der HBO-Serie The Wire.

Seit Jahren gehört Baltimore zu den gefährlichsten Städten der USA und legt in dieser Tatsache die Schiene zum Heute. Der Dreh wurde von einem angeblichen Erpressungsversuch überschattet, nach dem es zu einer Unterbrechung der Filmarbeiten kam. "Interessant ist, dass diese beiden Gemeinschaften Seite an Seite leben und doch so weit voneinander entfernt sind", sagte Cleo-Darstellerin Moses Ingram in einem Interview. "Das ist auch heute noch in vielen Orten und in Baltimore so."