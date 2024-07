Seit Montag kann die Förderung für Arbeitsleistungen von Handwerkern beantragt werden – beim Start kam es zu technischen Problemen. Wer den Bonus will, sollte einiges beachten

Gefördert werden zum Beispiel Renovierungen von Dächern oder Fassaden, Malerarbeiten, der Austausch von Fenstern, die Installation von Klimaanlagen oder Kücheneinbauten. IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Als Teil des Baupakets der türkis-grünen Bundesregierung soll der Handwerkerbonus Schwung in die strauchelnde Bauwirtschaft bringen. Befürworter sehen darin eine notwendige Unterstützung der Branche, Kritiker eine Förderung per Gießkanne. Seit diesem Montag kann der Zuschuss beantragt werden, zum Start kam es zu technischen Problemen.

Frage: Was wird gefördert?

Antwort: Arbeitsleistungen im privaten Wohn- und Lebensbereich. Das können zum Beispiel Renovierungen von Dächern oder Fassaden sein, Malerarbeiten, der Austausch von Fenstern, die Installation von Klimaanlagen oder Kücheneinbauten. Eine Liste der förderfähigen Arbeiten findet man auf der Website des Handwerkerbonus. Antragsteller können Leistungen einreichen, die ab dem 1. März 2024 erbracht worden sind – sofern sie noch die Rechnungen haben. Der Förderzeitraum läuft bis Ende 2025.

Frage: Wie hoch ist die Förderung?

Antwort: Gefördert werden 20 Prozent der reinen Arbeitsleistung ohne Umsatzsteuer. Materialkosten werden nicht bezuschusst. Der Maximalbetrag liegt im Jahr 2024 bei 2000 Euro, im Jahr 2025 bei 1500 Euro. Ein Beispiel: Wer eine Rechnung über Arbeitsleistungen in Höhe von 10.000 Euro hat, kann sich heuer 2000 Euro fördern lassen. Beträgt die Rechnung 11.000 Euro, werden ebenfalls 2000 Euro ausbezahlt.

Frage: Was gilt, wenn mehrere Personen in derselben Wohnung oder im selben Haus wohnen?

Antwort: Der Maximalbetrag von 2000 Euro gilt pro Person beziehungsweise pro Wohneinheit. Auch bei mehreren Personen im Haushalt werden maximal 2000 Euro pro Wohnung oder Einfamilienhaus ausbezahlt. Ein Beispiel: Wer eine Rechnung über 8000 Euro hat, kann sich zwanzig Prozent zurückholen, also 1600 Euro. Eine weitere Person aus demselben Haushalt kann dann nur noch 400 Euro geltend machen. Umgekehrt bekommt eine einzelne Person maximal 2000 Euro, selbst wenn sie mehrere Wohnsitze hat.

Frage: Wer darf den Antrag stellen?

Antwort: Der Förderwerber oder die Förderwerberin muss in der Wohneinheit, an der die Arbeitsleistungen durchgeführt werden, einen Haupt- oder Nebenwohnsitz haben. Ob man Eigentümer oder Mieter ist, ist egal. Man muss aber selbst in der Wohnung oder im Haus wohnen; Vermieter können deshalb keine Anträge stellen. Pro Kalenderjahr und Person ist zwar nur ein Förderantrag erlaubt, einzelne Personen dürfen jedoch mehrere auf sie ausgestellte Rechnungen für dieselbe Wohneinheit zusammenzufassen.

Frage: Darf man den Handwerkerbonus mit anderen Förderungen kombinieren?

Antwort: Der Bonus darf grundsätzlich nicht mit anderen Zuschüssen verbunden werden – zum Beispiel nicht mit der "Raus aus Öl und Gas"-Förderung oder der Umsatzsteuerbefreiung für Photovoltaikanlagen. Wer einen Rechnungsbetrag von über 10.000 Euro hat und damit die volle Höhe des Handwerkerbonus von 2000 Euro ausschöpft, kann für den Teil der Rechnung, der den Betrag von 10.000 Euro übersteigt, andere Förderungen in Anspruch nehmen.

Frage: Und wenn eine Versicherung die Reparatur bezahlt?

Antwort: Die Kosten für die Arbeitsleistung dürfen nicht durch eine Versicherungsleistung gedeckt sein – was zum Beispiel bei der Reparatur von Unwetterschäden der Fall sein kann. Insgesamt stehen für den Handwerkerbonus in den Jahren 2024 und 2025 300 Millionen Euro zur Verfügung. Die Vergabe der Förderungen erfolgt in der chronologischen Reihenfolge der Anträge, bis das Budget aufgebraucht ist. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Frage: Wie kann man die Förderung beantragen?

Antwort: Auf der Website des Handwerkerbonus steht ein Antragsformular bereit. Wer eine ID Austria hat, kann sich dort einloggen. Wer keine ID Austria hat, muss einen amtlichen Lichtbildausweis hochladen. Förderwerber müssen sowohl ein PDF der Rechnung über die Handwerksleistung uploaden als auch einen Nachweis, dass die Rechnung tatsächlich bezahlt wurde – also zum Beispiel einen Überweisungsbeleg. Menschen, die nicht digitalaffin sind, können sich am Gemeindeamt Unterstützung holen.

Frage: Welche Rechnung braucht man?

Antwort: Für die Förderung brauchen Antragsteller eine Schlussrechnung vom Gewerbebetrieb. Rechnungen über Anzahlungen oder Ratenvereinbarungen werden nicht gefördert. Der Betrieb muss die Arbeitsleistung auf der Rechnung gesondert anführen. Zieht sich eine Handwerksleistung über das Jahr, sind Teilrechnungen notwendig. Die Handwerksbetriebe müssen ihren Sitz in Österreich haben. (Jakob Pflügl, 15.7.2024)